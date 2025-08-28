Hyderabad ORR To Set Transform Solar Power : హైదరాబాద్ మహానగరం చుట్టూ 158 కిలోమీటర్ల మేరకు విస్తరించి ఉన్న అవుటర్ రింగ్ రోడ్డును సోలార్ విద్యుత్తు వినియోగించుకునేలా ప్రభుత్వం కార్యాచరణకు రూపకల్పన జరుగుతోంది. సాధ్యాసాధ్యాల అధ్యయనానికి హైదరాబాద్ గ్రోత్ కారిడార్ సంస్థ (హెచ్జీసీఎల్ కన్సల్టెంట్) ఏర్పాటు కానుంది.
టెండర్లను ఆహ్వానించి ఈనెల 28న ఆఖరు తేదీగా ప్రకటించింది. నానక్రాంగూడ నుంచి టీఎస్పీఏ, నార్సింగి నుంచి కొల్లూరు వరకు 19.2 కిలోమీటర్ల మేర అవుటర్కు ఆనుకొని సోలార్ రూప్టాప్తో సైకిల్ ట్రాక్ నిర్మించారు. దీనికి రూ.100 కోట్ల వరకు కేటాయించారు. ఈ సోలార్ రూప్టాప్ ద్వారా 16 మెగా వాట్ల సౌర విద్యుత్తు లక్ష్యంగా పెట్టుకోగా ప్రస్తుతం 13 మెగావాట్ల ఉత్పత్తి అవుతోంది. అవుటర్పై చుట్టూ ఎల్ఈడీ లైట్లు, ఇతర అవసరాలకు ఉపయోగిస్తున్నారు.
సోలార్ పలకలతో సౌర విద్యుదుత్పత్తి : అవుటర్ చుట్టూ సోలార్ పలకలు ఏర్పాటు చేయడం వల్ల దాదాపు 100 మెగావాట్ల విద్యుత్తును ఉత్పత్తి చేయవచ్చునని భావిస్తున్నారు. రింగ్రోడ్డుకు మధ్యలో సెంటర్ మీడియన్లు ఉన్నాయి. రెండు వైపులా విశాలమైన సర్వీసు రోడ్లు ఏర్పాటు చేశారు. వీటి వెంట సోలార్ పలకలతో సౌర విద్యుదుత్పత్తి చేస్తారు. మెగావాట్కు రూ.5 కోట్ల వరకు అవసరం. మొత్తం 100 మెగావాట్లు ఉత్పత్తి చేయాలంటే రూ.500 కోట్ల వరకు అవసరం.
అవుటర్లో కనెక్టివిటీ రోడ్డు : హైదరాబాద్ మహానగరానికి మణిహరంగా ఉన్న ఓఆర్ఆర్ నగరం చుట్టూ 158 కిలో మీటర్ల మేర విస్తరించి ఉంది. కారు ఎక్కి ఏదైనా ప్రదేశానికి వెళ్లాని అనుకుంటే చాలు అరగంటలో అక్కడికి వెళ్తారు. అయితే నగరం విస్తరిస్తున్న సమయంలో అవుటర్ రోడ్లకు వేరే కనెక్టివిటీ రోడ్లను నిర్మించాలని సంబంధిత శాఖ భావిస్తోంది. అందులో భాగంగా విస్తరణకు అడుగులు వేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా దక్షిణ హైదరాబాద్ నుంచి అవుటర్ రింగ్ రోడ్డుపైకి మరింత అనుసంధానం పెరుగుతుంది.
డబుల్ డెక్కర్ ఇంటర్ఛేంజ్ : పాత నగరం చుట్టు పక్కల చాలా ప్రాంతాల నుంచి అటు ఎయిర్పోర్టుకు, ఇటు ఐటీ కారిడార్ సులువుగా రాకపోకలు సాగించేందుకు వీలు ఏర్పడనుంది. బుద్వేల్ కొండపై మొత్తం 182 ఎకరాల్లో హెచ్ఎండీఏ అభివృద్ధి చేస్తున్న భారీ లేఅవుట్ నుంచి నేరుగా ఓఆర్ఆర్ అనుసంధానం ప్రక్రియ జరుగుతోంది. దీనిలో భాగంగా తొలిసారి అవుటర్పైకి డబుల్ డెక్కర్ ఇంటర్ఛేంజ్ను నిరిస్తున్నారు.
నియోపోలీస్ లేఅవుట్తో అవుటర్ను : రెండు ఎంట్రీ, రెండు ఎగ్జిట్ మార్గాలతో రెండు లైన్లతో ఈ మార్గాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఈ పనులను హెచ్ఎండీఏ శరవేగంగా చేస్తోంది. ఈ సంవత్సరంలోనే అందుబాటులోకి తేవాలనేది హెచ్ఎండీఏ ప్రణాళిక రచిస్తోంది. ఇప్పటికే కోకాపేట వద్ద హెచ్ఎండీఏ అభివృద్ధి చేసిన 500 ఎకరాల నియోపోలీస్ లేఅవుట్తో అవుటర్ను లింక్ చేశారు. ఇక్కడ 1.5 కిలోమీటర్ల పరిధిలో ట్రంపెట్ను నిర్మించారు. అటు గచ్చిబౌలి ఇటు ఎయిర్పోర్టు నుంచి వచ్చే వాహనాలు నేరుగా ఈ ట్రంపెట్ నుంచి నియోపోలీస్ లేఅవుట్కు చేరుకోవచ్చు. ఇదే తరహాలో బుద్వేల్ వద్ద కూడా నిర్మిస్తున్నారు.
