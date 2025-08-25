ETV Bharat / state

ఊరంతా వినాయకుని విగ్రహాలే - 40 ఏళ్లుగా మట్టినే నమ్ముకున్న 'పాలెంపల్లె' - MAKING GANESH IDOLS FROM 40 YEARS

మట్టి గణపయ్యలకు ప్రాణం పోస్తున్న పాలెంపల్లె గ్రామస్థులు - ఈ సీజన్‌లో పాలెంపల్లెలోనే 3 లక్షల విగ్రహాల తయారీ

Making Clay Ganesh Idols From Last 40 Years in Palampalli
Making Clay Ganesh Idols From Last 40 Years in Palampalli (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 25, 2025

Making Clay Ganesh Idols From Last 40 Years in Palampalli: వారంతా నాలుగు దశాబ్ధాలుగా మట్టినే నమ్ముకుని జీవనం సాగిస్తున్నారు. సీజన్ ఏదైనా వారికి చేతినిండా పనే. వివిధ ఆకృతులు తయారు చేస్తూ బతుకుబండిని నడుపుతున్నారు. వినాయకచవితి సమీపిస్తుండటంతో మట్టి గణనాథులకు ప్రాణం పోస్తున్నారు. గ్రామంలోని 200 కుటుంబాలు మట్టి వినాయక విగ్రహాలను తయారు చేయడంలో నిమగ్నమయ్యారు. స్వయం ఉపాధి పొందుతూనే పర్యావరణానికి మేలు చేస్తున్నారు. కడప జిల్లాతో పాటు పొరుగు జిల్లాలకు ఈ మట్టి విగ్రహాలను రవాణా చేస్తున్నారు.

కడప శివారులో పాలెంపల్లె గ్రామం ఉంటుంది. కడప నగరపాలక సంస్థ పరిధిలోని 50వ డివిజన్‌లో ఉంది. వినాయకచవితి వస్తే చాలు ఊరంతా మట్టి వినాయకుని విగ్రహాలతో కళకళలాడుతుంది. ఏ ఇంటి ముందు చూసినా మట్టి గణపయ్య ప్రతిమలు గుట్టలు గుట్టలుగా కనిపిస్తాయి. ఈ గ్రామంలో 200 కుటుంబాలు మట్టి వినాయక విగ్రహాలను తయారు చేస్తున్నారు. దాదాపు 40 ఏళ్ల నుంచి ఈ కుటుంబాలు ఇదే వృత్తినే నమ్ముకుని జీవనం సాగిస్తున్నాయి.

ఊరంతా వినాయకుని విగ్రహాలే - 40 ఏళ్లుగా మట్టినే నమ్ముకున్న 'పాలెంపల్లె' (ETV)

సమీపంలోని దేవునికడప, పక్కీరుపల్లె గ్రామాల నుంచి విగ్రహాల తయారీకి అవసరమైన ఎర్రమట్టి, నల్లమట్టిని కొని విగ్రహాలు రూపొందిస్తున్నారు. పెద్దల నుంచి పిల్లల వరకు ఏకదంతుని ప్రతిమల తయారీలో నిమగ్నమయ్యారు. పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు, మహిళలు సైతం రెండు నెలల నుంచే వినాయకచవతి కోసం మట్టి విగ్రహాలను తయారు చేస్తున్నారు. ఒక్కో కుటుంబం 1500 నుంచి 2 వేల వరకు మట్టి విగ్రహాలను తయారు చేస్తున్నారు. ఈ లెక్కన ఈ సీజన్‌లో 3 లక్షల వరకు విగ్రహాలు పాలెంపల్లె గ్రామంలోనే తయారవుతాయి.

చూడముచ్చటైన ఆకృతులతో మట్టి బొజ్జగణపయ్యకు రంగులు అద్ది అందంగా ముస్తాబు చేస్తారు. మట్టి విగ్రహాలు నాణ్యతగా తక్కువ ధరకు లభిస్తుండటంతో ప్రొద్దుటూరు, రాజంపేట, పులివెందుల, రాయచోటి నుంచే కాకుండా పొరుగు జిల్లాల నుంచి హోల్ సేల్ వ్యాపారులు ఇక్కడికి వచ్చి కొనుగోలు చేస్తుంటారు. ఈ వినాయకచవితికి ఇప్పటికే బొమ్మలకు ఆర్డర్లు ఇచ్చారు.

ఇది తమకు ఎంతగానే ఉపయోగకరంగా ఉందని మట్టి విగ్రహాలు తయారు చేసే కుటుంబాలు సంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇంటిల్లిపాదికి ఈ రెండు నెలలపాటు జీవనోపాదిగా ఉంటుందని సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వినాయకచవితి సీజన్ అయిపోగానే దీపావళి కోసం మట్టి ప్రమిదలు, దీపాలు తయారు చేస్తారు. ఎండాకాలం వస్తే మట్టి కుండలు, పాత్రలు తీర్చిదిద్దుతారు. ఏడాది పొడవునా అన్ని సీజన్లలో ఇంటిల్లిపాదికీ జీవనోపాధి లభిస్తుందని విగ్రహ తయారీదారులు చెబుతున్నారు.

వినాయకచవితి పండగ నేపథ్యంలో ఇప్పటికే వివిధ ప్రాంతాల వారు తమకు కావాల్సిన బొమ్మలకు ఆర్డర్లు ఇచ్చి వెళ్లినట్లు గ్రామస్థులు తెలిపారు. మట్టి విగ్రహాలను ఉచితంగా పంపిణీ చేసే అధికారులు, స్వచ్చంద సంస్థలు కూడా వందల సంఖ్యలో ఇక్కడే కొనుగోలు చేసుకుని వెళ్తున్నారు. 20 నుంచి 50 రూపాయల వరకు మట్టి విగ్రహాలను చిన్న సైజులో తయారు చేస్తున్నారు. ఎవరికి ఏ సైజులో కావాలన్నా విగ్రహాలు తయారు చేసి ఇస్తున్నారు. అయితే 40 ఏళ్ల నుంచి కులవృత్తినే నమ్ముకున్నా వీరికి అవసరమైన యంత్ర పరికరాలు, పనిముట్లు అందుబాటులో లేవు. అధికారులకు ఏళ్ల తరబడి అర్జీలు ఇస్తున్నా పరికరాలు అందించడం లేదని విగ్రహ తయారీదారులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

"మట్టిని తీసుకొచ్చి, దానిని అచ్చులు వేసుకుని వినాయకుని విగ్రహాలను తయారు చేస్తున్నాం. రోజుకి ఒక 50 విగ్రహాలు తయారు చేస్తాం. ఈ గ్రామంలో సుమారు 200 మంది ఈ విగ్రహాలనే తయారు చేస్తాం. ఇవి అయిపోగానే దీపాలు, కుండలు చేస్తాం. గత 30 నుంచి 40 ఏళ్లుగా ఇదే పనిలో ఉన్నాం". - తయారీదారులు

