టీ-శాట్​ ద్వారా బాలలకు డిజిటల్​ పాఠాలు - నేటి నుంచి ప్రారంభం

జాతీయ విద్యావిధానం - 2020 అమల్లో భాగంగా విద్యాశాఖ విప్లవాత్మక మార్పులు - సామాజిక అవగాహన కల్పించేందుకు విద్యకు సంబంధించి ఆన్లైన్ విధానంలో టీ-శాట్ ద్వారా పాఠాలు
Published : September 18, 2025 at 11:51 AM IST
Online Lessons Through T-SAT : జాతీయ విద్యావిధానం -2020 అమల్లో భాగంగా విద్యాశాఖలో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకొస్తోంది. ఇప్పటికే విద్యార్థుల్లో నాయకత్వ లక్షణాలు, బృంద స్ఫూర్తి, ఐకమత్య భావన పెంపొందించేందుకు పాఠశాలల్లో హౌజ్ సిస్టం, స్టూడెంట్ కౌన్సిల్ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది.
తాజాగా మరో అడుగు వేసి ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో నైతిక విలువలను బోధించడం కోసం కొత్త ఆలోచన చేసింది. విద్యార్థుల్లో సామాజిక అవగాహన కల్పించేందుకు విలువల విద్యను సంబంధించిన పాఠాలను ఆన్లైన్ విధానంలో టీ-శాట్ ద్వారా అందించనుంది. ఈ పాఠాలు నేటి నుంచి ప్రారంభించనున్నారు. ఈ విద్య సంవత్సరంలో 16 సెషన్స్ నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.
వారంలో ఒక రోజు : ప్రాథమిక స్థాయి నుంచే విద్యార్థుల్లో నైతిక విలువలు, నిజాయతీ పెంచేందుకు ఈ విద్యా సంవత్సరంలో పలు అంశాలపై పాఠాల బోధన ఉంటుంది. వారంలో ఒక రోజు ప్రధానంగా గురువారం 45 నిమిషాల పాటు జరుగుతుంది. ప్రాథమిక తరగతుల విద్యార్థులకు మధ్యాహ్నం 1.10 నుంచి 1.50 గంటల వరకు, ఉన్నత తరగతుల వారికి మధ్యాహ్నం 2.55 నుంచి 3.35 గంటల వరకు ప్రసారాలు ఉంటాయి. ఈ పాఠాలు ప్రాథమిక, ఉన్నత పాఠశాలల విద్యార్థుల సామర్థ్యాలకు అనుగుణంగా పాఠాలను రూపొందించారు.
షెడ్యూల్ వివరాలు : ఈ నెల 18, అక్టోబరు 9, 16, 23, 30, నవంబరు 6, 20, 27, డిసెంబరు 4, 11, 18, 29 వరకు ప్రసారాలు నిర్వహిస్తారు.
అంశాలు :
ప్రాథమిక, ప్రాథమికోన్నత విద్యార్థులకు :
- సంకల్పమే విజయానికి కీలకం.
- జీవిత లక్ష్యాన్ని తెలుసుకోవడం.
- నిజాయతీ, కృతజ్ఞత, కలిగి ఉండడం.
- ఉపాధ్యాయులు, తల్లిదండ్రులను గౌరవించడం.
- భాగస్వామ్యం-సంరక్షణ, క్రమశిక్షణ విలువ
- ఓపిక, కరుణ, తోటి పిల్లలతో వ్యవహరించే విధానం.
ఉన్నత తరగతుల వారికి :
- సంతోష రహస్యం, క్రమశిక్షణ
- ఆరోగ్యకరమైన అలవాట్లు, జీవన శైలి
- ఒత్తిడి నిర్వహణ - సమస్య పరిష్కారం
- ఆలోచన, సంఘశక్తి, బాధ్యత, జీవితం విలువైనది.
''విద్యార్థులకు నైతిక విలువలను నేర్పడంతో వారు జీవితంలో ఉన్నతంగా ఎదిగే అవకాశం ఉంటుంది. అంతేకాదు క్రమశిక్షణ అలవడి, ఇరుగుపొరుగు వారితో సఖ్యతతో మెలుగుతారు. ఈ పాఠ్యాంశాలు విద్యార్థులకు ఎంతగానో ఉపకరిస్తాయి.'' - విజయరామారావు, మండల విద్యాధికారి, దుద్యాల
జిల్లాలో బడులు ఇలా :
- ప్రాథమిక: 774
- ప్రాథమికోన్నత: 116
- ఉన్నత: 176
- మొత్తం విద్యార్థులు: దాదాపు 77,505 మంది
ప్రయోజనాలు : ఈ టీ-శాట్ ద్వారా ఆన్లైన్లో ఉచితంగా పాఠాలు అందుబాటులో ఉంటాయి. దీనిలో క్లాసులు వినడం వల్ల కోచింగ్ కేంద్రాలను వెళ్లాల్సిన అవసరం లేకుండా ఇంట్లో నుంచే కూడా పాఠాలు వినవచ్చు. ఎక్కడైనా, ఎప్పుడైనా , ఎన్నిసార్లయినా ఆ పాఠాలను చూడటానికి అవకాశం ఉంటుంది.
పిల్లలకే కాదు పోటీ పరీక్షల శిక్షణ : ఈ టీ-శాట్ ఆన్లైన్ తరగతుల ద్వారా బాలలకే కాదు. గ్రూప్-1 , ఇతర పోటీ పరీక్షలకు అవసరమైన జనరల్ స్టడీస్, కరెంట్ అఫైర్స్, ఇతర సబ్జెక్టులకు సంబంధించిన పాఠాలను అందిస్తారు. టీ-శాట్ తరగతుల్లో నిపుణులు బోధిస్తారు.
వీడియో పాఠాలు వినండి.. సర్కార్ కొలువు కొట్టేయండి
