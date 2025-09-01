ETV Bharat / state

నలుగురికి సాయపడితేనే జీవితానికి ఆనందం - చిన్న హెల్ప్​తో నిలుస్తున్న ప్రాణాలు - A SMALL HELP CAN SAVE A LIFE

ఒకరికి సాయం చేస్తేనే జీవితానికి అర్థం - రోజురోజుకు పెరుగుతున్న అవయవదానం - చిన్న సాయంతో నిలుస్తున్న ఎంతోమంది ప్రాణాలు

Organ Donation Can Save a life
Organ Donation Can Save a life (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 1, 2025 at 5:04 PM IST

2 Min Read

Organ Donation Can Save a life : కన్ను తెరిస్తే జననం, కన్ను మూస్తే మరణం, ఈ రెండింటి మధ్యే మనిషి జీవితమని చాలా సందర్భాల్లో చెబుతుంటారు. రెప్పపాటులో ప్రాణాలు కోల్పోతున్న సంఘటనలు ఎన్నో చూస్తున్నాం. ప్రకృతి వైపరీత్యాలు, ప్రమాదాలు, అనుకోని అనేక అవరోధాలతో పరిస్థితులు ఏ నిమిషానికి ఏమవుతాయో ఊహించలేం. అసలు ఇంటి నుంచి బయటికి వెళ్లి మనిషి తిరిగి వస్తారు అన్న నమ్మకం లేకుండాపోతుంది. సమాజానికి సాధ్యమైనంత చేయూత అందించగలిగితే జీవితానికి ఓ తృప్తి ఉంటుంది. రండి చలిద్దాం, స్పందిద్దాం సమాజానికి చేతనైన సాయమందిద్దాం.

అయితే కొందరు చనిపోయే ముందు అవయవాలు దానం చేస్తే పునఃజన్మ ఉండదని నమ్ముతారు. అందుకు వారు ముందుకురారు. ఇలాంటి వారికి అవగాహన కల్పిస్తే దానాలు చేసే వారు పెరుగుతారు. మనవల్ల ఒకరికి మంచి జరుగుతుంది అంటే అందుకు తోచినంత సాయం చేయాలంటారు పెద్దలు. ఇంకా గ్రామాల్లో చాలామందికి అవయవదానం గురించి అవగాహన ఉండదు గ్రామాల్లో అవగాహన పెంచాలని భావిస్తున్నారు.

  • జీవితం సాఫీగా సాగుతోంది. రాత్రికి రాత్రి ఊహించని విధంగా వరదలొచ్చాయి. ఆస్తులు కొట్టుకుపోయాయి. ఒక్కరోజులోనే జీవితం తలకిందులుగా మారింది. తాజాగా కురిసిన భారీ వర్షాలకు ఎందరో ఎంతో నష్టాన్ని అనుభవిస్తున్నారు.
  • ఆనంద నిలయం వారిది. సంతోషాలకు కొదవేలేదు. రోడ్డు ప్రమాదం రెప్పపాటులో రెండు ప్రాణాలను కబళించింది. వడ్డించిన విస్తరిలాంటి జీవితంలో దుఃఖం మిగిలింది. ఆదిలాబాద్‌ జిల్లాలో జరిగింది ఈ విషాద ఘటన.

కళ్ల ద్వారా లోకాన్ని చూడాలి అనుకున్నారు : మరణశయ్యపై ఉంటూ అవసరమున్న వారికి అవయవాలు ప్రసాదించడమనేది ఓ మహాసేవా యజ్ఞమే. మరణించీ జీవించేందుకు ఉన్న మార్గం అవయవ దానం. మంచిర్యాల జిల్లాకు చెందిన సదానందం మరణించాడు. కుటుంబ పెద్ద దూరమైనా ఆయన కళ్లు ఈ లోకాన్ని చూడాలని ఆయన పిల్లలు అనుకున్నారు. అందుకు తండ్రి నేత్రాలను దానం చేశారు. మందమర్రి మండలం మామిడిగుట్టకు చెందిన అమృతమ్మ మరణించగా ఆమె కుమారుడు శ్యామ్‌ తల్లి పార్థివ దేహాన్ని మంచిర్యాల గవర్నమెంట్​ మెడికల్ కాలేజీకి అప్పగించారు.

ఆ యువకుడి స్పందన అంతా ఇంతా కాదు : తాజాగా నిర్మల్‌ జిల్లా లక్ష్మణచాంద మండలం మునిపల్లి గోదావరి పాయలోకి పశువులను మేతకు తీసుకెళ్లిన శంకర్‌ అనే వ్యక్తి వరదలో చిక్కుకున్నాడు. అతడ్ని రక్షించేందుకు కలెక్టర్‌ అభిలాష అభినవ్, ఎస్పీజానకి షర్మిల, ఏఎస్పీ రాజేష్‌ మీనా, ఎస్డీఆర్‌ఎఫ్‌ బృందాల సభ్యులు గంటల తరబడి అక్కడే వేచి ఉన్నారు. అక్కడ ఓ యువకుడి స్పందనను ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవచ్చు. మామడ మండలం కొరటికల్‌కు చెందిన దువ్వెందర్‌ శంకర్‌కు సాయం చేసేందుకు తన డ్రోన్‌ తీసుకొచ్చారు. బాధితుడి దగ్గరకు డ్రోన్‌ పంపే ప్రయత్నంలో అంచనా తప్పితే రూ.7 లక్షల విలువైన డ్రోన్​ నీటి పాలవుతుంది. అయినా సాయం చేసేందుకు వెనుకాడలేదు. ఆ డ్రోన్‌ తీసుకెళ్లిన చరవాణితో శంకర్‌తో మాట్లాడారు. రెండో సారి ఆహారం పంపించారు. అనంతరం ఆయనను బోటులో రక్షణ బృందాలు ఒడ్డుకు తీసుకొచ్చాయి.

ఇటీవల నిర్మల్‌ జిల్లాలో ఓ పెద్దాయన మృతి చెందాడు. అంత్యక్రియలకు వచ్చిన వారంతా ‘మీ నాన్న చాలా గొప్పోడు ఉన్న దాంట్లో కాసింత ఇచ్చి ఆపద నుంచి గట్టెక్కిస్కుండే’ ఆ ఇంటి పిల్లల ముందు కీర్తించారు.

శెభాష్​​ గుప్తా - నీ కథ ఎంతో మందికి స్ఫూర్తిదాయకం

'కరెంటు తీసేస్తే - మా నాన్న ఊపిరి ఆగిపోతుంది' : ప్లీజ్​ హెల్ప్​ చేయండి

Organ Donation Can Save a life : కన్ను తెరిస్తే జననం, కన్ను మూస్తే మరణం, ఈ రెండింటి మధ్యే మనిషి జీవితమని చాలా సందర్భాల్లో చెబుతుంటారు. రెప్పపాటులో ప్రాణాలు కోల్పోతున్న సంఘటనలు ఎన్నో చూస్తున్నాం. ప్రకృతి వైపరీత్యాలు, ప్రమాదాలు, అనుకోని అనేక అవరోధాలతో పరిస్థితులు ఏ నిమిషానికి ఏమవుతాయో ఊహించలేం. అసలు ఇంటి నుంచి బయటికి వెళ్లి మనిషి తిరిగి వస్తారు అన్న నమ్మకం లేకుండాపోతుంది. సమాజానికి సాధ్యమైనంత చేయూత అందించగలిగితే జీవితానికి ఓ తృప్తి ఉంటుంది. రండి చలిద్దాం, స్పందిద్దాం సమాజానికి చేతనైన సాయమందిద్దాం.

అయితే కొందరు చనిపోయే ముందు అవయవాలు దానం చేస్తే పునఃజన్మ ఉండదని నమ్ముతారు. అందుకు వారు ముందుకురారు. ఇలాంటి వారికి అవగాహన కల్పిస్తే దానాలు చేసే వారు పెరుగుతారు. మనవల్ల ఒకరికి మంచి జరుగుతుంది అంటే అందుకు తోచినంత సాయం చేయాలంటారు పెద్దలు. ఇంకా గ్రామాల్లో చాలామందికి అవయవదానం గురించి అవగాహన ఉండదు గ్రామాల్లో అవగాహన పెంచాలని భావిస్తున్నారు.

  • జీవితం సాఫీగా సాగుతోంది. రాత్రికి రాత్రి ఊహించని విధంగా వరదలొచ్చాయి. ఆస్తులు కొట్టుకుపోయాయి. ఒక్కరోజులోనే జీవితం తలకిందులుగా మారింది. తాజాగా కురిసిన భారీ వర్షాలకు ఎందరో ఎంతో నష్టాన్ని అనుభవిస్తున్నారు.
  • ఆనంద నిలయం వారిది. సంతోషాలకు కొదవేలేదు. రోడ్డు ప్రమాదం రెప్పపాటులో రెండు ప్రాణాలను కబళించింది. వడ్డించిన విస్తరిలాంటి జీవితంలో దుఃఖం మిగిలింది. ఆదిలాబాద్‌ జిల్లాలో జరిగింది ఈ విషాద ఘటన.

కళ్ల ద్వారా లోకాన్ని చూడాలి అనుకున్నారు : మరణశయ్యపై ఉంటూ అవసరమున్న వారికి అవయవాలు ప్రసాదించడమనేది ఓ మహాసేవా యజ్ఞమే. మరణించీ జీవించేందుకు ఉన్న మార్గం అవయవ దానం. మంచిర్యాల జిల్లాకు చెందిన సదానందం మరణించాడు. కుటుంబ పెద్ద దూరమైనా ఆయన కళ్లు ఈ లోకాన్ని చూడాలని ఆయన పిల్లలు అనుకున్నారు. అందుకు తండ్రి నేత్రాలను దానం చేశారు. మందమర్రి మండలం మామిడిగుట్టకు చెందిన అమృతమ్మ మరణించగా ఆమె కుమారుడు శ్యామ్‌ తల్లి పార్థివ దేహాన్ని మంచిర్యాల గవర్నమెంట్​ మెడికల్ కాలేజీకి అప్పగించారు.

ఆ యువకుడి స్పందన అంతా ఇంతా కాదు : తాజాగా నిర్మల్‌ జిల్లా లక్ష్మణచాంద మండలం మునిపల్లి గోదావరి పాయలోకి పశువులను మేతకు తీసుకెళ్లిన శంకర్‌ అనే వ్యక్తి వరదలో చిక్కుకున్నాడు. అతడ్ని రక్షించేందుకు కలెక్టర్‌ అభిలాష అభినవ్, ఎస్పీజానకి షర్మిల, ఏఎస్పీ రాజేష్‌ మీనా, ఎస్డీఆర్‌ఎఫ్‌ బృందాల సభ్యులు గంటల తరబడి అక్కడే వేచి ఉన్నారు. అక్కడ ఓ యువకుడి స్పందనను ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవచ్చు. మామడ మండలం కొరటికల్‌కు చెందిన దువ్వెందర్‌ శంకర్‌కు సాయం చేసేందుకు తన డ్రోన్‌ తీసుకొచ్చారు. బాధితుడి దగ్గరకు డ్రోన్‌ పంపే ప్రయత్నంలో అంచనా తప్పితే రూ.7 లక్షల విలువైన డ్రోన్​ నీటి పాలవుతుంది. అయినా సాయం చేసేందుకు వెనుకాడలేదు. ఆ డ్రోన్‌ తీసుకెళ్లిన చరవాణితో శంకర్‌తో మాట్లాడారు. రెండో సారి ఆహారం పంపించారు. అనంతరం ఆయనను బోటులో రక్షణ బృందాలు ఒడ్డుకు తీసుకొచ్చాయి.

ఇటీవల నిర్మల్‌ జిల్లాలో ఓ పెద్దాయన మృతి చెందాడు. అంత్యక్రియలకు వచ్చిన వారంతా ‘మీ నాన్న చాలా గొప్పోడు ఉన్న దాంట్లో కాసింత ఇచ్చి ఆపద నుంచి గట్టెక్కిస్కుండే’ ఆ ఇంటి పిల్లల ముందు కీర్తించారు.

శెభాష్​​ గుప్తా - నీ కథ ఎంతో మందికి స్ఫూర్తిదాయకం

'కరెంటు తీసేస్తే - మా నాన్న ఊపిరి ఆగిపోతుంది' : ప్లీజ్​ హెల్ప్​ చేయండి

For All Latest Updates

TAGGED:

A SMALL HELP CAN SAVE A LIFEORGAN DONATION CAN SAVE A LIFEORGAN DONATION RISING IN TELANGANAపెరుగుతున్న అవయవదానంA SMALL HELP CAN SAVE A LIFE

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

'షాదీ' జరిగింది - 'ముబారక్' చెక్కు ఆగింది - కల్యాణ'లక్ష్మి' కటాక్షం ఎప్పుడో?

5 జాతీయ రహదారులతో అనుసంధానం - ఓరుగల్లుకు మహర్దశ!

వీడియో పెడితే లక్షల్లో వ్యూస్ - రూ.వేలల్లో ఆదాయం : అదరగొడుతున్న గ్రామీణ యూట్యూబర్లు

చిన్నవైన కాలువలు - బస్తీలపై పడ్డ చెరువులు : కామారెడ్డి మునగడానికి ప్రధాన కారణాలు ఇవే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.