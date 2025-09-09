6-10 తరగతుల విద్యార్థులకు అత్యాధునిక బోధన - ఖాన్ అకాడమీతో చేతులు కలిపిన సర్కార్
విద్యార్థులకు అత్యాధునిక బోధన - ఖాన్ అకాడమీతో భాగస్వామ్యం - నిజామాబాద్ జిల్లాలోని ఉన్నత పాఠశాలల ఉపాధ్యాయులకు త్వరలో శిక్షణ
Published : September 9, 2025 at 11:01 PM IST
Telangana Education System : ప్రభుత్వ పాఠశాలల విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక అడుగులు వేస్తోంది. పాఠశాలల్లో మౌలిక వసతులు, సౌకర్యాలు, సక్రమైన విద్యనే ప్రధానంగా పెద్దపీట వేస్తూ వస్తుంది. అందులో భాగంగా ప్రతి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో బాలురకు ఒకటి, బాలికలకు మరొకటి చొప్పున యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్లను నెలకొల్పుతున్నారు. వీటి నిర్మాణానికి రూ.11 కోట్ల ఫండ్ను కూడా విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే. విద్యార్థుల్లో సృజనాత్మకత, నైపుణ్యాలు మెరుగు పర్చడానికి, ఆధునిక టెక్నాలజీ వైపు విద్యార్థులు చిన్నప్పటి నుంచే అడుగులు వేసేందుకు ప్రణాళికలు రచిస్తోంది. ప్రస్తుతం మారుతున్న విద్యా విధానానికి అనుగుణంగా వారు చదివే శైలిని, పాఠ్యాంశాలను మార్చేస్తున్నారు.
ఈ క్రమంలో ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో 6-10 తరగతుల విద్యార్థులకు అత్యాధునిక బోధనను చేరువ చేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పలు చర్యలు చేపడుతోంది. ఇందులో భాగంగా ఖాన్ అకాడమీ భాగస్వామ్యంతో మ్యాథ్స్, జీవశాస్త్ర, భౌతిక శాస్త్ర పాఠ్యాంశాలను ఆన్లైన్లో బోధించే ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. నిజామాబాద్ జిల్లాలోని ఉన్నత పాఠశాలల ఉపాధ్యాయులకు త్వరలో ఇందులో శిక్షణ ఇవ్వనున్నారు. ఈ విధంతో విద్యార్థుల్లో మెరుగైన ఫలితాలు రాబట్టేందుకు సహాయం కానుంది. అలాగే వారి భవిష్యత్తు బంగారంగా ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.
ఏం చేస్తారంటే :
- ఖాన్ అకాడమీ వెబ్సైట్లో మ్యాథ్స్, జీవశాస్త్రం, భౌతిక శాస్త్రాల పాఠ్యాంశాల వీడియోలు, డిజిటల్ వర్క్షీట్లు మొదలైనవి అందుబాటులో ఉంటాయి.
- ఇందులో సబ్జెక్టు నిపుణులు బోధించే పాఠాలకు తోడు పిల్లలతో ఆన్లైన్లో వర్క్షీట్లను పూర్తి చేయాలి.
- క్విజ్ సమాధానాలు ఇవ్వాలి.
- అనంతరం మూల్యాంకనం చేసి వారి ప్రతిభను అంచనా వేస్తారు.
- వారంలో ఐదు రోజుల పాటు బోధించిన పాఠ్యాంశాలకు సంబంధించిన వీడియోలను చివరి రోజు తరగతి గదుల ప్యానెల్ బోర్డులపై ప్రదర్శిస్తారు.
- ముందుగా గణిత ఉపాధ్యాయుడు, ఆ తర్వాత మిగతా టీచర్లు లాగిన్ ఐడీ అవుతారు.
- దీని తర్వాత తరగతుల వారీగా విద్యార్థుల వివరాలను నమోదు చేస్తారు.
- వీలు ప్రకారం పిల్లలు తమ ఇళ్ల వద్ద స్మార్ట్ఫోన్లలో ఆన్లైన్ పాఠాలు వినేలా, వాటికి సంబంధించిన డిజిటల్ వర్క్షీట్లు పూర్తి చేసేలా ప్రోత్సహిస్తారు.
ఉపాధ్యాయులకు మెలకువలు : అకాడమీ వీడియోల ఆధారంగా బోధన, వర్క్షీట్లు చేయించే విధానంపై గతనెల 20న బోర్గాం(పి) జడ్పీహెచ్ఎస్లో జిల్లాస్థాయి శిక్షణను అధికారులు పూర్తి చేయాలి. జిల్లాలో మొత్తం 257 ఉన్నత పాఠశాలలు ఉన్నాయి. గణితం 11, జీవశాస్త్రం 11, భౌతికశాస్త్రం 10 చొప్పున కాంప్లెక్స్లు ఉన్నాయి. ఇలా కాంప్లెక్స్కు ఇద్దరు చొప్పున మొత్తం 64 మంది సబ్జెక్టు ఉపాధ్యాయులు శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్నారు. వీరు తమ పరిధిలోని మిగతా టీచర్లకు ఇటీవల మెలకువలను నేర్పించారు.
పూర్తిస్థాయి బోధనకు స్మార్ట్ఫోన్ తప్పనిసరి : ఖాన్ అకాడమీ పాఠాల పూర్తిస్థాయి బోధనకు స్మార్ట్ఫోన్ తప్పనిసరి అని డీఆర్పీ సతీశ్రెడ్డి తెలిపారు. విద్యార్థుల పరిస్థితుల రీత్యా ప్రస్తుతం వారంలో కనీసం 30 నిమిషాలు చొప్పున నెలలో 2 గంటల పాటు సబ్జెక్టులు నేర్చుకునేలా చూడాలని ఉన్నతాధికారులు సూచించారని చెప్పారు. ఈ విషయంపై తల్లిదండ్రులకు అవగాహన కల్పిస్తామని ఆయన వివరించారు.
