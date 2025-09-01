Swarna Panchayat App To pay Taxes in AP: గ్రామ పంచాయతీలకు ప్రభుత్వం కేటాయిస్తున్న నిధులు, ప్రజలు చెల్లిస్తున్న పన్నులు ప్రతి పైసా జమ, ఖర్చు పారదర్శకంగా ఉండేలా ఏపీ ప్రభుత్వం సాంకేతికతను వినియోగిస్తోంది. ఆర్థిక లావాదేవీలు పారదర్శకంగా సాగేలా స్వర్ణ పంచాయతీ యాప్ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. నిధుల వినియోగంలో అక్రమాలకు అడ్డుకట్ట వేసేలా కూటమి ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన స్వర్ణ పంచాయతీ సత్ఫలితాలనిస్తోంది. ఈ నెల నుంచి రాష్ట్రంలో పూర్తిస్థాయిలో స్వర్ణ పంచాయతీ సాఫ్ట్ వేర్ ద్వారానే ఆర్థిక కార్యకలాపాలు నిర్వహించేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోంది.
అక్రమాలకు అడ్డుకట్ట: రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దాదాపు 13,344 గ్రామ పంచాయతీలున్నాయి. పల్లెల్లో నివాస గృహాలు, ఇతర కట్టడాలకు సంబంధించి పన్నులు, తాగునీటి పన్ను చెల్లింపులు గతంలో సరిగా జరిగేవి కాదు. ప్రజలు చెల్లించిన పన్నులకు సరైన లెక్కలు ఉండవు. అక్రమార్కులు కన్నేసి అందినకాడికి దోచేసిన ఘటనలూ ఉన్నాయి. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత వీటిని సరిదిద్దేందుకు చర్యలు చేపట్టింది.
వసూళ్లు, ఖర్చులకు సంబంధించి ప్రతి పైసా పారదర్శకంగా ఉండేలా స్వర్ణ పంచాయతీ విధానాన్ని తీసుకొచ్చింది. పంచాయతీలకు వచ్చే పన్నులతో పాటు కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కేటాయించే నిధులు పక్కదారి పడకుండా చూడటమే యాప్ ప్రధాన ఉద్దేశం. జమా ఖర్చుల్లో పొరపాట్లు జరక్కుండా, దోపీడీ జరగకుండా అడ్డుకట్ట వేయటంలో ఈ విధానం ఎంతగానో ఉపయోగపడనుంది.
స్వర్ణ పంచాయతీ యాప్ ద్వారా పంచాయతీలకు ప్రజలు చెల్లించే పన్నులన్నీ డిజిటల్ విధానంలో చేయవచ్చు. నగదు రూపంలో తీసుకోకుండా ప్రణాళిక రూపొందిస్తున్నారు. తద్వారా డబ్బు నేరుగా పంచాయతీల ఖాతాల్లో జమవుతుంది. ఆ డబ్బుల్ని గ్రామంలో అభివృద్ధి పనుల కోసం ఖర్చు చేయవచ్చు. దేనికి ఎంత ఖర్చు చేశారో కూడా అందులో నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది.
ఫలితంగా పంచాయతీలకు వచ్చే ప్రతి పైసా ఖర్చు చేసే ప్రతి రూపాయికి వివరాలు పారదర్శకంగా జరుగనున్నాయి. తాము ఎంత ఇంటి పన్ను చెల్లించాలి? బకాయిలు ఏమైనా ఉన్నాయా? తాము చెల్లించింది ప్రభుత్వ ఖాతాకు జమ అయిందా లేదా అనేది గ్రామాల్లో ఇక ప్రజలే స్వర్ణ పంచాయతీ యాప్లోకి వెళ్లి చూసుకోవచ్చు. ఇంటి వద్ద నుంచే పన్నుచెల్లించేందుకు అవకాశం లభిస్తుంది.
స్వర్ణ పంచాయతీ పోర్టల్, యాప్ పనితీరుపై పంచాయతీ రాజ్ శాఖ కమిషనర్ వి.ఆర్.కృష్ణతేజ క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు. ఈ సాంకేతికత అందుబాటులోకి వచ్చిన తర్వాత పంచాయతీల ఆదాయం పెరిగిందని ఆయన తెలిపారు.
"స్వర్ణ పంచాయతీ యాప్ ద్వారా మనకు ఆర్ధిక నిర్వహణపై అవగాహన వస్తుంది. అదే విధంగా దీని వలన ఇంటి పన్నును చెల్లించే ప్రతి పౌరుడు ఎంత ట్యాక్స్ను కడుతున్నామో, దేనికి చెల్లిస్తున్నాం అనే దానిపై పూర్తి అవగాహన వస్తుంది. గతంలో డిజిటలైజేషన్ లేని కారణంగా సగటున ఎంత మేర ట్యాక్స్ను చెల్లిస్తున్నామనే విషయం తెలిసేది కాదు. కానీ ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు. ఏ సంవత్సరం ఎంతెంత మొత్తంలో పన్నులను కడుతున్నామో ఈ యాప్లో చూడవచ్చు"-బండి శ్రీనివాసరావు, ఎంపీడీవో, గుంటూరు రూరల్
"బిల్లులు రాసి కూడా ట్రెజరీకి జమ చేయని సందర్భాలు గతంలో ఎన్నో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఆ విధానానికి అడ్డుకట్ట వేసేందుకు స్వర్ణ పంచాయతీని తీసుకొచ్చింది. పంచాయతీల్లో ఇంటి పన్ను, నీటి పన్ను అనేది ఎంత కట్టారనేది యాప్లో నిక్షిప్తమై ఉంటుంది. చెల్లించిన నగదు నేరుగా గ్రామ పంచాయతీ నిధులకు జమ అవుతుంది. పన్ను చెల్లించిన వారు ఇందులో చూసుకునే అవకాశం ఉంటుంది"-శ్రీనివాసరావు, గుంటూరు జిల్లా సర్పంచుల సంక్షేమ సంఘ అధ్యక్షుడు
ఇక ఇంటి తగాదాలకు చెక్ - ఆన్లైన్లోనే మొత్తం సమాచారం