Villa Projects In Hyderabad : హైదరాబాద్ రియాల్టీ రంగంలో విల్లాలకున్న క్రేజే వేరు. డూప్లెక్స్, ట్రిప్లెక్స్ విల్లాలకు డిమాండ్ రోజురోజుకూ మరింత పెరుగుతోంది. ఆహ్లాదకరమైన పరిసరాలు, విశాలమైన నివాసాలు కోరుకునే పెద్ద కుటుంబాలు, వీటి కొనుగోలుకు ఎక్కువగా మొగ్గు చూపుతున్నాయి. నగర శివార్లలో, ఓఆర్ఆర్ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లోనే కాదు ఐటీ కారిడార్, సిటీలోనూ పలు ప్రాంతాల్లో విల్లా ప్రాజెక్టులు ఊపందుకున్నాయి.
మామూలుగా డూప్లెక్స్, ట్రిప్లెక్స్ విల్లాలు 3 వేల చదరపు అడుగులు, ఆపైన విస్తీర్ణంలోనే ఉంటున్నాయి. 300, 400 చదరపు గజాల నుంచి 1000 చదరపు గజాల విస్తీర్ణంలో గుత్తేదారులు వీటిని నిర్మిస్తుంటారు. అంతకంటే తక్కువ విస్తీర్ణంలోనూ నిర్మించే విల్లాలు సైతం హైదరాబాద్ సిటీలో ఉన్నాయి. ప్రాజెక్ట్ చేపట్టే ప్రాంతం, అక్కడి కొనుగోలు సామర్థ్యాల ఆధారంగా బిల్డర్లు వేర్వేరు పరిమాణాల్లో వీటిని నిర్మిస్తున్నారు.
పచ్చదనం పంచే ఆహ్లాదం : హైదరాబాద్ శివార్లలో ఉన్నా, నగర ఆధునిక జీవనశైలికి తగ్గట్టుగా విల్లా ప్రాజెక్ట్లో సకల సౌకర్యాలు కల్పిస్తున్నారు. క్లబ్ హౌస్లో కావాల్సిన వసతులు అందుబాటులో ఉంటున్నాయి. స్విమ్మింగ్ పూల్, వేడుకలు చేసుకునేందుకు బాంక్వెట్ హాల్స్, పెద్ద వాటిలో గెస్ట్ రూంలు, రెస్టారెంట్ సదుపాయాలు సైతం ఉంటున్నాయి. అన్నింటికీ మించి ఇక్కడి పచ్చదనంతో పరిసరాలు మనసుకు ఆహ్లాదకరంగా ఉంటాయి.
విశాలమైన నివాసం : పెద్ద కుటుంబాలకైతే సాధారణంగా ఎక్కువ గదులు కావాలి. ఇంటి నుంచే ఆఫీస్ పని, కసరత్తులు చేసేందుకు జిమ్కు రూమ్, వినోదం కోసం హోం థియేటర్ వంటి సదుపాయాలు, ఇంటి ముందు గార్డెన్, టెర్రస్పై పెర్గోలా వంటి సౌకర్యాలు, తమ అభిరుచులు, ఇష్టానికి తగ్గట్టుగా ఇంటిని అలంకరించుకోవాలని కోరుకునే వారు విల్లాల వైపు ఎక్కువగా మొగ్గు చూపుతున్నారు. పరిమిత నివాసాలు, ప్రైవసీ ఉండటం వంటి సానుకూలాంశాలు ఇందులో గమనించాల్సి ఉంటుంది.
వారాంతాల్లో గడిపేందుకు : పిల్లల చదువు, పెద్దల ఉద్యోగాల కోసం హైదరాబాద్ నగరంలోని అపార్ట్మెంట్లలో నివాసముంటున్నా, వీకెండ్స్లలో కుటుంబంతో ఏకాంతంగా గడిపేందుకు శివార్లలో విల్లాలు కొనుగోలు చేస్తున్నారు. భద్రతకు ఏ సమస్య లేకపోవడంతో అమ్మానాన్నలను ఇక్కడ ఉంచి, వారాంతాల్లో వచ్చి వెళుతున్నారు. ఐటీ ఉద్యోగులైతే ఇంటి నుంచే పనికి అవకాశం ఉండటంతో విల్లాలు ఓఆర్ఆర్కు దూరమైనా సరే కొనుగోలు చేసి మరీ అక్కడే నివాసముంటున్నారు. ప్రయాణంలో సమయం వృథా చేయడం ఇష్టంలేని కుటుంబాలు కాస్త ధర ఎక్కువైనా సరే సిటీలోని విల్లాలనే కొంటున్నారు.
పెట్టుబడి కోణంలో : నివాస అవసరాలు తీరడంతో పాటు విల్లాలపై పెట్టిన పెట్టుబడి తక్కువ కాలంలో ఎక్కువ వృద్ధికి అవకాశం ఉండటం కూడా వీటి కొనుగోలుకు సానుకూల అంశంగానే ఉంది. ప్రాంతం, కమ్యూనిటీని బట్టి వృద్ధి రేట్లలో హెచ్చుతగ్గులున్నా సమాజంలో హోదా రీత్యా కూడా విల్లాల్లో నివాసం ఉండాలని ఇష్టపడుతున్నారు.
ఎవరు కొంటున్నారు? : రాజకీయ, క్రీడా, వ్యాపార ప్రముఖులతో పాటు ఐటీ, కార్పొరేట్ ఉద్యోగులు, పదవీ విరమణ చేసిన ఉద్యోగులు ఏకమొత్తంలో వచ్చిన సొమ్ముతో విల్లాలను కొనుగోలు చేస్తున్నారు. శివార్లలో ప్రారంభ ధర రూ.కోటి నుంచి మొదలవుతున్నాయి. నగరంలో విలాసవంతమైన ఫ్లాట్ ఖరీదుకే శివార్లలో విల్లా వస్తుందని కొనేవారు సైతం ఉన్నారు. ఇక నగరంలో విల్లాలైతే ఏకంగా రూ.6 నుంచి రూ.7 కోట్లు పలుకుతున్నాయి.
నగరంలోనే ఇప్పుడు : ఔటర్ రింగ్ రోడ్డు కేంద్రంగా పెద్ద ఎత్తున విల్లా ప్రాజెక్టులు నిర్మాణంలో ఉన్నాయి. మరిన్ని సంస్థలు శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలు, ఘట్కేసర్, శంకర్పల్లి, పటాన్చెరు, మహేశ్వరం, మేడ్చల్, కండ్లకోయ, శామీర్పేట, కీసర చుట్టుపక్కల వీటి నిర్మాణాలు చేపట్టారు. ఇవన్నీ జనావాసాలకు కాస్త దూరంగా ఉన్న ప్రాజెక్టులు. ఇప్పుడు సిటీలోనే పలు నిర్మాణ సంస్థలు విల్లా ప్రాజెక్ట్లు చేపడుతున్నాయి. అత్తాపూర్, కొంపల్లి, మామిడిపల్లి, బ్రహ్మణపల్లి వంటి చోట్ల జనావాసాల చెంతనే విల్లా ప్రాజెక్టులను చేపట్టారు.
ఐటీ కారిడార్లోనూ : కొంతమందిలో విల్లాలంటే సిటీకి, ఉపాధి కేంద్రాలకు చాలా దూరంగా ఉంటాయనే భావన ఉంది. సిటీలో ఏమాత్రం భూమి ఉన్నా ఆకాశహర్మ్యాలను (ఎత్తైన భవనాలు) నిర్మించేందుకే బిల్డర్లు మొగ్గు చూపిస్తున్నారు. అలాంటిది ఐటీ ఆఫీస్లకు చేరువలోనే ఉస్మాన్నగర్, తెల్లాపూర్, గోపన్పల్లి వంటి వ్యూహాత్మక ప్రాంతాల్లో విల్లా ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణాలు ప్రారంభమయ్యాయి. ప్రభుత్వ భూములు అందుబాటులో ఉండటం, టీజీఐఐసీ 45 ఎకరాలు వేలం వేసే ప్రణాళిక ఉండటంతో ఈ ప్రాంతాల చుట్టుపక్కల మరింత అభివృద్ధికి అవకాశం ఉందని రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులు, బిల్డర్లు అంచనా వేస్తున్నారు.
విలాసవంతమైన నివాస ప్రాంతంగా : ఎక్కువగా 3 నుంచి 5 బీహెచ్కేల ట్రిప్లెక్స్ విల్లాలు, అల్ట్రా లగ్జరీ విల్లాలను బిల్డర్లు కడుతున్నారు. రూ.7 నుంచి రూ.11 కోట్ల రేంజ్లో వీటి ధరలు చెబుతున్నారు. ఓఆర్ఆర్ అనుసంధానం, పేరున్న స్కూల్స్ చుట్టుపక్కల ఉండటం, అత్యవసరాల్లో నిమిషాల్లో చేరుకునేంత దగ్గరలో కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఆహ్లాదకర పరిసరాలు ఉన్న ప్రాంతంగా ఉస్మాన్సాగర్ చుట్టుపక్కల వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతుందని, రాబోయే రోజుల్లో ఈ ప్రాంతం లగ్జరీ నివాస కేంద్రంగా మారబోతుందని హాల్మార్క్ ఇన్ఫ్రాకాన్ ఎండీ కె.గోపాలకృష్ణ ఈటీవీ భారత్తో చెప్పారు.
