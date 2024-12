ETV Bharat / state

త్వరలోనే 'స్టెల్లా'కి మోక్షం - రేషన్‌ బియ్యం దించివేత ప్రారంభం - PDS RICE UNLOADING IN STELLA SHIP

Unloading Ration Rice From Stella Ship at Kakinada Port ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Unloading Ration Rice From Stella Ship has Begun at Kakinada Port : కాకినాడ తీరంలో నెలన్నరగా లంగరు వేసిన స్టెల్లా నౌకలోని రేషన్‌ బియ్యం దించే ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. జిల్లా కలెక్టర్‌ గుర్తించిన 1320 టన్నుల బియ్యాన్ని శుక్రవారం కొంతమేర దించారు. పూర్తిగా అన్‌లోడ్‌ చేశాక ఎగుమతిదారుల ఆర్డర్‌ ప్రకారం వివిధ రకాల బియ్యాన్ని నింపి నౌకను గమ్యస్థానానికి పంపనున్నారు. మరోవైపు రేషన్‌ మాఫియా అక్రమాలు నిగ్గు తేల్చేందుకు నియమించిన సిట్‌ రావడంలో జాప్యంపై తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తమవుతుంది.

ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ చెప్పిన "సీజ్‌ ద షిప్‌" డైలాగ్‌తో కాకినాడ తీరంలో నిలిచిపోయిన స్టెల్లా నౌక త్వరలోనే గమ్యస్థానానికి బయలుదేరనుంది. ప్రస్తుతం ఈ నౌకలో జిల్లా కలెక్టర్‌ గుర్తించిన PDS బియ్యాన్ని అన్‌లోడింగ్‌ చేస్తున్నారు. నవంబర్‌ 11న హల్దియా నుంచి వచ్చిన స్టెల్లా ఎల్‌ పనామా నౌక కాకినాడ యాంకరేజీ పోర్టుకు 9 నాటికల్‌ మైళ్ల దూరంలో లంగరు వేసింది. పశ్చిమ ఆఫ్రికా తీరంలోని బెనిన్‌ దేశ కొటోనౌ పోర్టుకు 52,200 టన్నుల బియ్యం ఎగుమతి చేసేలా 28 సంస్థలు ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాయి. 32,415 టన్నుల బియ్యాన్ని నౌకలో నింపగా కలెక్టర్‌, అధికారుల బృందం తనిఖీల తర్వాత 1,320 టన్నుల రేషన్‌ బియ్యం ఉన్నట్లు గుర్తించారు.

బియ్యం రవాణాకు అనుమతులున్నాయా?: హైకోర్టు