6-10 తరగతుల విద్యార్థులకు అత్యాధునిక బోధన - ఖాన్​ అకాడమీతో చేతులు కలిపిన సర్కార్​

విద్యార్థులకు అత్యాధునిక బోధన - ఖాన్​ అకాడమీతో భాగస్వామ్యం - నిజామాబాద్​ జిల్లాలోని ఉన్నత పాఠశాలల ఉపాధ్యాయులకు త్వరలో శిక్షణ

Telangana Education System
Telangana Education System (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 9, 2025 at 11:01 PM IST

2 Min Read
Telangana Education System : ప్రభుత్వ పాఠశాలల విషయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక అడుగులు వేస్తోంది. పాఠశాలల్లో మౌలిక వసతులు, సౌకర్యాలు, సక్రమైన విద్యనే ప్రధానంగా పెద్దపీట వేస్తూ వస్తుంది. అందులో భాగంగా ప్రతి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో బాలురకు ఒకటి, బాలికలకు మరొకటి చొప్పున యంగ్​ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్​ రెసిడెన్షియల్​ స్కూళ్లను నెలకొల్పుతున్నారు. వీటి నిర్మాణానికి రూ.11 కోట్ల ఫండ్​ను కూడా విడుదల చేసిన విషయం తెలిసిందే. విద్యార్థుల్లో సృజనాత్మకత, నైపుణ్యాలు మెరుగు పర్చడానికి, ఆధునిక టెక్నాలజీ వైపు విద్యార్థులు చిన్నప్పటి నుంచే అడుగులు వేసేందుకు ప్రణాళికలు రచిస్తోంది. ప్రస్తుతం మారుతున్న విద్యా విధానానికి అనుగుణంగా వారు చదివే శైలిని, పాఠ్యాంశాలను మార్చేస్తున్నారు.

ఈ క్రమంలో ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో 6-10 తరగతుల విద్యార్థులకు అత్యాధునిక బోధనను చేరువ చేసేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పలు చర్యలు చేపడుతోంది. ఇందులో భాగంగా ఖాన్​ అకాడమీ భాగస్వామ్యంతో మ్యాథ్స్​, జీవశాస్త్ర, భౌతిక శాస్త్ర పాఠ్యాంశాలను ఆన్​లైన్​లో బోధించే ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. నిజామాబాద్​ జిల్లాలోని ఉన్నత పాఠశాలల ఉపాధ్యాయులకు త్వరలో ఇందులో శిక్షణ ఇవ్వనున్నారు. ఈ విధంతో విద్యార్థుల్లో మెరుగైన ఫలితాలు రాబట్టేందుకు సహాయం కానుంది. అలాగే వారి భవిష్యత్తు బంగారంగా ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.

ఏం చేస్తారంటే :

  • ఖాన్​ అకాడమీ వెబ్​సైట్​లో మ్యాథ్స్​, జీవశాస్త్రం, భౌతిక శాస్త్రాల పాఠ్యాంశాల వీడియోలు, డిజిటల్​ వర్క్​షీట్లు మొదలైనవి అందుబాటులో ఉంటాయి.
  • ఇందులో సబ్జెక్టు నిపుణులు బోధించే పాఠాలకు తోడు పిల్లలతో ఆన్​లైన్​లో వర్క్​షీట్లను పూర్తి చేయాలి.
  • క్విజ్​ సమాధానాలు ఇవ్వాలి.
  • అనంతరం మూల్యాంకనం చేసి వారి ప్రతిభను అంచనా వేస్తారు.
  • వారంలో ఐదు రోజుల పాటు బోధించిన పాఠ్యాంశాలకు సంబంధించిన వీడియోలను చివరి రోజు తరగతి గదుల ప్యానెల్​ బోర్డులపై ప్రదర్శిస్తారు.
  • ముందుగా గణిత ఉపాధ్యాయుడు, ఆ తర్వాత మిగతా టీచర్లు లాగిన్​ ఐడీ అవుతారు.
  • దీని తర్వాత తరగతుల వారీగా విద్యార్థుల వివరాలను నమోదు చేస్తారు.
  • వీలు ప్రకారం పిల్లలు తమ ఇళ్ల వద్ద స్మార్ట్​ఫోన్లలో ఆన్​లైన్​ పాఠాలు వినేలా, వాటికి సంబంధించిన డిజిటల్​ వర్క్​షీట్లు పూర్తి చేసేలా ప్రోత్సహిస్తారు.

ఉపాధ్యాయులకు మెలకువలు : అకాడమీ వీడియోల ఆధారంగా బోధన, వర్క్​షీట్లు చేయించే విధానంపై గతనెల 20న బోర్గాం(పి) జడ్పీహెచ్​ఎస్​లో జిల్లాస్థాయి శిక్షణను అధికారులు పూర్తి చేయాలి. జిల్లాలో మొత్తం 257 ఉన్నత పాఠశాలలు ఉన్నాయి. గణితం 11, జీవశాస్త్రం 11, భౌతికశాస్త్రం 10 చొప్పున కాంప్లెక్స్​లు ఉన్నాయి. ఇలా కాంప్లెక్స్​కు ఇద్దరు చొప్పున మొత్తం 64 మంది సబ్జెక్టు ఉపాధ్యాయులు శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్నారు. వీరు తమ పరిధిలోని మిగతా టీచర్లకు ఇటీవల మెలకువలను నేర్పించారు.

పూర్తిస్థాయి బోధనకు స్మార్ట్​ఫోన్​ తప్పనిసరి : ఖాన్​ అకాడమీ పాఠాల పూర్తిస్థాయి బోధనకు స్మార్ట్​ఫోన్​ తప్పనిసరి అని డీఆర్పీ సతీశ్​రెడ్డి తెలిపారు. విద్యార్థుల పరిస్థితుల రీత్యా ప్రస్తుతం వారంలో కనీసం 30 నిమిషాలు చొప్పున నెలలో 2 గంటల పాటు సబ్జెక్టులు నేర్చుకునేలా చూడాలని ఉన్నతాధికారులు సూచించారని చెప్పారు. ఈ విషయంపై తల్లిదండ్రులకు అవగాహన కల్పిస్తామని ఆయన వివరించారు.

