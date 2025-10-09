ETV Bharat / state

పాల దిగుబడిని పెంచేందుకు నిషేధిత మందు - తాగితే అనారోగ్యం

పాలు తాగేవారిపై పశువులకు ఇస్తున్న హార్మోన్‌ ఇంజెక్షన్ల ప్రభావం - ప్రభుత్వ నిషేధాన్ని ధిక్కరిస్తున్న కొంతమంది పాడి ఉత్పత్తిదారులు

Oxytocin Use in Dairy Cattle
Oxytocin Use in Dairy Cattle (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 9, 2025 at 8:14 PM IST

Oxytocin Use in Dairy Cattle Threatens Public Health: ఏలూరు జిల్లా సహా రాష్ట్రంలోని పాడి పరిశ్రమల్లో నిషేధిత ఆక్సిటోసిన్‌ హార్మోన్‌ ఇంజెక్షన్ల వాడకం మళ్లీ పెరుగుతోంది. పాల దిగుబడిని పెంచేందుకు కొన్ని గేదెలు, ఆవులకు ఈ ఇంజెక్షన్లు ఇవ్వడం సాధారణంగా మారిపోయింది. లాభం కోసం నిషేధాన్ని ఉల్లంఘిస్తూ పశు యజమానులు ఆక్సిటోసిన్‌ వాడకాన్ని కొనసాగిస్తుండటం పశు ఆరోగ్యానికి మాత్రమే కాకుండా, ప్రజా ఆరోగ్యానికీ తీవ్రమైన ప్రమాదాన్ని కలిగిస్తోంది.

ఆక్సిటోసిన్‌ అనే ఈ మందును వైద్య రంగంలో ప్రసవ సమయంలో గర్భాశయ కుదింపులను సులభతరం చేయడానికి లేదా కొన్ని ప్రత్యేక హార్మోన్‌ అసమతుల్యత సమస్యల పరిష్కారానికి మాత్రమే ఉపయోగిస్తారు. కానీ పాల ఉత్పత్తిని పెంచే ఉద్దేశంతో పాడి పశువులపై దీనిని వాడటం సరికాదు, అలాగే నేరం కూడా.

ఏలూరు జిల్లాలోనే దాదాపు రెండు లక్షల వరకు పాలిచ్చే గేదెలు, ఆవులు ఉన్నట్లు పశుసంవర్ధక శాఖ అంచనా. వీటిలో చాలామంది రైతులు పశు వైద్యుల సిఫార్సు లేకుండా, తామే ఇంజెక్షన్లు వేస్తున్నారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. స్థానికంగా మందు దొరకకపోతే విజయవాడ, గుంటూరు ప్రాంతాల నుంచి అక్రమంగా తీసుకువస్తున్నట్లు సమాచారం.

పాడి కేంద్రాల నుంచి ఇళ్లకు: గతంలో ఈ మందును పాడి పరిశ్రమలలో మాత్రమే వాడేవారు. కానీ ఇప్పుడు ఇది గ్రామాల్లోని ఇళ్ల వద్దకు కూడా చేరి పోయింది. పాలు సేకరించే ఏజెంట్లు స్వయంగా రైతులకు ఈ మందులను ఇస్తున్నట్లు కూడా ఫిర్యాదులు ఉన్నాయి. ఆక్సిటోసిన్‌ వాడిన పశువుల్లో తాత్కాలికంగా పాల ఉత్పత్తి పెరిగినా, ఆ తర్వాత పశువులు ఎదకు రాకపోవడం, చూడి కట్టకపోవడం, హార్మోన్ల లోపాల వల్ల అస్వస్థత ఏర్పడుతోందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

పిల్లల్లో హార్మోన్ల ప్రభావం తీవ్రం: ఆక్సిటోసిన్‌ ఇంజెక్షన్లు ఇచ్చిన పశువుల పాలను తాగే పిల్లల ఆరోగ్యంపై కూడా దీని ప్రభావం చూపుతుంది. నిపుణుల ప్రకారం, ఇలాంటి పాలను తాగిన పిల్లల్లో హార్మోన్ల అసమతుల్యత, థైరాయిడ్‌ సమస్యలు, చిన్న వయసులోనే రజస్వల కావడం, అతివేగ వృద్ధి, పెద్దవారిలో నరాల బలహీనత, నిద్రలేమి, ఒత్తిడి సమస్యలు వస్తున్నాయని చెబుతున్నారు. పశువులకు ఆక్సిటోసిన్‌ వాడకం వల్ల పాలు సహజ సమతుల్యత కోల్పోతుంది. ఈ పాలను మరిగించినా లేదా ప్రాసెస్‌ చేసినా, ఆ హార్మోన్‌ అవశేషాలు పూర్తిగా తొలగవు. ఫలితంగా ప్రజలు తాగే పాల ద్వారా హార్మోన్‌ ప్రభావం మనిషి శరీరంలోకి చేరుతుంది.

ప్రభుత్వ నిషేధం ఉన్నా వాడకం కొనసాగుతుంది: ఆక్సిటోసిన్‌ వాడకాన్ని ప్రభుత్వం ఇప్పటికే నిషేధించింది. ఈ మందు విక్రయం, పంపిణీ, నిల్వ చేయడం శిక్షార్హమైన నేరాలు అని ప్రభుత్వం స్పష్టంగా పేర్కొంది. అయినప్పటికీ, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అక్రమంగా వాడకం కొనసాగుతుండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.

ఈ పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చేందుకు ఔషధ నియంత్రణ శాఖ, పశుసంవర్ధక శాఖ సంయుక్తంగా ప్రత్యేక నిఘా ఏర్పాటు చేయాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. పశు యజమానులకు అవగాహన కార్యక్రమాలు, శిక్షణ శిబిరాలు నిర్వహించి, ఈ హార్మోన్‌ వాడక దుష్ప్రభావాలను వివరించడం అవసరం.

పశుసంవర్ధక శాఖ హెచ్చరిక: ఈ అంశంపై ఏలూరు పశుసంవర్ధక శాఖ ఏడీ వరప్రసాద్‌ మాట్లాడుతూ “ఆక్సిటోసిన్‌ వల్ల పాల ఉత్పత్తి పెరగదు. ఇది కేవలం ప్రసవానికి సహాయపడే ఔషధం మాత్రమే. దీన్ని వాడటం వల్ల పశువులూ, మనుషులూ ప్రమాదంలో పడతారు. ప్రభుత్వం దీనిని సంపూర్ణంగా నిషేధించింది. ఎవరైనా వాడుతున్నట్లు తెలిసినా కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం. ప్రజలు అపోహలు వీడాలి” అని హెచ్చరించారు.

నిపుణుల సూచన: పశు వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నట్లుగా, సహజ ఆహారం, తగిన పశు సంరక్షణ, నీటి లభ్యత పెంచడం ద్వారా పాల దిగుబడి పెంచుకోవచ్చని, ఇలాంటి హార్మోన్‌ ఇంజెక్షన్లకు అవసరం లేదని చెబుతున్నారు. పాడి పరిశ్రమల్లో నియంత్రణను కట్టుదిట్టం చేస్తేనే ప్రజా ఆరోగ్యం కాపాడవచ్చని సూచిస్తున్నారు.

