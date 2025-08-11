ETV Bharat / state

వధూవరులు లేకుండానే 'వివాహ వేడుక' - నగరంలో విస్తరిస్తున్న'ఉత్తుత్తి పెళ్లిళ్లు' - FAKE MARRIAGE EVENTS IN HYDERABAD

హైదరాబాద్​లో పెరుగుతున్న నకిలీ పెళ్లిళ్ల ఈవెంట్స్​ - నిజమైన పెళ్లి వాతావరణాన్ని సృష్టించి సందడి

Open Air Fake Marriage Events in Hyderabad
Open Air Fake Marriage Events in Hyderabad (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 11, 2025 at 12:27 PM IST

Open Air Fake Marriage Events in Hyderabad : ముహూర్తాలతో సంబంధం లేకుండానే హైదరాబాద్​లో పెళ్లిళ్లు జరిగిపోతున్నాయి. అది కూడా పెళ్లి కుమార్తె, కుమారుడు లేకుండానే. వింటే ఆశ్చర్యంగా ఉంది కదూ. ఎప్పుడూ కొత్తదనాన్ని కోరుకునే హైదరాబాద్​ నగరవాసుల కోసం కొందరు ఈవెంట్​ నిర్వాహకులు ఇలా హైదరాబాదీ 'ఫేక్ వెడ్డింగ్​ థీమ్'​తో పార్టీలు నిర్వహిస్తున్నారు. నిజమైన పెళ్లి వాతావరణాన్ని సృష్టించి, అందులో పెళ్లి అనుభూతి చెందేలా వారాంతాల్లో పార్టీలు చేస్తున్నారు. మెరిసే దుస్తుల్లో బంధువులు, బ్యాండ్​ బాజా బరాత్​, సంగీత్​, పసందుగా పెళ్లి విందు, వినోదం అన్నీ కలగలిపి ఒక రాత్రి వేడుకను చేస్తున్నారు.

క్రమంగా హైదరాబాద్​లో విస్తరణ : సోషల్​ మీడియాలో ప్రకటనను చూసిన ఆహ్వానితులంతా టిక్కెట్​ కొనుగోలు చేసి నిర్వాహకులు చెప్పిన చోటుకు వేడుకకు వస్తారు. ఒకరికొకరు పరిచయం లేని బంధువులంతా ఒక్కచోట చేరి ఈ నకిలీ వివాహానికి వస్తారు. మహిళలు, పురుషులు తప్పనిసరిగా డ్రెస్​ కోడ్​ పాటిస్తూ వేడుకలో పాల్గొంటారు. మండపం, పూల అలంకరణ, రంగురంగుల లైట్లు, వివాహ వేదికతో పాటు బాలీవుడ్​, టాలీవుడ్ పాటలు, డీజే, లైవ్​ బ్యాండ్​ వంటి ప్రత్యేక కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేస్తారు. దిల్లీ, పుణె, బెంగళూరు నగరాల్లో ఉన్న ఈ పోకడ ప్రస్తుతం హైదరాబాద్​లో విస్తరిస్తోంది. ఈ వేడుక కోసం ఒక్కొక్కరికి సుమారు రూ.1500 నుంచి రూ.3 వేల వరకు తీసుకుంటారు. ఒక్కో ఈవెంట్​కు 100 నుంచి 150 మంది వరకు హాజరవుతారు. క్లబ్​, హోటల్​, ప్రైవేటు వేదికల వద్ద ఇలాంటి వేడుకలు చేస్తున్నారు. ఇతర నగరాల్లో ఈ వేడుకలు భారీ మొత్తంలో ఆదాయం సమకూరడంతో హైదరాబాద్​లో విస్తరించేందుకు నిర్వాహకులు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.

Open Air Fake Marriage Events in Hyderabad
Open Air Fake Marriage Events in Hyderabad (Eenadu)
  • ఆహ్వానితుల కోసం బరాత్‌
  • లైవ్‌ మెహందీ కార్నర్‌
  • వింటేజ్‌ షాదీ కార్‌
  • హల్దీ ఫొటో బూత్‌
  • నవాబీ ఫుడ్, లైవ్‌ కౌంటర్లు
  • సంగీత్‌ తరహాలో డీజే సెట్‌
  • ప్రొఫెషనల్‌ డీజేలు
  • లైవ్‌ ఢోల్‌
  • డ్రెస్‌ కోడ్‌

మానసిక ఉల్లాసం : ఇలాంటి ఈవెంట్స్​ నిర్వహించడం వల్ల నలుగురు పరిచయం అవుతారు. వర్క్​ లైఫ్ నుంచి ప్రెజర్​ పోతుంది. మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తోంది. మరోవైపు సంప్రదాయల పట్ల అవగాహన పెరుగుతోంది. ఇలా ఈవెంట్స్ హాజరైనప్పుడు కుటుంబానికి దూరంగా ఉండి చదువు, ఉద్యోగాలు చేస్తున్నవారికి వాళ్లను మిస్ అయిన ఫీలింగ్ పోతుంది అంటున్నారు. చాలా ఆనందందా అనిపిస్తుందని ఈ వేడుకలకు హాజరైన వారు చెబుతున్నారు.

