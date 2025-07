ETV Bharat / state

ఆ 8-10 జిల్లాల మీదుగా ఔటర్​ రింగ్ ​రైలు! - హైదరాబాద్​కు రాకపోకలు ఇక మరింత సులభం - OUTER RING ROAD TRAIN FINAL SURVEY

Outer Ring Road Train Final survey ( EENADU )

By ETV Bharat Telangana Team Published : July 18, 2025 at 7:28 AM IST | Updated : July 18, 2025 at 8:30 AM IST 4 Min Read

Outer Ring Road Train Final survey : రాష్ట్ర ప్రజలకు గుడ్ ​న్యూస్​. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రవాణా ఆధారిత అభివృద్ధికి గేమ్‌ ఛేంజర్‌గా భావిస్తున్న ఔటర్‌ రింగ్‌ రైలు తుది సర్వే (ఫైనల్‌ లొకేషన్‌ సర్వే) ప్రక్రియ పూర్తయింది. సికింద్రాబాద్‌ నుంచి దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాలకు రాకపోకలు సాగించే ఆరు రైలు మార్గాలతో ఇది అనుసంధానం కానుంది. ఔటర్‌ రింగ్‌ రైలు మార్గానికి 3 రకాల ఎలైన్‌మెంట్లతో దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేసింది. వివిధ కోణాల్లో పరిశీలించి ఇందులో ఒక ఎలైన్‌మెంట్‌ను ఫైనల్ ​(ఖరారు) చేయనున్నారు. సమీప జిల్లాలకు రైల్వే నెట్‌వర్క్‌ : ఈ ప్రాజెక్టుతో జిల్లాల నుంచి హైదరాబాద్‌ నగరానికి రాకపోకలు మరింత సులభమవుతాయి. ఆయా జిల్లాల్లోని ఒక ప్రాంతం నుంచి మరో ప్రాంతానికి రైలు కనెక్టివిటీ అందుబాటులోకి వస్తుంది. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా హైదరాబాద్‌కు దగ్గరలో ఉన్న 8 నుంచి 10 జిల్లాలకు ప్రయోజనం కలుగుతుంది. కొత్తగా రైల్వే స్టేషన్లనూ నిర్మిస్తారు. ఆ జిల్లాల మీదుగా ఔటర్​ రింగ్ ​రైలు! (EENADU) గూడ్స్‌ రైళ్లను మళ్లించేందుకు ఆస్కారం : ఔటర్‌ రింగ్‌ రైలు ప్రాజెక్టు రాష్ట్రంలో ప్రధానమైన సికింద్రాబాద్‌ రైల్వేస్టేషన్, ముంబయి, వరంగల్, గుంటూరు ఇలా 6 రైలు కారిడార్లతో అనుసంధానం అవుతుంది. ప్రధానంగా గూడ్స్‌ రైళ్లను ఎక్కువగా మళ్లించడానికి వీలవుతుంది. ఈ రైళ్లు అనేక రాష్ట్రాల మీదుగా ప్రయాణిస్తుంటాయి. వాటిని సికింద్రాబాద్‌ వరకు రాకుండా మధ్యలోనే రింగ్‌ రైలు మార్గం ద్వారా ఇతర రూట్లలోకి మళ్లించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. తద్వారా సికింద్రాబాద్, హైదరాబాద్, నాంపల్లి స్టేషన్లపై ఒత్తిడిని తగ్గించవచ్చు. అంతర్రాష్ట్ర, దూర ప్రాంత వాహనాలు హైదరాబాద్‌ నగరంలోకి రాకుండా ఔటర్‌ రింగ్‌ రోడ్డు నుంచి వెళ్లిపోతున్న మాదిరే, రింగ్‌ రైలు మార్గంతోనూ అలాంటి ప్రయోజనం ఉంటుంది. రింగ్​రైలు ప్రాజెక్టు అనుసంధానమయ్యే రైలు మార్గాలు ఇవే సికింద్రాబాద్​ - కాజీపేట

సికింద్రాబాద్​ - వాడి

సికింద్రాబాద్​- డోన్

సికింద్రాబాద్​ - ముద్ఖేడ్​

సికింద్రాబాద్​ - గుంటూరు

సికింద్రాబాద్​ - కొత్తపల్లి

Outer Ring Road Train Final survey : రాష్ట్ర ప్రజలకు గుడ్ ​న్యూస్​. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రవాణా ఆధారిత అభివృద్ధికి గేమ్‌ ఛేంజర్‌గా భావిస్తున్న ఔటర్‌ రింగ్‌ రైలు తుది సర్వే (ఫైనల్‌ లొకేషన్‌ సర్వే) ప్రక్రియ పూర్తయింది. సికింద్రాబాద్‌ నుంచి దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాలకు రాకపోకలు సాగించే ఆరు రైలు మార్గాలతో ఇది అనుసంధానం కానుంది. ఔటర్‌ రింగ్‌ రైలు మార్గానికి 3 రకాల ఎలైన్‌మెంట్లతో దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేసింది. వివిధ కోణాల్లో పరిశీలించి ఇందులో ఒక ఎలైన్‌మెంట్‌ను ఫైనల్ ​(ఖరారు) చేయనున్నారు. సమీప జిల్లాలకు రైల్వే నెట్‌వర్క్‌ : ఈ ప్రాజెక్టుతో జిల్లాల నుంచి హైదరాబాద్‌ నగరానికి రాకపోకలు మరింత సులభమవుతాయి. ఆయా జిల్లాల్లోని ఒక ప్రాంతం నుంచి మరో ప్రాంతానికి రైలు కనెక్టివిటీ అందుబాటులోకి వస్తుంది. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా హైదరాబాద్‌కు దగ్గరలో ఉన్న 8 నుంచి 10 జిల్లాలకు ప్రయోజనం కలుగుతుంది. కొత్తగా రైల్వే స్టేషన్లనూ నిర్మిస్తారు. ఆ జిల్లాల మీదుగా ఔటర్​ రింగ్ ​రైలు! (EENADU) గూడ్స్‌ రైళ్లను మళ్లించేందుకు ఆస్కారం : ఔటర్‌ రింగ్‌ రైలు ప్రాజెక్టు రాష్ట్రంలో ప్రధానమైన సికింద్రాబాద్‌ రైల్వేస్టేషన్, ముంబయి, వరంగల్, గుంటూరు ఇలా 6 రైలు కారిడార్లతో అనుసంధానం అవుతుంది. ప్రధానంగా గూడ్స్‌ రైళ్లను ఎక్కువగా మళ్లించడానికి వీలవుతుంది. ఈ రైళ్లు అనేక రాష్ట్రాల మీదుగా ప్రయాణిస్తుంటాయి. వాటిని సికింద్రాబాద్‌ వరకు రాకుండా మధ్యలోనే రింగ్‌ రైలు మార్గం ద్వారా ఇతర రూట్లలోకి మళ్లించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. తద్వారా సికింద్రాబాద్, హైదరాబాద్, నాంపల్లి స్టేషన్లపై ఒత్తిడిని తగ్గించవచ్చు. అంతర్రాష్ట్ర, దూర ప్రాంత వాహనాలు హైదరాబాద్‌ నగరంలోకి రాకుండా ఔటర్‌ రింగ్‌ రోడ్డు నుంచి వెళ్లిపోతున్న మాదిరే, రింగ్‌ రైలు మార్గంతోనూ అలాంటి ప్రయోజనం ఉంటుంది. రింగ్​రైలు ప్రాజెక్టు అనుసంధానమయ్యే రైలు మార్గాలు ఇవే సికింద్రాబాద్​ - కాజీపేట

సికింద్రాబాద్​ - వాడి

సికింద్రాబాద్​- డోన్

సికింద్రాబాద్​ - ముద్ఖేడ్​

సికింద్రాబాద్​ - గుంటూరు

సికింద్రాబాద్​ - కొత్తపల్లి దేశంలోనే మొట్టమొదటిసారి : ఒక నగరం చుట్టూ ఔటర్‌ రింగ్‌ రైలు ప్రాజెక్టు చేపట్టనుండటం భారత్​లోనే ఇదే మొదటిసారి అవుతుంది. బెంగళూరు, చెన్నై, ముంబయి లాంటి ప్రధాన నగరాల్లో ముఖ్యమైన రైల్వేస్టేషన్లపై ఒత్తిడి తగ్గించేందుకు శివార్లలో రైల్వే టెర్మినళ్లు నిర్మించారు. కానీ రింగ్‌ రైలు ఎక్కడా లేదు. 2023లో కేంద్ర ప్రభుత్వం హైదరాబాద్‌ నగరానికి ఔటర్‌ రింగ్‌ రైలు ప్రాజెక్టును ప్రకటించింది. 2023 సెప్టెంబరులో ఫైనల్‌ లొకేషన్‌ సర్వే చేసేందుకు అనుమతి ఇవ్వగా, అది ఇటీవల పూర్తయింది. ఔటర్‌ రింగ్‌ రైలు ఎలైన్‌మెంట్లలో ఆప్షన్‌-1, 3లు 8 జిల్లాల పరిధిలోకి వస్తున్నాయి. ఇందులో మెదక్, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి, రంగారెడ్డి, నల్గొండ, మహబూబ్‌నగర్ యాదాద్రి-భువనగిరి, సిద్దిపేట జిల్లాలు ఉన్నాయి. ఆప్షన్‌-2లో పై ఎనిమిది జిల్లాలతో పాటు జనగామ, కామారెడ్డి జిల్లాలు ఉన్నాయి. ఎలైన్​మెంట్లు ఇలా : ఫైనల్​ లొకేషన్ సర్వేలో మూడు ఎలైన్​మెంట్లను ప్రతిపాదించారు. నిర్మాణ అంచనా వ్యయం కనిష్ఠంగా రూ.12,070 కోట్లు, గరిష్ఠంగా 17,763 కోట్లు మూడు ప్రతిపాదనల వివరాలు ఇలా అంశం ప్రతిపాదన-1 ప్రతిపాదన-2 ప్రతిపాదన-3 దూరం 508 511.55 392.02 మలుపుల సంఖ్య 120 152 77 టన్నెళ్ల పొడవు 16.42 11.15 2.88 స్టేషన్ల సంఖ్య 34 35 26 వ్యయం 17,763 15,964 12,070 11 రేడియల్​ రోడ్ల నిర్మాణానికి కసరత్తు : మరోవైపు ప్రాంతీయ వలయ రహదారి (ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌), బాహ్య వలయ రహదారి (ఓఆర్‌ఆర్‌) మధ్య 11 రేడియల్‌ రోడ్ల నిర్మాణానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అడుగులు వేస్తోంది. ఈ రోడ్లను భూసేకరణ చేసి కొత్తగా (గ్రీన్‌ ఫీల్డ్‌) నిర్మించాలని అనుకున్నప్పటికీ, పలు సమస్యల నేపథ్యంలో అవకాశం ఉన్నచోట పాత రహదారులనే (బ్రౌన్‌ఫీల్డ్‌) రేడియల్‌ రోడ్లుగా అభివృద్ధి చేయాలని యోచిస్తోంది. ఇటీవల ఈ అంశంపై సమీక్షించిన సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, ఈ మేరకు అధికారులకు దిశానిర్దేశం చేసినట్లు సమాచారం. ఇబ్బందులు ఇలా : ప్రతిపాదిత గ్రీన్‌ఫీల్డ్‌ రేడియల్‌ రోడ్లకు మధ్యలో కొన్నిచోట్ల గ్రామాలు, పట్టణాలు రావడం, రహదారుల డిజైన్‌లో టెక్నికల్ సమస్యలు, మరికొన్ని చోట్ల భూసేకరణలో ఇబ్బందులు తలెత్తే అవకాశాలు ఉండటాన్ని అధికారులు ప్రస్తావిస్తున్నారు. ఇప్పటికే నేషనల్​ హైవేలు, ఓఆర్‌ఆర్, పరిశ్రమల అభివృద్ధికి పెద్ద ఎత్తున భూసేకరణ చేపట్టారు. కొన్నిచోట్ల భూసేకరణ అంటే స్థానికుల నుంచి ఇబ్బందులు తలెత్తే అవకాశం ఉంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో అవకాశం ఉన్నచోట బ్రౌన్‌ ఫీల్డ్‌ రహదారులను అనుసంధానం చేసే అంశాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తోంది. ఓఆర్​ఆర్​పై వెళ్తున్నారా? - సాయంత్రం నుంచి జాగ్రత్తగా వెళ్లండి ఇటు ఓఆర్​ఆర్​, అటు ఆర్​ఆర్​ఆర్​ మధ్యలో లాజిస్టిక్ హబ్​లు!

Last Updated : July 18, 2025 at 8:30 AM IST