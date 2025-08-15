ETV Bharat / state

ఏపీలో పీపీపీ విధానంలో 11 రోడ్ల విస్తరణకు అవకాశం - ROAD DEVELOPMENTS UNDER PPP MODEL

రహదారులు పీపీపీ విధానంలో అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం కార్యాచరణ - 15-30 ఏళ్లపాటు గుత్తేదారుకు అప్పగించే అవకాశం, సాంకేతిక ఆర్థిక అధ్యయనంలో వెల్లడి

Road Developments Under PPP Model
Road Developments Under PPP Model (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 15, 2025 at 11:02 AM IST

2 Min Read

Opportunity For Expansion of 11 Roads Under PPP Model in AP: ఏపీలో రహదారులను పబ్లిక్‌ ప్రైవేటు పార్టనర్‌షిప్‌ విధానంలో అభివృద్ధి చేసేందుకు ప్రభుత్వం కార్యాచరణ సిద్ధం చేసిన సంగతి తెలిసిందే. అందుకు అనుగుణంగా ఆర్‌అండ్‌బీలోని రాష్ట్ర రహదారులను ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్‌ భాగస్వామ్య (పీపీపీ) విధానంలో విస్తరించడంపై ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టగా, దానిపై సాంకేతిక ఆర్థిక అధ్యయనం (టెక్నో ఎకనమిక్‌ స్టడీ) చేయించగా తొలుత 11 రోడ్లలో ఈ విధానం అమలు చేయవచ్చని తేలింది.

ఆయా రహదారుల్లో వాహనాల రద్దీకి అనుగుణంగా ఎన్ని వరుసలుగా విస్తరించొచ్చు? అందుకు ఎంత వ్యయమవుతుంది? వయబులిటీ గ్యాప్‌ ఫండింగ్‌ కింద కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎంత వెచ్చించాల్సి ఉంటుంది? గుత్తేదారులకు ఎంత కాలం ఈ రహదారిని అప్పగించొచ్చు? వంటి అంశాలపై అధ్యయనం చేశారు. అందుకుగాను మొత్తం 11 రోడ్లను ఈ విధానంలో విస్తరించొచ్చని అందులో తేలింది. ఆయా రోడ్లను బట్టి 15 ఏళ్ల నుంచి 30 ఏళ్ల పాటు నిర్వహణ, టోల్‌ వసూలు సంబంధిత గుత్తేదారుకు అప్పగించాల్సి ఉంటుందని ప్రతిపాదించారు. వయబులిటీ గ్యాప్‌ ఫండింగ్‌ ఎక్కువగా చెల్లించాల్సి వస్తుండటంతో మరో ఆరు రోడ్లలో ఈ విధానం గిట్టుబాటు కాదని నివేదిక పేర్కొంది.

రెండింటికి రూ.1,529.21 కోట్ల వ్యయం: మంగళగిరి-తెనాలి-నారాకోడూరు రోడ్డు 39 కిలోమీటర్లు, గుంటూరు-బాపట్ల రోడ్‌ 50 కిలోమీటర్లను నాలుగు వరుసలుగా విస్తరణకు ప్రతిపాదించారు. అయితే ఈ రెండు రోడ్లు వేర్వేరుగా పీపీపీ విధానంలో విస్తరణ సాధ్యం కాదని, రెండింటిని కలిపి ఒకే ప్రాజెక్టుగా విస్తరణ చేపడితే ఆచరణ సాధ్యమేనని తేల్చారు. దీనికి మొత్తంగా రూ.1,529.21 కోట్లు వ్యయమవుతుందని అంచనా వేశారు.

ఒంగోలు-పొదిలి మధ్య 50 కిలోమీటర్లు నాలుగు వరుసలుగా, పొదిలి-బెస్తవారిపేట మధ్య 59 కిలోమీటర్లు రెండు వరుసలుగా విస్తరించాలని ప్రతిపాదించారు. ఇందులో పొదిలి-బెస్తవారిపేట మధ్య విస్తరణకు పీపీపీ విధానంలో గిట్టుబాటు కాదని తేల్చారు. అయితే, ఒంగోలు-పొదిలి-బెస్తవారిపేట కలిపి మొత్తం 109 కిలోమీటరు ఒకే ప్రాజెక్టుగా విస్తరణ చేయవచ్చని పేర్కొన్నారు. ఇందుకు రూ.611 కోట్లు వ్యయమవుతుందని అంచనా వేశారు. ఇందులో సంతనూతలపాడు వద్ద 2 కిలోమీటరు, చీమకుర్తి వద్ద 5.4 కిలోమీటరు మేర బైపాస్‌లు నిర్మించాల్సి ఉంటుందని చెప్పారు.

రూ.419 కోట్లు అవుతుందని అంచనా: నరసాపురం-తాడేపల్లిగూడెం-అశ్వరావుపేట రోడ్డు 92.4 కిలోమీటరు నాలుగు వరుసలుగా విస్తరించాలని ప్రతిపాదించారు. ఇందులో నరసాపురం నుంచి తాడేపల్లిగూడెం వరకు 51 కిలోమీటరు మాత్రమే పీపీపీ విధానంలో సాధ్యమవుతుందని తేల్చారు. దీనికి రూ.419 కోట్లు అవుతుందని అంచనా వేశారు. ఈ మార్గంలో మార్టేరు వద్ద 2.3 కిలోమీటరు, అత్తిలి వద్ద రూ.3.47 కిలోమీటరు, పిప్పర వద్ద 3 కిలోమీటరు,పెంటపాడు వద్ద 4.3 కిలోమీటరు బైపాస్‌లను ప్రతిపాదించారు.

పీపీపీ విధానంలో రోడ్ల అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం కార్యాచరణ

పీపీపీ మోడల్​లో రహదారుల అభివృద్ధి - విజయవాడలో 19 మార్గాలు గుర్తింపు

Opportunity For Expansion of 11 Roads Under PPP Model in AP: ఏపీలో రహదారులను పబ్లిక్‌ ప్రైవేటు పార్టనర్‌షిప్‌ విధానంలో అభివృద్ధి చేసేందుకు ప్రభుత్వం కార్యాచరణ సిద్ధం చేసిన సంగతి తెలిసిందే. అందుకు అనుగుణంగా ఆర్‌అండ్‌బీలోని రాష్ట్ర రహదారులను ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్‌ భాగస్వామ్య (పీపీపీ) విధానంలో విస్తరించడంపై ప్రభుత్వం దృష్టి పెట్టగా, దానిపై సాంకేతిక ఆర్థిక అధ్యయనం (టెక్నో ఎకనమిక్‌ స్టడీ) చేయించగా తొలుత 11 రోడ్లలో ఈ విధానం అమలు చేయవచ్చని తేలింది.

ఆయా రహదారుల్లో వాహనాల రద్దీకి అనుగుణంగా ఎన్ని వరుసలుగా విస్తరించొచ్చు? అందుకు ఎంత వ్యయమవుతుంది? వయబులిటీ గ్యాప్‌ ఫండింగ్‌ కింద కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎంత వెచ్చించాల్సి ఉంటుంది? గుత్తేదారులకు ఎంత కాలం ఈ రహదారిని అప్పగించొచ్చు? వంటి అంశాలపై అధ్యయనం చేశారు. అందుకుగాను మొత్తం 11 రోడ్లను ఈ విధానంలో విస్తరించొచ్చని అందులో తేలింది. ఆయా రోడ్లను బట్టి 15 ఏళ్ల నుంచి 30 ఏళ్ల పాటు నిర్వహణ, టోల్‌ వసూలు సంబంధిత గుత్తేదారుకు అప్పగించాల్సి ఉంటుందని ప్రతిపాదించారు. వయబులిటీ గ్యాప్‌ ఫండింగ్‌ ఎక్కువగా చెల్లించాల్సి వస్తుండటంతో మరో ఆరు రోడ్లలో ఈ విధానం గిట్టుబాటు కాదని నివేదిక పేర్కొంది.

రెండింటికి రూ.1,529.21 కోట్ల వ్యయం: మంగళగిరి-తెనాలి-నారాకోడూరు రోడ్డు 39 కిలోమీటర్లు, గుంటూరు-బాపట్ల రోడ్‌ 50 కిలోమీటర్లను నాలుగు వరుసలుగా విస్తరణకు ప్రతిపాదించారు. అయితే ఈ రెండు రోడ్లు వేర్వేరుగా పీపీపీ విధానంలో విస్తరణ సాధ్యం కాదని, రెండింటిని కలిపి ఒకే ప్రాజెక్టుగా విస్తరణ చేపడితే ఆచరణ సాధ్యమేనని తేల్చారు. దీనికి మొత్తంగా రూ.1,529.21 కోట్లు వ్యయమవుతుందని అంచనా వేశారు.

ఒంగోలు-పొదిలి మధ్య 50 కిలోమీటర్లు నాలుగు వరుసలుగా, పొదిలి-బెస్తవారిపేట మధ్య 59 కిలోమీటర్లు రెండు వరుసలుగా విస్తరించాలని ప్రతిపాదించారు. ఇందులో పొదిలి-బెస్తవారిపేట మధ్య విస్తరణకు పీపీపీ విధానంలో గిట్టుబాటు కాదని తేల్చారు. అయితే, ఒంగోలు-పొదిలి-బెస్తవారిపేట కలిపి మొత్తం 109 కిలోమీటరు ఒకే ప్రాజెక్టుగా విస్తరణ చేయవచ్చని పేర్కొన్నారు. ఇందుకు రూ.611 కోట్లు వ్యయమవుతుందని అంచనా వేశారు. ఇందులో సంతనూతలపాడు వద్ద 2 కిలోమీటరు, చీమకుర్తి వద్ద 5.4 కిలోమీటరు మేర బైపాస్‌లు నిర్మించాల్సి ఉంటుందని చెప్పారు.

రూ.419 కోట్లు అవుతుందని అంచనా: నరసాపురం-తాడేపల్లిగూడెం-అశ్వరావుపేట రోడ్డు 92.4 కిలోమీటరు నాలుగు వరుసలుగా విస్తరించాలని ప్రతిపాదించారు. ఇందులో నరసాపురం నుంచి తాడేపల్లిగూడెం వరకు 51 కిలోమీటరు మాత్రమే పీపీపీ విధానంలో సాధ్యమవుతుందని తేల్చారు. దీనికి రూ.419 కోట్లు అవుతుందని అంచనా వేశారు. ఈ మార్గంలో మార్టేరు వద్ద 2.3 కిలోమీటరు, అత్తిలి వద్ద రూ.3.47 కిలోమీటరు, పిప్పర వద్ద 3 కిలోమీటరు,పెంటపాడు వద్ద 4.3 కిలోమీటరు బైపాస్‌లను ప్రతిపాదించారు.

పీపీపీ విధానంలో రోడ్ల అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం కార్యాచరణ

పీపీపీ మోడల్​లో రహదారుల అభివృద్ధి - విజయవాడలో 19 మార్గాలు గుర్తింపు

For All Latest Updates

TAGGED:

ROAD DEVELOPMENTS UNDER PPP MODELపీపీపీ విధానంలో 11 రోడ్లు విస్తరణPPP MODEL IN AP ROADSROAD DEVELOPMENTS WITH PPP MODELROAD DEVELOPMENTS UNDER PPP MODEL

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఇన్​కమ్​ ట్యాక్స్ విచిత్రం- వచ్చిన లాభం రూ.21వేలు- కట్టాల్సిన పన్ను రూ.1లక్ష- ఎందుకిలా?

తరచూ కళ్లు పొడిబారుతున్నాయా? - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు!

కొత్త ఇంటిని కొంటున్నారా? ఈ 7 అంశాలను మస్ట్​గా చెక్ చేయాల్సిందే!

ఆ ఆలయంలో నలుపు రంగులో హనుమ! శని ప్రభావమే కారణమా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.