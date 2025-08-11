Open Air Fake Marriage Events in Hyderabad : ముహూర్తాలతో సంబంధం లేకుండానే హైదరాబాద్లో పెళ్లిళ్లు జరిగిపోతున్నాయి. అది కూడా పెళ్లి కుమార్తె, కుమారుడు లేకుండానే. వింటే ఆశ్చర్యంగా ఉంది కదూ. ఎప్పుడూ కొత్తదనాన్ని కోరుకునే హైదరాబాద్ నగరవాసుల కోసం కొందరు ఈవెంట్ నిర్వాహకులు ఇలా హైదరాబాదీ 'ఫేక్ వెడ్డింగ్ థీమ్'తో పార్టీలు నిర్వహిస్తున్నారు. నిజమైన పెళ్లి వాతావరణాన్ని సృష్టించి, అందులో పెళ్లి అనుభూతి చెందేలా వారాంతాల్లో పార్టీలు చేస్తున్నారు. మెరిసే దుస్తుల్లో బంధువులు, బ్యాండ్ బాజా బరాత్, సంగీత్, పసందుగా పెళ్లి విందు, వినోదం అన్నీ కలగలిపి ఒక రాత్రి వేడుకను చేస్తున్నారు.
క్రమంగా హైదరాబాద్లో విస్తరణ : సోషల్ మీడియాలో ప్రకటనను చూసిన ఆహ్వానితులంతా టిక్కెట్ కొనుగోలు చేసి నిర్వాహకులు చెప్పిన చోటుకు వేడుకకు వస్తారు. ఒకరికొకరు పరిచయం లేని బంధువులంతా ఒక్కచోట చేరి ఈ నకిలీ వివాహానికి వస్తారు. మహిళలు, పురుషులు తప్పనిసరిగా డ్రెస్ కోడ్ పాటిస్తూ వేడుకలో పాల్గొంటారు. మండపం, పూల అలంకరణ, రంగురంగుల లైట్లు, వివాహ వేదికతో పాటు బాలీవుడ్, టాలీవుడ్ పాటలు, డీజే, లైవ్ బ్యాండ్ వంటి ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేస్తారు. దిల్లీ, పుణె, బెంగళూరు నగరాల్లో ఉన్న ఈ పోకడ ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో విస్తరిస్తోంది. ఈ వేడుక కోసం ఒక్కొక్కరికి సుమారు రూ.1500 నుంచి రూ.3 వేల వరకు తీసుకుంటారు. ఒక్కో ఈవెంట్కు 100 నుంచి 150 మంది వరకు హాజరవుతారు. క్లబ్, హోటల్, ప్రైవేటు వేదికల వద్ద ఇలాంటి వేడుకలు చేస్తున్నారు. ఇతర నగరాల్లో ఈ వేడుకలు భారీ మొత్తంలో ఆదాయం సమకూరడంతో హైదరాబాద్లో విస్తరించేందుకు నిర్వాహకులు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.
- ఆహ్వానితుల కోసం బరాత్
- లైవ్ మెహందీ కార్నర్
- వింటేజ్ షాదీ కార్
- హల్దీ ఫొటో బూత్
- నవాబీ ఫుడ్, లైవ్ కౌంటర్లు
- సంగీత్ తరహాలో డీజే సెట్
- ప్రొఫెషనల్ డీజేలు
- లైవ్ ఢోల్
- డ్రెస్ కోడ్
మానసిక ఉల్లాసం : ఇలాంటి ఈవెంట్స్ నిర్వహించడం వల్ల నలుగురు పరిచయం అవుతారు. వర్క్ లైఫ్ నుంచి ప్రెజర్ పోతుంది. మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తోంది. మరోవైపు సంప్రదాయల పట్ల అవగాహన పెరుగుతోంది. ఇలా ఈవెంట్స్ హాజరైనప్పుడు కుటుంబానికి దూరంగా ఉండి చదువు, ఉద్యోగాలు చేస్తున్నవారికి వాళ్లను మిస్ అయిన ఫీలింగ్ పోతుంది అంటున్నారు. చాలా ఆనందందా అనిపిస్తుందని ఈ వేడుకలకు హాజరైన వారు చెబుతున్నారు.
