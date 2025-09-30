రోజూ చుట్టుతిరుగుడే ప్రయాణం - వాహనదారులపై పడుతోన్న డీజిల్ భారం
చీడికాడ మీదుగా ఇరుకు రోడ్డులో వస్తున్న బస్సు - కోడూరు వద్ద ప్రమాదభరితంగా తయారైన గుంతలు
Paderu To Visakhapatnam Ghat Road Problems: కాలం మారుతున్న కొద్దీ ఎక్కడైనా రవాణా సౌకర్యాలు మెరుగవుతు ఉంటాయి. దాంతో ప్రయాణం వేగవంతం, సులభతరం అవుతుంది. కానీ పాడేరు నుంచి విశాఖపట్నం మధ్య ప్రయాణం విషయంలో మాత్రం ఇది భిన్నంగా ఉంది. అల్లూరి జిల్లా మన్యం ప్రజలు అన్ని ముఖ్య అవసరాలకు విశాఖపైనే ఆధారపడతారు. దశాబ్దం కాలంతో పోలిస్తే ఇప్పుడు పాడేరు నుంచి విశాఖ వెళ్లడానికి అన్ని విధాలుగా అవస్థలు రెట్టింపు కావడం గమనార్హం.
రోజూ చుట్టుతిరగాల్సిన పరిస్థితి: పాడేరు నుంచి విశాఖపట్నం దాదాపు 115 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. ఇందులో ఘాట్ రోడ్డు 23 కిలోమీటర్లు మేర ఉంది. ఈ దూరం ఇరుకైన మలుపులతో ఉండడంతో బస్సు ప్రయాణానికి గంట సమయం పట్టుతున్నది. ఘాట్ దిగిన తర్వాత బస్సు రెండున్నర గంటల్లో విశాఖపట్నం చేరుకునేది. మొత్తంగా ప్రయాణ సమయం 3.30 గంటలు సరిపోయేది. కారు, బైక్ పై వెళ్లేవారు 3 గంటల్లోపు గమ్యాన్ని చేరేవారు.
బుచ్చెయ్యపేట మండలం విజయరామరాజుపేట వద్ద వంతెన కుంగిపోవడంతో బస్సులు కె.జె.పురం, అగ్రహారం, చీడికాడ మీదుగా 20 కిలోమీటర్లు చుట్టూ తిరిగి మొత్తం 135 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. ఇవి సింగిల్ రోడ్లు, ఇరుకు మార్గాలు కావడంతో బస్సు వెళ్లడానికి గంటన్నర పైనే పడుతోంది. ఇప్పుడు పాడేరు నుంచి విశాఖ బస్సు చేరుకునేందుకు 5 గంటలకు పైనే పడుతోంది. కారు, ద్విచక్రవాహనం పైనా 4 గంటలకు పైనే ప్రయాణించాల్సి వస్తోంది.
జేబుకు చిల్లు: పాడేరు - వడ్డాది - వెంకన్నపాలెం రహదారి బాగున్న సమయంలో ఇన్నోవా కారు లీటర్ డీజిల్ 12 కిలోమీటర్ల వరకూ వచ్చేది. బండిలో రూ.2500 డీజిల్ వేయిస్తే విశాఖపట్నం వెళ్లి, తిరిగి వచ్చేందుకు సరిపోయేది. వెహికల్స్ త్వరగా పాడయ్యేవి కావు. నిర్వహణ ఖర్చు తక్కువగా ఉండేది.
ప్రస్తుతం రోడ్డు గుంతలతో నిండి పోవడంతో, ఇక్కడ ప్రయాణమంతా రెండో గేరులోనే సాగుతోంది. దీంతో లీటరు డీజిల్ 6 నుంచి 7 కిలోమీటర్లు మాత్రమే వస్తోంది విజయరామరాజుపేట కల్వర్టు దెబ్బతిన్నాక చుట్టు తిరిగి వెళ్లాల్సి వస్తోంది. దీంతో పాడేరు నుంచి విశాఖ వెళ్లొస్తే రూ.1500 వరకూ అదనపు భారం పడుతోందని టాక్సీ డ్రైవర్ త్రినాథ్ అన్నారు. చిన్న కార్ల యజమానులు రూ. 1000 నుంచి రూ. 1200 మధ్య అదనపు భారం మోయాల్సి వస్తోంది.
పాడేరు నుంచి విశాఖకు రోజూ సొంత, అద్దె కార్లు, ప్రభుత్వ వాహనాలతో కలిపితే 400 నుంచి 500 వరకు అటుగా రాకపోకలు సాగిస్తున్నాయి. ఇంకా బైక్లు 2 వేలకు పైనే ఉంటాయి. అధికంగా అవుతున్న ఇంధనం, వాహనాల మరమ్మతులు కలిపి జిల్లా ప్రజలంతా నెలకు రూ. లక్షల్లో నష్టపోవాల్సిన పరిస్థితి ఉంది.
బండి గుల్ల: తాటిపర్తి - మాడుగుల ఘాట్రోడ్డు జంక్షన్ - వడ్డాది మధ్య దూరం దాదాపు 15 కిలోమీటర్లు. ఈ దూరంలో వందకు పైనే గుంతలు ఉన్నాయి. గత వైఎస్సార్సీపీ పాలనలోనే ఈ రోడ్డు దారుణంగా తయారైంది. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రహదారి నిర్మాణానికి టెండర్లను పిలిచారు. టెండర్ల పూర్తయి పనులు చేపట్టిన కాంట్రాక్టర్ 2025 మార్చి నాటికి పూర్తి చేస్తామని ప్రకటించారు. రహదారి విస్తరణ పేరుతో రోడ్డుకు ఎడమ, కుడివైపులా ఒకటిన్నర అడుగులు తవ్వేశాడు. ఆ తరవాత పత్తా లేకుండా పోయాడు.
కేఎంపీఎల్ తగ్గింది:
'పాడేరు - చోడవరం - విశాఖపట్నం మధ్య సుమారుగా 28 ట్రిప్పులు తిరుగుతున్నాయి. గతంలో లీటరు డీజిల్ 4.3 కిలోమీటర్లు (KMPL) వచ్చేది. ప్రస్తుతం అధ్వాన్నమైన రోడ్ల కారణంగా 4 కిలోమీటర్లు మాత్రమే వస్తోంది. దీంతో పాడేరు, విశాఖపట్నం డిపోలకు రూ. 40 వేల వరకూ అదనపు డీజిల్ భారం పడుతోంది. ఇది కాకుండా బస్సు నిర్వహణ ఛార్జీల కోసం అదనంగా ఖర్చు చేయాల్సి వస్తుంది.' - శ్రీనివాస్, డిపో మేనేజర్, పాడేరు
తాటిపర్తి నుంచి వడ్డాది వరకూ 15 కిలోమీటర్ల దూరం. ఈ కాస్త దూరం ప్రయాణానికి పడుతున్న సమయం ఏమో గంటపైనే. లోతైన గుంతల కారణంగా వాహనాల కింద భాగం రోడ్డు అంచుకు తగులుతున్నాయి. దాంతో వాహనాల సస్పెన్షన్లు, టైర్లు దెబ్బతింటున్నాయి. చోడవరం - వెంకన్నపాలెం నడుమనా సుమారుగా ఇదే పరిస్థితి. అంబులెన్స్లు సైతం గంటకు 15 కిలోమీటర్ల వేగం మించి ప్రయాణించలేకపోతున్నాయి.
