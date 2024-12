ETV Bharat / state

"అమరావతి రాజధాని"లో ఆ డిజైన్​కే ఎక్కువ మంది ఓటు - ఫిక్స్ చేసిన CRDA

Option Four Has The Most Votes in CRDA Building Designs Amaravati : రాష్ట్ర రాజధాని అమరావతిలోని ఏపీ సీఆర్డీఏ (CRDA) భవనం ఎలా ఉండాలనే దానిపై నిర్వహించిన అభిప్రాయ సేకరణకు ప్రజల నుంచి మంచి స్పందన లభించింది. ఆన్‌లైన్‌ విధానంలో సీఆర్డీఏ వెబ్సైట్‌ ద్వారా ఓటింగ్‌ నిర్వహించగా వారం రోజుల గడువులో 9,756 మంది పాల్గొన్నారు. ప్రతిపాదిత డిజైన్‌లలో ఆప్షన్‌ 4కు అత్యధికంగా 3,354 మంది ఓటు వేసి మద్దతు తెలిపారు. 3,279 ఓట్లతో ఆప్షన్‌ 10 రెండో స్థానంలో నిలిచింది. డిజైన్లను, ఫలితాలను అధికారులు సీఆర్డీఏ వెబ్‌సైట్‌లో అందుబాటులో ఉంచారు.

రాజధాని అమరావతిలో తొలిదశలో రూ.11,467 కోట్లతో వివిధ నిర్మాణ పనులు పునఃప్రారంభించేందుకు సీఆర్డీయే అథారిటీ ఆమోదం తెలిపిన సంగతి తెలిసిందే. రూ.2,498 కోట్లతో కొన్ని ప్రధాన రహదారుల పనుల్ని, రూ.1,585 కోట్లతో పాలవాగు, కొండవీటి వాగు, గ్రావిటేషన్‌ కాలువల అభివృద్ధి, మూడు రిజర్వాయర్ల నిర్మాణం చేపడతారు.

అమరావతికి కొత్త కళ - రూ.11,467 కోట్లతో అభివృద్ధి పనులు