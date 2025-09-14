ETV Bharat / state

ఉదయమైతే రూ.100 - సాయంత్రమైతే రూ.500 : ఓపీ ఫీజుతో భయపెడుతున్న నిమ్స్

నిమ్స్​లో తగ్గుతున్న ఓపీ సేవలు - సాయంత్రం వేళ ఏకంగా రూ.400 పెరిగిన ఫీజు - దీంతో తగ్గుతున్న రోగులు

Out Patients Are Decreasing in NIMS : నిమ్స్​లో సాయంత్రం ఓపీ సేవలపై సరైన దృష్టి సారించడం లేదు. కేవలం కొన్ని విభాగాలకే పరిమితం చేసి నామమాత్రంగా నడుపుతున్నారు. ఉదయం ఓపీ సేవలతో పోల్చితే, సాయంత్రం ఓపీ ఛార్జీలు ఎక్కువ కావడంతో రోగుల నుంచి అనుకున్నంత స్పందన కనిపించడం లేదు. ఉదయం ఓపీకి ఆరోగ్యశ్రీ కాకుండా ఇతరుల నుంచి రూ.100 వసూలు చేస్తున్నారు. అదే సాయంత్రం అయితే రూ.500 నిర్ణయించారు. దీంతో ఉదయం వేళ రద్దీతో కిటకిటలాడుతోంది.

ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే అవి కూడా ఉచితమే : ఏటా నిమ్స్‌లో ఓపీ 20-30 శాతం అదనంగా పెరుగుతోంది. కొన్ని విభాగాల్లో ప్రైవేటుకు దీటుగా ఇక్కడ సేవలు అందుతుండటం, ప్రైవేటు ఆసుపత్రులతో పోల్చితే నాలుగో వంతు తక్కువకే సేవలు అందుతుండటంతో చాలామంది నిమ్స్‌ బాట పడుతున్నారు. ఉదాహరణకు కొన్ని కార్పొరేట్‌ ఆసుపత్రుల్లో ఐసీయూలో ఉంటే రోజుకు రూ.60 వేల నంచి రూ.లక్ష వసూలు చేస్తున్నారు. అదే నిమ్స్‌ ఐసీయూలో రూ.10-15 వేలలోపే చెల్లిస్తే సరిపోతుంది. ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే అవి కూడా ఉచితమే. దీంతో చిరుద్యోగులు, తక్కువ ఆదాయ వర్గాలు, ఫించన్‌దారులు నిమ్స్‌ సేవలపై ఆధారపడుతున్నారు.

డాక్టర్లు సైతం ఆసక్తి చూపించడం లేదు : సాయంత్రం ఓపీలను బలోపేతం చేయడంలో అధికారులు నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు. కేవలం కార్డియాలజీ, నెఫ్రాలజీ, న్యూరాలజీ, రుమటాలజీ విభాగాలకు సంబంధించి మాత్రమే సాయంత్రం ఓపీలు చూస్తున్నారు. కొన్ని విభాగాల్లో సాయంత్రం రోగులను చూసేందుకు వైద్యులు సైతం ఆసక్తి చూపడం లేదు.

ఏ పరంగా చూసినా అన్ని తక్కువే : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రోగులు మెరుగైన సేవల కోసం నిమ్స్​కు వస్తుంటారు. తక్కువ ఖర్చుతో ప్రైవేటు ఆసుపత్రి మాదిరి చికిత్స ఇక్కడ అందించడంతో భారీగా వస్తుంటారు. అలాగే ఆరోగ్య శ్రీ పైనా ఉచితంగా చికిత్స అందిస్తారు. ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల్లో శస్త్ర చికిత్స చేయాలి అంటే రూ.లక్షల్లో ఫీజులు వసూలు చేస్తారు. అదే నిమ్స్​లో అయితే ఆరోగ్య శ్రీ కార్డు ఉంటే ఉచితం. అలాగే బెడ్​ ఛార్జీలు ఇవన్నీ తక్కువగా ఉంటాయి. ఏ పరంగా చూసినా తక్కువ ఖర్చుతో కూడిన సేవలు అందుతాయి. దీంతో చాలా వరకు నిమ్స్​కే ప్రాధాన్యత ఇస్తారు.

సాయంత్రానికి నాలుగు రేట్లు పెరిగిన ఫీజు : ఉదయం 4 వేల మంది వస్తుంటే, సాయంత్రం 200 దాటడం లేదు. ఫలితంగా ఉదయం రోగుల రద్దీ పెరిగి సేవలపై ప్రభావం పడుతోంది. సాయంత్రం ఓపీ ఛార్జీలపై రోగుల నుంచి విమర్శలున్నాయి. ఏకంగా రూ.500 ఛార్జీలంటే ఎలా అని అంటున్నారు. తగ్గిస్తే చాలా మంది సాయంత్రం సేవలను వినియోగించుకునేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నారని చెబుతున్నారు.

ఈ నెల 9న రోగులు ఎక్కువగా రాగా ఆరోజు ఉదయం వేళల్లో వివిధ విభాగాల వారీగా వివరాలు :

  • మొత్తం ఓపీ సంఖ్య - 4,055
  • కార్డియాలజీ - 278
  • రుమటాలజీ - 397
  • జనరల్‌ మెడిసిన్‌ - 345
  • మెడికల్‌ అంకాలజీ - 218
  • ఎండోక్రానాలజీ - 206
  • నెఫ్రాలజీ - 418
  • న్యూరాలజీ - 363
  • యురాలజీ - 159
  • మెడికల్‌ గ్యాస్ట్రో ఎంటరాలజీ - 158

