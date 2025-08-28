ETV Bharat / state

ఓఆర్​ఆర్​ 158 కి.మీ. చుట్టూ సోలార్​ విద్యుత్తు - రూ.500 కోట్లతో 100 మెగావాట్ల కరెంటే లక్ష్యం - ORR TO SET TRANSFORM SOLAR POWER

హైదరాబాద్​ ఓఆర్​ఆర్​కు సోలార్​ విద్యుత్తు - 100 మెగావాట్ల విద్యుత్తు ఉత్పత్తే లక్ష్యం - అధ్యయనానికి త్వరలో కన్సల్టెంట్‌ నియామకం

Hyderabad ORR To Set Transform Solar Power
Hyderabad ORR To Set Transform Solar Power (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 28, 2025 at 11:46 AM IST

2 Min Read

Hyderabad ORR To Set Transform Solar Power : హైదరాబాద్​ మహానగరం చుట్టూ 158 కిలోమీటర్ల మేరకు విస్తరించి ఉన్న అవుటర్ రింగ్ ​రోడ్డును సోలార్ విద్యుత్తు వినియోగించుకునేలా ప్రభుత్వం కార్యాచరణకు రూపకల్పన జరుగుతోంది. సాధ్యాసాధ్యాల అధ్యయనానికి హైదరాబాద్​ గ్రోత్​ కారిడార్​ సంస్థ (హెచ్​జీసీఎల్​ కన్సల్టెంట్​) ఏర్పాటు కానుంది.

టెండర్లను ఆహ్వానించి ఈనెల 28న ఆఖరు తేదీగా ప్రకటించింది. నానక్‌రాంగూడ నుంచి టీఎస్‌పీఏ, నార్సింగి నుంచి కొల్లూరు వరకు 19.2 కిలోమీటర్ల మేర అవుటర్‌కు ఆనుకొని సోలార్‌ రూప్‌టాప్‌తో సైకిల్‌ ట్రాక్‌ నిర్మించారు. దీనికి రూ.100 కోట్ల వరకు కేటాయించారు. ఈ సోలార్‌ రూప్‌టాప్‌ ద్వారా 16 మెగా వాట్ల సౌర విద్యుత్తు లక్ష్యంగా పెట్టుకోగా ప్రస్తుతం 13 మెగావాట్ల ఉత్పత్తి అవుతోంది. అవుటర్‌పై చుట్టూ ఎల్‌ఈడీ లైట్లు, ఇతర అవసరాలకు ఉపయోగిస్తున్నారు.

సోలార్‌ పలకలతో సౌర విద్యుదుత్పత్తి : అవుటర్‌ చుట్టూ సోలార్‌ పలకలు ఏర్పాటు చేయడం వల్ల దాదాపు 100 మెగావాట్ల విద్యుత్తును ఉత్పత్తి చేయవచ్చునని భావిస్తున్నారు. రింగ్‌రోడ్డుకు మధ్యలో సెంటర్‌ మీడియన్లు ఉన్నాయి. రెండు వైపులా విశాలమైన సర్వీసు రోడ్లు ఏర్పాటు చేశారు. వీటి వెంట సోలార్‌ పలకలతో సౌర విద్యుదుత్పత్తి చేస్తారు. మెగావాట్‌కు రూ.5 కోట్ల వరకు అవసరం. మొత్తం 100 మెగావాట్లు ఉత్పత్తి చేయాలంటే రూ.500 కోట్ల వరకు అవసరం.

అవుటర్​లో కనెక్టివిటీ రోడ్డు : హైదరాబాద్​ మహానగరానికి మణిహరంగా ఉన్న ఓఆర్​ఆర్​ నగరం చుట్టూ 158 కిలో మీటర్ల మేర విస్తరించి ఉంది. కారు ఎక్కి ఏదైనా ప్రదేశానికి వెళ్లాని అనుకుంటే చాలు అరగంటలో అక్కడికి వెళ్తారు. అయితే నగరం విస్తరిస్తున్న సమయంలో అవుటర్ రోడ్లకు వేరే కనెక్టివిటీ రోడ్లను నిర్మించాలని సంబంధిత శాఖ భావిస్తోంది. అందులో భాగంగా విస్తరణకు అడుగులు వేస్తోంది. ఇందులో భాగంగా దక్షిణ హైదరాబాద్​ నుంచి అవుటర్ రింగ్​ రోడ్డుపైకి మరింత అనుసంధానం పెరుగుతుంది.

డబుల్​ డెక్కర్​ ఇంటర్​ఛేంజ్​ : పాత నగరం చుట్టు పక్కల చాలా ప్రాంతాల నుంచి అటు ఎయిర్​పోర్టుకు, ఇటు ఐటీ కారిడార్​ సులువుగా రాకపోకలు సాగించేందుకు వీలు ఏర్పడనుంది. బుద్వేల్​ కొండపై మొత్తం 182 ఎకరాల్లో హెచ్​ఎండీఏ అభివృద్ధి చేస్తున్న భారీ లేఅవుట్​ నుంచి నేరుగా ఓఆర్​ఆర్​ అనుసంధానం ప్రక్రియ జరుగుతోంది. దీనిలో భాగంగా తొలిసారి అవుటర్​పైకి డబుల్​ డెక్కర్​ ఇంటర్​ఛేంజ్​ను నిరిస్తున్నారు.

నియోపోలీస్​ లేఅవుట్​తో అవుటర్​ను : రెండు ఎంట్రీ, రెండు ఎగ్జిట్​ మార్గాలతో రెండు లైన్లతో ఈ మార్గాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఈ పనులను హెచ్​ఎండీఏ శరవేగంగా చేస్తోంది. ఈ సంవత్సరంలోనే అందుబాటులోకి తేవాలనేది హెచ్​ఎండీఏ ప్రణాళిక రచిస్తోంది. ఇప్పటికే కోకాపేట వద్ద హెచ్​ఎండీఏ అభివృద్ధి చేసిన 500 ఎకరాల నియోపోలీస్​ లేఅవుట్​తో అవుటర్​ను లింక్​ చేశారు. ఇక్కడ 1.5 కిలోమీటర్ల పరిధిలో ట్రంపెట్​ను నిర్మించారు. అటు గచ్చిబౌలి ఇటు ఎయిర్​పోర్టు నుంచి వచ్చే వాహనాలు నేరుగా ఈ ట్రంపెట్​ నుంచి నియోపోలీస్​ లేఅవుట్​కు చేరుకోవచ్చు. ఇదే తరహాలో బుద్వేల్​ వద్ద కూడా నిర్మిస్తున్నారు.

ORR TO SET TRANSFORM SOLAR POWER

