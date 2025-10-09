ఆశపడి క్లిక్ చేస్తే - క్షణాల్లో రూ.లక్షలు మాయం
పార్ట్ టైమ్ ఉద్యోగాల పేరుతో రూ.వందల కోట్లు కాజేస్తున్న నేరగాళ్లు - మోసం చేసిన వారి వివరాలను బహిర్గతం చేస్తేనే నేర నియంత్రణ సాధ్యమంటున్న అధికారులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 9, 2025 at 3:10 PM IST
Online Part-Time Job Cyber Scams : మీరు ఏదైనా ఉద్యోగం చేస్తున్నా కూడా ఖాళీ దొరికినప్పుడు కేవలం గంట సమయం కేటాయిస్తే చాలు. రోజూ రూ.వేలల్లో ఆదాయం మీ సొంతం చేసుకోవచ్చు అంటూ వివిధ రకాలుగా ఇలాంటి ప్రకటనలు ఆన్లైన్లో, వాట్సాప్లో తరచూ చూస్తుంటాం. నిజమేనని ఆశపడి వాటిని క్లిక్ చేశామా? రోజూ రూ.వేలల్లో సంపాదన పక్కనపెడితే క్షణాల్లో రూ.లక్షలు మాయమవుతాయి.
సైబర్ నేరగాళ్లు పార్ట్ టైమ్ ఉద్యోగాల పేరుతో రూ.వందల కోట్లు కాజేస్తున్నారు. కరోనా తర్వాత వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ విధానం మొదలైన సంగతి మనకు తెలిసిందే. దీన్ని ఆసరాగా తీసుకుని కొందరు నేరగాళ్లు ఇంటి దగ్గరే ఉంటూ డేటా ఎంట్రీ, ఇతర పని చేసుకోవచ్చంటూ అనేక సంస్థలు ఉద్యోగ ప్రకటనలు ఇచ్చాయి. ఈ క్రమంలోనే సైబర్ నేరగాళ్ల పార్ట్టైమ్ ఉద్యోగాల దందా మొదలుపెట్టారు.
ఉదాహరణకు హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లకు రివ్యూలు ఇవ్వాలని, యూట్యూబ్లో వీడియోలకు లైకులు, కామెంట్లు పెడితే డబ్బులిస్తామని టాస్కుల పేరుతో మోసగించడం ఈ కోవలోకే వస్తుందని తెలుపుతున్నారు నిపుణులు. తొలుత యూట్యూబ్ ఛానెళ్ల సబ్స్క్రైబ్, వీడియోలకు లైకుల పేరుతో టాస్కులు పూర్తి చేస్తే డబ్బులిస్తామని ఆశపెడతారు. ఆ తర్వాత ఒక్కొక్కటిగా అన్ని వివరాలు సేకరిస్తారు. మాయ చేసి మీ ఖాతాలోని సొమ్ము గుల్ల చేస్తారు.
ఆ మోసాల నుంచి ఎలా తప్పించుకోవాలి? : ఈ వర్క్ ఫ్రమ్ హోం, పార్ట్ టైమ్ ఉద్యోగాల పేరుతో జరిగే మోసాల్లో బాధితులు ఎక్కువ మంది సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్లు, గృహిణులు ఉంటున్నారని తెలుపుతున్నాయి గణాంకాలు. గృహిణులు తాము ఇలా తక్కువ సమయంలో, లిస్క్లేని పని చేస్తే దాంతో వచ్చే మొత్తం ఇంటి ఖర్చులకు పనికొస్తాయని, భర్త సంపాదనకు చేదోడుగా ఉండొచ్చనే ఉద్దేశంతో సైబర్ నేరగాళ్ల వలకు చిక్కుతున్న ఘటనలు జరుగుతున్నాయి.
వీటిని అసలే నమ్మొద్దు : సామాజిక మాధ్యమాల్లో వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ పేరుతో వచ్చే ప్రకటనల్ని నమ్మకూడదని సంబంధిత అధికారులు అంటున్నారు. ప్రముఖ వ్యాపార సంస్థలు ఎప్పుడు కూడా ఇలాంటి ప్రకటనలు ఇవ్వవు. వారిని సంప్రదించాలంటూ ఫోన్ నంబర్లు పెట్టవు. ఏ సంస్థ కూడా బ్యాక్డోర్ ఉద్యోగాలను ప్రోత్సహించదు. అందుకే ముఖాముఖి లేకుండా ఉద్యోగాలంటే నమ్మొద్దు. కచ్చితంగా సంస్థల అధికారిక వెబ్సైట్లలో ఒకటికి రెండుసార్లు చెక్ చేసుకోవాలి. అవసరమైతే నేరుగా సంస్థ కార్యాలయానికి వెళ్లి ఆరా తీయడం ఇంకా మేలు.
ఒకవేళ మోసపోతే వెంటనే చెయ్యాల్సిన పని : ఎవరైనా ఉద్యోగం పేరుతో మిమ్మల్ని మోసగిస్తే ఆలస్యం చేయకుండా 1930 టోల్ఫ్రీకి, స్థానిక పోలీస్స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయాలి. బాధితులు వందలు, వేల సంఖ్యలో ఉంటారు. అందరూ భయం వీడి సంబంధిత అధికారులను ఆశ్రయిస్తే తగిన విధంగా సహాయం పొందగలుగుతారు. బాధితులు తమను మోసం చేసిన వారి వివరాలను బహిర్గతం చేస్తేనే నేర నియంత్రణ సాధ్యమవుతుందని సంబంధిత అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
