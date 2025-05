ETV Bharat / state

హైదరాబాద్ చేరుకున్న థాయిలాండ్ మిస్ వరల్డ్ - 2025 ఓపాల్ సుచాత - MISS WORLD COMPETITIONS HYDERABAD

OPAL SUCHATA CHUANGSRI ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team Published : May 5, 2025 at 8:20 PM IST | Updated : May 5, 2025 at 8:50 PM IST 1 Min Read

Miss World Thailand in Hyderabad : మిస్ వరల్డ్ థాయిలాండ్ 2025 ఓపాల్ సుచాత చువాంగ్ శ్రీ, తెలంగాణలో సందడి చేశారు. 72వ మిస్ వరల్డ్ పోటీల కోసం థాయిలాండ్ తరపున ప్రాతినిధ్యం వహించడానికి హైదరాబాద్ చేరుకున్నారు. ఫుకెట్​లో పుట్టిన ఓపాల్ బ్యాంకాక్​లో పెరిగింది. సామాజిక సేవలో ఎప్పుడూ ముందుండే ఆమె ప్రపంపచ వ్యాప్తంగా తన వాణి విపినించే ప్రయత్నం చేస్తోంది. రొమ్ము క్యాన్సర్ బాధితులకు మద్దతు : తెలంగాణ ప్రజల సంస్కృతితో కనెక్ట్ అవ్వాలని తనకు ఉందని ఓపాల్ తెలిపింది. 'ఓపాల్ ఫర్ హెర్' పేరుతో సామాజిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటుంది. రొమ్ము క్యాన్సర్ ఎదుర్కొంటున్న మహిళలకు మద్దతు అందించడం, వారికి సాయం చేయడమే తన లక్ష్యమని ప్రకటించింది.

Last Updated : May 5, 2025 at 8:50 PM IST