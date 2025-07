ETV Bharat / state

ఆ గ్రామంలో పురుషులంతా మాయమైపోయారు - కారణం ఏంటంటే? - PAKIRUPALLI VILLAGE EMPTY

Published : July 14, 2025 at 4:59 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Pakirupalli Village Empty With Fear of Arrest in YSR Kadapa : అది ఓ చిన్న గ్రామం. ఊరిలోని చాలా మంది ప్రజలు కూలీ పనులు, గొర్రెలు మేపుకుంటూ జీవనం సాగిస్తూ ఉంటారు. అయితే ఉన్నట్లుండి ఒక్కసారిగా పల్లె ఖాళీ అయిపోయింది. వీధులన్నీ నిర్మానుష్యంగా మారాయి. ఏ ఇల్లు చూసినా తాళం వేసి కన్పిస్తోంది. పురుషులందరూ మాయమైపోయారు. మహిళలు, వృద్ధులు అక్కడక్కడా కన్పిస్తున్నారు. వారం రోజుల కిందట జరిగిన సంఘటనే ఇందుకు కారణమని సమాచారం. ఇంతకీ అక్కడ ఏం జరిగింది? వీధులన్నీ ఎందుకు నిర్మానుష్యంగా మారాయి ? ఊర్లో ఉన్న మగవారు ఎక్కడికి వెళ్లారు? అన్న వివరాలు తెలుసుకోవాలంటే ఈ కథనం చదవాల్సిందే.

కడప వేంపల్లె మేజర్ పంచాయతీ పరిధిలోని పక్కీరుపల్లె వాసులకు ఇప్పుడు పోలీసుల భయం పట్టుకుంది. తమను ఎక్కడ అరెస్టు చేస్తారో అనే ఆందోళనతో గ్రామస్థులు ఇళ్లు విడిచి పరారయ్యారు. దీంతో ఆ ఊరిలో ఏ వీధి చూసినా జన సంచారం లేకుండా నిర్మానుష్యంగా కనిపిస్తున్నాయి. మండలంలోని ఓ గ్రామానికి చెందిన బాలిక ఇటీవల అదృశ్యమైంది. దీంతో పక్కీరుపల్లె వాసులు ఈ నెల 7న పోలీస్​ స్టేషన్​ వద్ద ఆందోళన చేశారు. దీంతో పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. కొందరు వ్యక్తులు కుట్ర చేసి గ్రామస్థులను రెచ్చగొట్టి ఆందోళన చేయించారని భావించారు.

పోలీసు వాహనం సైరన్​: దీంతో పోలీసు స్టేషన్​పై దాడి, ప్రభుత్వ ఆస్తులు ధ్వంసం చేశారంటూ 162 మందికి పైగా సదరు గ్రామస్థులపై కేసు నమోదు చేశారు. అందులో ఇది వరకే కొందరిని అరెస్టు చేశారు. మిగిలిన వారిని సీసీ ఫుటేజీ, వీడియోల ఆధారంగా గుర్తించే పనిలో పడ్డారు. నిందితుల కోసం తరచూ ఆ గ్రామానికి సైరన్​తో కూడిన పోలీసు వాహనం వస్తుండడంతో పక్కీరుపల్లె వాసులు భయపడుతున్నారు. అరెస్టుల భయంతో చాలా మంది ఊరొదిలి వెళ్లిపోయారు. ఈ విషయమై పులివెందుల డీఎస్పీ మురళీ నాయక్ మాట్లాడుతూ. ఎవరు చేసుకున్న కర్మ వారు అనుభవించక తప్పదని, అంతా వారు చేసుకున్నదే అని, తామెవ్వరినీ అకారణంగా వేధించబోమని వ్యాఖ్యానించారు.