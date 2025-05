ETV Bharat / state

రక్తంలో ఇన్​ఫెక్షన్​ను ముందే గుర్తించే కిట్​ - అర గంటలోపే ఆ వ్యాధి ఫలితాలు - SEPSIS TEST DEVELOP OU

sepsis test ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team Published : May 13, 2025 at 2:03 PM IST | Updated : May 13, 2025 at 2:13 PM IST 2 Min Read

Sepsis Test Kit : ఆధునిక కాలంలో మానవుని ఆహారపు శైలి పూర్తిగా మారిపోయింది. మారిన శైలికి తగ్గట్టుగానే వ్యాధులు సైతం ప్రబలుతున్నాయి. వాటిని సంహరించేందుకు, గుర్తించేందుకు శాస్త్రవేత్తలు వివిధ రకాల పద్ధతులను కనుగొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో రక్తంలో ఇన్​ఫెక్షన్​ కారణంగా శరీరమంతా విషపూరితం కాకుండా ముందుగానే గుర్తించే పరికరాన్ని ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయ మైక్రో బయాలజీ విభాగం రూపొందించింది. ఈ ఇన్​ఫెక్షన్​ 'సెప్సిస్'​గా మారితే రోగి మరణించే అవకాశం కూడా ఉంది. ఈ సమస్యతో దేశవ్యాప్తంగా ప్రతి ఏడాది 22 లక్షల మంది చనిపోతున్నారు. ప్రతి ఆసుపత్రిలోని ఐసీయూలో ఆరుగురు రోగుల్లో ఒకరికి సెప్సిస్​ సోకుతోంది. సెప్సిస్​గా మారే ప్రధాన లక్షణాలు శ్వాసక్రియలో ఇబ్బందులు, పల్స్​ పడిపోవడం, సూది, మేకు గుచ్చుకున్నప్పుడు సెప్సిక్​ అవుతుంది. అయితే రోగ నిర్ధారణ అనేది సకాలంలో జరగకపోవడంతో క్రమంగా మృతుల సంఖ్య పెరగడంతో పాటు చాపకింద నీరులా విస్తరిస్తోందని ఓయూ మైక్రో బయాలజీ విభాగం ప్రొఫెసర్​ సందీప్త బూర్గుల, పరిశోధన విద్యార్థులు ఎం.వి.ఎస్​. సంధ్య, రమేశ్​ కాండే వివిధ డేటాల విశ్లేషణలో గుర్తించారు. సెప్సిస్​ నిర్ధారణకు నిర్వహించే పరీక్షల కిట్​ ఎంతో ఖరీదైనది. కానీ ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయ మైక్రో బయాలజీ విభాగం వారు రూపొందించిన కిట్​ రూ.300కే లభిస్తోంది. ఈ కిట్​ ద్వారా ఇన్​ఫెక్షన్​ ఎక్కువగా సోకిన రోగుల నమూనాలను ప్రత్యేక కిట్​ ద్వారా పరీక్షించి సెప్సిస్​ ఏ స్థాయిలో ఉందో గుర్తించారు. ఇలా వచ్చిన ఫలితాలను మలేసియాలో ఈ నెల 7న జరిగిన బయోలాజికల్​, క్లినికల్​, కెమికల్​ సదస్సులో సందీప్త ప్రదర్శించారు. ఆమెకు ఉత్తమ మహిళా ఆవిష్కర్తగా పురస్కారం లభించింది.

