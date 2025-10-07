ETV Bharat / state

ఇది రంగుల ఊరు - ఆత్మగౌరవంతో బతుకుతున్న కుటుంబాలు!

కూలీ పనులనుంచి పెయింటింగ్‌ వైపు మళ్లిన యువకులు - వంద ఇళ్లలో 70 పెయింటర్లు

Painters
Painters (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 7, 2025 at 7:40 PM IST

2 Min Read
PAINTERS VILLAGE IN ANDHRA PRADESH: అన్నమయ్య జిల్లాలోని నిమ్మనపల్లె మండలం రాచవేటివారిపల్లె పంచాయతీ గుండ్లబురుజు ఎస్సీ కాలనీకి ఇప్పుడు ఒక కొత్త పేరు వచ్చింది. అదే “పెయింటర్ల గ్రామం.” మొత్తం వంద కుటుంబాలు నివసిస్తున్న ఈ గ్రామంలో, 70 మంది వరకు పెయింటర్లుగా జీవనం సాగిస్తున్నారు. వీరి జీవితాలు, కష్టాలు, రంగులు ఇవన్నీ కలిసి ఈ చిన్న గ్రామానికి ఒక ప్రత్యేకతను తెచ్చాయి.

కూలీ పనులనుంచి పెయింటింగ్‌ వైపు మార్పు: కొన్నేళ్ల కిందట ఈ గ్రామ ప్రజలు కూలి పనులతోనే బతికేవారు. ఎవరికీ తమ సొంత భూములు లేవు. సీజనల్‌ పనులు దొరికినప్పుడు కొంత సంపాదన, లేని సమయంలో ఖాళీగా ఉండాల్సి వచ్చేది. ఇలా ఆర్థిక ఇబ్బందులు పెరుగుతుండటంతో, కొందరు కొత్త మార్గం కోసం ప్రయత్నించారు. అప్పుడు కొంతమంది పెయింటింగ్‌ పని చేస్తూ మంచి ఆదాయం పొందుతున్నారని గమనించి, వారిని ఆదర్శంగా తీసుకుని ఈ గ్రామ యువకులు పెయింటింగ్‌ నేర్చుకోవడం ప్రారంభించారు. ఆ ప్రయాణమే ఇప్పుడు ఈ గ్రామాన్ని “పెయింటర్ల ఊరు”గా మార్చింది.

రంగుల్లో బతుకులు - ప్రతీ ఇంట్లో ఓ పెయింటర్: ఇప్పుడు ఈ గ్రామంలోని దాదాపు ప్రతి ఇంట్లోనూ కనీసం ఒక పెయింటర్‌ ఉంటాడు. మొత్తం వంద ఇళ్లలో డెబ్బై కుటుంబాలు పెయింటింగ్‌ వృత్తిపై ఆధారపడ్డాయి. ఉదయాన్నే గ్రామం నుంచి బైక్‌లపై, ఆటోల్లో గుంపులుగా బయలుదేరి మదనపల్లె పట్టణానికి వెళ్తారు. రోజంతా గోడలకు, ఇళ్లకు రంగులు వేసి, సాయంత్రం తిరిగి గ్రామానికి చేరుకుంటారు.

మదనపల్లె నుంచి బెంగళూరు దాకా పనులు: ఈ గ్రామ పెయింటర్లు మదనపల్లెతో పాటు కడప, రాయచోటి, పీలేరు, బెంగళూరు ప్రాంతాలకు కూడా వెళ్తుంటారు. కొంతమంది చిన్న కాంట్రాక్టులు తీసుకుని టీమ్‌లుగా పనిచేస్తారు. ఇంకొందరు వ్యక్తిగతంగా హౌస్‌ పెయింటింగ్‌, కమర్షియల్‌ పెయింటింగ్‌ పనులు చేస్తూ ఆదాయం పొందుతున్నారు. తద్వారా మంచిగా డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు.

చదువుతో రంగులు - కొత్త తరానికి స్ఫూర్తి: ఈ వృత్తిలో ముందుగా ఉన్నవారు చాలామంది ఐదో తరగతి వరకే చదివినవారు. అయితే ఇప్పుడు కొత్త తరం యువకులు చదువులోనూ ముందున్నారు. దీంతో గ్రామంలోని పెయింటర్లలో సగం మంది పదవ తరగతి, ఇంటర్‌, డిగ్రీ, ఎంబీఏ వరకు చదివినవారే. చదువు పూర్తిచేసి కూడా నిరుద్యోగిగా ఉండటం కన్నా, స్వయం ఉపాధి వైపు అడుగులు వేశారు. “చేసే పని కంటే, ఆత్మగౌరవంతో చేసే వృత్తి గొప్పది” అని వీరి ఆలోచన.

జీవితం రంగులమయం: వీళ్లు ఆత్మగౌరవంతో పని చేస్తూ గోడలకు రంగులు వేయడమే కాకుండా వారి బతుకులను సైతం రంగులు మయం చేసుకుంటున్నారు. పట్టణాల్లో ఇళ్లకు పెయింట్‌ చేయడం, కొత్త డిజైన్‌లు నేర్చుకోవడం, ఆఫీసుల పెయింటింగ్‌ ఇలా తమ వృత్తిలో నిత్యం కొత్తగా​ నేర్చుకుని తమ కష్టానికి విలువ తెచ్చుకుంటున్నారు.

స్వయం ఉపాధి - గ్రామానికి గర్వకారణం: ఇలా పెయింటింగ్‌ వృత్తి వల్ల ఇప్పుడు ఈ గ్రామ ప్రజలు ఆర్థికంగా స్థిరపడ్డారు. కొంతమంది సొంత ఇళ్లు నిర్మించుకున్నారు, పిల్లలను మంచి పాఠశాలల్లో చదివిస్తున్నారు. ఒకప్పుడు కూలి కోసం వెతికిన వారు, ఇప్పుడు పట్టణాల్లోని కొత్త భవనాలకు రంగులు అద్దే స్థాయికి చేరుకున్నారు. ప్రస్తుతం జిల్లా పరిధిలో “గుండ్లబురుజు” మంచి గుర్తింపు పొందింది.

TAGGED:

RURAL EMPLOYMENT SUCCESS STORYPAINTING WORKERSMADANAPALLE PAINTERSLIVELIHOOD STORIESPAINTERS VILLAGE ANDHRA PRADESH

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

