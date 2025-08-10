Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

ఆన్​లైన్ బువ్వకు పెరుగుతున్న గిరాకీ - ఆన్​లైన్​లోనే 60 శాతం మేర ఫుడ్ డెలివరీలు - ONLINE FOOD ORDERS IN NALGONDA

ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లావ్యాప్తంగా ఆన్‌లైన్‌ బువ్వకు పెరుగుతున్న ఆర్డర్లు - వారానికి రెండు రోజులు బయటి తిండికే ప్రాముఖ్యం - వీకెండ్లలో 4 వేల ఆర్డర్లు వస్తున్నాయంటున్న నిర్వాహకులు

Online Food Orders In Nalgonda
Online Food Orders In Nalgonda (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 10, 2025 at 4:57 PM IST

2 Min Read

Online Food Orders In Nalgonda : అమ్మా ఆకలేస్తుంది. నాకు నచ్చిన్ వంటకం చేసి పెట్టు అనే రోజులు పోయాయి. ఇంట్లో ఉంటూనే కాలిమీద కాలేసుకుని ఫోన్​ చేతిలో పట్టుకుని ఫుడ్ డెలివరీ యాప్​ల ద్వారా నచ్చిన ఆహారాన్ని నచ్చిన చోటి నుంచి తెప్పించుకునే సంస్కృతి బాగా పెరిగిపోయింది. దేశంలోని ప్రముఖ నగరాల్లోనే కాదు మన ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లావ్యాప్తంగా ఆన్‌లైన్‌ బువ్వకు ఆర్డర్లు పెరుగుతున్నాయి. బహుళజాతి హోటళ్లకే పరిమితమైన టేక్‌ అవే ఫుడ్‌ డెలివరీలు ఇప్పుడు మారుమూల ప్రాంతాలైన దేవరకొండ, చందంపేట, యాదగిరిగుట్ట, తుర్కపల్లి, మోత్కూరు, తుంగతుర్తి, చివ్వెంల, నేరేడుచర్ల వంటి ప్రాంతాల్లోనూ బాబాయ్‌ దాబాలు, కాకా హోటళ్లలోనూ కనిపిస్తున్నాయి. వీక్​ఎండ్స్ వస్తే చాలు ఇంట్లో పొయ్యి వెలిగించం లేదని పలువురు చెబుతున్నారు.

ముక్క లేనిదే ముద్ద దిగదు : ఎక్కువ మంది చికెన్, మటన్, ఫిష్‌, ప్రాన్స్‌ బిర్యానీల్లో ఎక్కువగా చికెన్‌ బిర్యానీనే కుమ్మేస్తున్నారు. ప్రత్యేకంగా స్పైసీగా ఉండే తెలంగాణ చికెన్‌ కర్రీతో కంచం ఖాళీ చేస్తున్నారు. ఇంట్లో భార్యాభర్తలిద్దరూ ఉద్యోగస్తులైతే వారానికి రెండు రోజులు బయటి తిండికే ప్రాముఖ్యం చూపిస్తున్నారని డెలీవరీ సంస్థలు చెబుతున్నాయి. బయట ట్రాఫిక్ రద్దీగా ఉండటంతో ఆన్​లైన్​ ఫుడ్ డెలివరీలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు.

ఆన్​లైన్​లోనే 60 శాతం మేర ఫుడ్ : ఏకంగా ఆన్​లైన్​లోనే 60 శాతం మేర ఫుడ్ డెలివరీలు జరుగుతున్నాయని ప్రముఖ రెస్టారెంట్లు, మెస్ నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. నల్గొండలోని ఓ ప్రముఖ హోటల్ నిర్వాహకుడు మాట్లాడుతూ ప్రతి రోజూ గరిష్టంగా 1,500 వరకు ఆర్డర్లు జరుగుతుంటే వీకెండ్లలో 4 వేల ఆర్డర్లు వస్తున్నాయని తెలిపారు.

ఇంట్లో నుంచే తెప్పించుకుంటున్నారు : యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో పిజ్జాలు, కేకులు, చికెన్ ​లాలీపాప్స్, బర్గర్లు, బిర్యానీలు ఇంట్లో నుంచే తెప్పించుకుంటున్నారని డెలివరీ బాయ్ రమేశ్ తెలిపారు. సూర్యాపేటకు చెందిన లింగస్వామి అనే డెలివరీ బాయ్ మాట్లాడుతూ అపార్డ్మెంట్ వాసులతో పాటు వృద్ధులు, దివ్యాంగులు, అనారోగ్యంతో మంచంలో ఉన్నవారికి సైతం తాము ఫుడ్ డెలివరీ చేస్తున్నామని తెలిపారు. గరిష్టంగా తాను నెలకు రూ.20వేల వరకు సంపాదిస్తున్నానని చెప్పుకొచ్చారు.

పండగ ఏదైనా : కాలక్షేపానికో కోరుకున్న ఆహార పదార్థాలను క్షణాల్లో ఆర్డర్‌ చేస్తే నిమిషాల్లో మన ముగింట్లో వాలిపోతూ ఆకలి తీర్చుతున్నాయి. హొమ్​ థియేటర్లలో ఓటీటీల ద్వారా కొత్త సినిమాలు చూస్తూ ఎంచక్కా ఎంజాయ్ చేస్తుండటంతో ఆన్​లైన్ ఆర్డర్​లు చేసే సంస్థలతో పాటు డెలివరీ రైడర్లకు చేతినిండా పని దొరుకుతుంది. గతంలో ఎన్నడూ లేనంతగా గిగ్ వర్కర్లు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నారు. ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా సుమారు 2,100 మంది పని చేస్తున్నారని సంస్థల నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు.

"ఇంట్లో ఉంటూ ఎంజాయ్ చేస్ వారు ఆన్​లైన్​లో ఆర్డర్లు చేస్తున్నారు. సంస్థలతో పాటు డెలివరీ రైడర్లకు చేతి నిండా పని దొరుకుతుంది. గతంలో లేనంతగా గిగ్ వర్కర్లు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నారు. ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా సుమారు 2,100 మంది పని చేస్తున్నారు." - ఫుడ్ డెలివరీ సంస్థల నిర్వాహకులు

ఆన్​లైన్​లో ఆర్డర్ పెడుతున్నారా ? - వస్తువులే కాదు, వ్యాధులూ మిమ్మల్ని చేరతాయంటున్న నిపుణులు!

ఆ రోజు ఒక్క ఆర్డర్ కూడా రాలేదు- స్విగ్గీ ప్రస్థానం గురించి తెలుసా?

Online Food Orders In Nalgonda : అమ్మా ఆకలేస్తుంది. నాకు నచ్చిన్ వంటకం చేసి పెట్టు అనే రోజులు పోయాయి. ఇంట్లో ఉంటూనే కాలిమీద కాలేసుకుని ఫోన్​ చేతిలో పట్టుకుని ఫుడ్ డెలివరీ యాప్​ల ద్వారా నచ్చిన ఆహారాన్ని నచ్చిన చోటి నుంచి తెప్పించుకునే సంస్కృతి బాగా పెరిగిపోయింది. దేశంలోని ప్రముఖ నగరాల్లోనే కాదు మన ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లావ్యాప్తంగా ఆన్‌లైన్‌ బువ్వకు ఆర్డర్లు పెరుగుతున్నాయి. బహుళజాతి హోటళ్లకే పరిమితమైన టేక్‌ అవే ఫుడ్‌ డెలివరీలు ఇప్పుడు మారుమూల ప్రాంతాలైన దేవరకొండ, చందంపేట, యాదగిరిగుట్ట, తుర్కపల్లి, మోత్కూరు, తుంగతుర్తి, చివ్వెంల, నేరేడుచర్ల వంటి ప్రాంతాల్లోనూ బాబాయ్‌ దాబాలు, కాకా హోటళ్లలోనూ కనిపిస్తున్నాయి. వీక్​ఎండ్స్ వస్తే చాలు ఇంట్లో పొయ్యి వెలిగించం లేదని పలువురు చెబుతున్నారు.

ముక్క లేనిదే ముద్ద దిగదు : ఎక్కువ మంది చికెన్, మటన్, ఫిష్‌, ప్రాన్స్‌ బిర్యానీల్లో ఎక్కువగా చికెన్‌ బిర్యానీనే కుమ్మేస్తున్నారు. ప్రత్యేకంగా స్పైసీగా ఉండే తెలంగాణ చికెన్‌ కర్రీతో కంచం ఖాళీ చేస్తున్నారు. ఇంట్లో భార్యాభర్తలిద్దరూ ఉద్యోగస్తులైతే వారానికి రెండు రోజులు బయటి తిండికే ప్రాముఖ్యం చూపిస్తున్నారని డెలీవరీ సంస్థలు చెబుతున్నాయి. బయట ట్రాఫిక్ రద్దీగా ఉండటంతో ఆన్​లైన్​ ఫుడ్ డెలివరీలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు.

ఆన్​లైన్​లోనే 60 శాతం మేర ఫుడ్ : ఏకంగా ఆన్​లైన్​లోనే 60 శాతం మేర ఫుడ్ డెలివరీలు జరుగుతున్నాయని ప్రముఖ రెస్టారెంట్లు, మెస్ నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు. నల్గొండలోని ఓ ప్రముఖ హోటల్ నిర్వాహకుడు మాట్లాడుతూ ప్రతి రోజూ గరిష్టంగా 1,500 వరకు ఆర్డర్లు జరుగుతుంటే వీకెండ్లలో 4 వేల ఆర్డర్లు వస్తున్నాయని తెలిపారు.

ఇంట్లో నుంచే తెప్పించుకుంటున్నారు : యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాలో పిజ్జాలు, కేకులు, చికెన్ ​లాలీపాప్స్, బర్గర్లు, బిర్యానీలు ఇంట్లో నుంచే తెప్పించుకుంటున్నారని డెలివరీ బాయ్ రమేశ్ తెలిపారు. సూర్యాపేటకు చెందిన లింగస్వామి అనే డెలివరీ బాయ్ మాట్లాడుతూ అపార్డ్మెంట్ వాసులతో పాటు వృద్ధులు, దివ్యాంగులు, అనారోగ్యంతో మంచంలో ఉన్నవారికి సైతం తాము ఫుడ్ డెలివరీ చేస్తున్నామని తెలిపారు. గరిష్టంగా తాను నెలకు రూ.20వేల వరకు సంపాదిస్తున్నానని చెప్పుకొచ్చారు.

పండగ ఏదైనా : కాలక్షేపానికో కోరుకున్న ఆహార పదార్థాలను క్షణాల్లో ఆర్డర్‌ చేస్తే నిమిషాల్లో మన ముగింట్లో వాలిపోతూ ఆకలి తీర్చుతున్నాయి. హొమ్​ థియేటర్లలో ఓటీటీల ద్వారా కొత్త సినిమాలు చూస్తూ ఎంచక్కా ఎంజాయ్ చేస్తుండటంతో ఆన్​లైన్ ఆర్డర్​లు చేసే సంస్థలతో పాటు డెలివరీ రైడర్లకు చేతినిండా పని దొరుకుతుంది. గతంలో ఎన్నడూ లేనంతగా గిగ్ వర్కర్లు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నారు. ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా సుమారు 2,100 మంది పని చేస్తున్నారని సంస్థల నిర్వాహకులు చెబుతున్నారు.

"ఇంట్లో ఉంటూ ఎంజాయ్ చేస్ వారు ఆన్​లైన్​లో ఆర్డర్లు చేస్తున్నారు. సంస్థలతో పాటు డెలివరీ రైడర్లకు చేతి నిండా పని దొరుకుతుంది. గతంలో లేనంతగా గిగ్ వర్కర్లు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నారు. ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా సుమారు 2,100 మంది పని చేస్తున్నారు." - ఫుడ్ డెలివరీ సంస్థల నిర్వాహకులు

ఆన్​లైన్​లో ఆర్డర్ పెడుతున్నారా ? - వస్తువులే కాదు, వ్యాధులూ మిమ్మల్ని చేరతాయంటున్న నిపుణులు!

ఆ రోజు ఒక్క ఆర్డర్ కూడా రాలేదు- స్విగ్గీ ప్రస్థానం గురించి తెలుసా?

For All Latest Updates

TAGGED:

ONLINE FOODONLINE FOOD ORDER IN TGFOOD HOME DELIVERY NALGONDAనల్గొండలో ఆన్​లైన్​ ఫుడ్ONLINE FOOD ORDERS IN NALGONDA

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

జాబ్​ పోయింది - EMI కష్టమవుతుంది - పర్సనల్​ లోన్​తో పరేషాన్​

భారత్​లో విదేశీ విద్య : ఆ యూనివర్సిటీలన్నీ మన దేశంలో ఏర్పాటు

లైంగిక సమ్మతికి 18 ఏళ్లు తప్పనిసరి- అంతకంటే తగ్గిస్తే చాలా ప్రమాదకరం: కేంద్రం

రూ.4200 కోట్ల కలెక్షన్లు, సినిమాకు రూ.200 కోట్ల రెమ్యునరేషన్- కెరీర్​లో అన్నీ సూపర్ హిట్లే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.