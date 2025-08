ETV Bharat / state

రచయితల్లో విరాట్‌ కోహ్లీ - ప్రతి 'ఊరూ పల్లెటూరి'లో వినిపించే మన తెలుగువారి 'బలగం' - NATIONAL AWARDS IN TELUGU

Published : August 2, 2025 at 10:02 AM IST

By ETV Bharat Telangana Team

Kasarla Shyam Won The National Award For Best Lyricist : బలగం సినిమాలో వరంగల్‌ నగర వాసి కాసర్ల శ్యాం రాసిన పల్లెపదాల పాటకు జాతీయ పురస్కారం వరించింది. ఇక్కడి బిడ్డ చంద్రబోస్‌ రెండేళ్ల కిందట నాటు నాటు పాటతో ఆస్కార్‌ అందుకుంటే, ఇప్పుడు కాసర్ల శ్యామ్‌ జాతీయ పురస్కారం సాధించి ఓరుగల్లు సాహిత్యపూదోట పరిమళాలను దశదిశలా పంచారు. ఊరూ పల్లెటూరు అనే హృద్యమైన గీతం గ్రామీణ జీవనశైలిని అత్యంత గొప్పగా వర్ణించినందుకు శ్యామ్‌కు ఈ అరుదైన గౌరవం దక్కింది.

ఊరూ పల్లెటూరు దీని తీరే అమ్మ తీరు

కొంగులోనా దాసి పెట్టి కొడుకుకిచ్చే ప్రేమ వేరు

ఊరూ పల్లెటూరు దీని తీరే కన్న కూతురు

కండ్ల ముందే ఎదుగుతున్నా సంబరాల పంట పైరు

హనుమకొండ జిల్లా బ్రాహ్మణవాడలో నివసించే కాసర్ల శ్యామ్‌కు చిన్నతనం నుంచే తెలుగు సాహిత్యంపై మక్కువ ఉండేది. తండ్రి మధుసూదనరావు ప్రభుత్వ ఉద్యోగం చేస్తూ రంగస్థల నటుడిగా చేసేవారు. తండ్రితో పలు కార్యక్రమాలకు వెళ్తూ 1984లో బాలల దినోత్సవం సందర్భంగా మంత్రాల మల్లిగాడు అనే ఏకపాత్రాభినయం చేశారు శ్యామ్. ప్రతిభను గుర్తించిన ప్రముఖ జానపద కళాకారుడు వరంగల్‌ శంకర్‌, శ్యామ్‌ను తన టీంలోకి తీసుకున్నారు. అప్పటి నుంచి శంకర్‌ కోసం శ్యామ్‌ అనేక జానపద గేయాలను రచించేవారు. 2009లో వచ్చిన మహాత్మా సినిమాలో నీలగిరి గాజుల ఓ నీలవేణితో సినీ పరిశ్రమకు శ్యామ్​ పరిచయం అయ్యారు. ఆ తర్వాత చంటిగాడు, బస్టాప్‌ వంటి సినిమాలకు పాటలు రాశారు.

విరాట్​ కోహ్లీగా కాసర్ల : మాస్‌తో పాటు మెలోడీ పాటలు రాయడంలో దిట్ట అని పేరు సంపాదించుకున్న శ్యామ్​ను కొంతమంది సినిమా, సంగీత దర్శకులు రచయితల్లో విరాట్‌ కోహ్లీగా అభివర్ణిస్తుండటం విశేషం. కృష్ణవంశీతో మహాత్మా, నక్షత్రం సినిమాలకు పనిచేసిన శ్యామ్‌, రాంగోపాల్‌ వర్మతో రౌడీ, అనుక్షణం అనే చిత్రాలు, యంగ్​ డైరెక్టర్​ మారుతితో 12 చిత్రాలు, వెంకటేశ్‌ హీరోగా వచ్చిన బాబు బంగారం, ప్రేమకథా చిత్రమ్​ తదితర చిత్రాల్లో రాసిన పాటలు ఆయనకు మంచి పేరును తెచ్చిపెట్టాయి.