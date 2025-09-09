మహారాష్ట్ర నుంచి భారీగా దిగుమతి - తక్కువకు ఇస్తున్నా కర్నూలు ఉల్లిపై అనాసక్తి
మహారాష్ట్ర నుంచే ఉల్లిని దిగుమతి చేసుకుంటున్నహోటళ్ల యజమానులు - స్థానికంగా పండించిన ఉల్లి వారం, పది రోజుల మించి నిల్వ ఉండటం లేదని వెల్లడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 9, 2025 at 1:39 PM IST
Onion Farmers Problems in Kurnool District: గతేడాది కర్నూలు జిల్లాలో పండించిన ఉల్లి క్వింటాకు రూ.4 వేల నుంచి రూ.5 వేల వరకూ ధర పలికింది. ప్రస్తుతం మహారాష్ట్ర నిల్వలు పెద్ద ఎత్తున వస్తుండటంతో జిల్లాలో సాగైన ఉల్లికి డిమాండ్ తగ్గింది. క్వింటాకు రూ.1,000 కూడా పలకడం లేదు. మార్క్ఫెడ్ ద్వారా కొనుగోలు చేసి తక్కువ ధరకే విక్రయిస్తున్నా సరే ప్రజలు, హోటళ్ల యజమానులు, దుకాణదారులు జిల్లా ఉల్లిని కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపడం లేదని రైతులు గగ్గోలు పెడుతున్నారు. ప్రస్తుతం కిలో రూ.12కే విక్రయిస్తున్నా సరే మొగ్గు చూపని పరిస్థితి ప్రస్తుతం నెలకొంది.
పేరుకుపోయిన నిల్వలు: కర్నూలు మార్కెట్యార్డులో వేల టన్నుల సరకు పేరుకుపోయింది. ఉల్లిని కొనేవారు లేక మార్కెట్ వెలవెలబోతోంది. మహారాష్ట్ర ఉల్లి అయితే 6-8 నెలల పాటు నిల్వ ఉంటుందనీ, కానీ జిల్లాలో సాగైన ఉల్లి వారం, పది రోజుల మించి నిల్వ ఉండటం లేదనీ, అందుకే అక్కడి ఉల్లి తీసుకోవడానికి ఆసక్తి కనబరుస్తున్నామని నగరానికి చెందిన ఓ వ్యాపారి పేర్కొన్నారు.
గతంలోని రబీ సీజన్లో మహారాష్ట్రలో ఎన్నడూ లేనంత భారీస్థాయిలో ఉల్లిపంట సాగైంది. దాంతో ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి ప్రారంభం నుంచే ఉమ్మడి జిల్లాకు వారానికి 20 లారీల చొప్పున వచ్చింది. అందుకు అనుగుణంగా ఏప్రిల్ నుంచి ఆగస్టు వరకు వారానికి దాదాపు 40 లారీల చొప్పున దిగుమతి చేసుకున్నారు. ఈ విధంగా వారానికి దాదాపు 20 లారీల వరకు పొరుగు సరకు వస్తోంది. ఇలా గడిచిన ఏడు నెలల్లో ఉమ్మడి జిల్లాకు వెయ్యి లారీలకు పైగా దిగుమతి అయినట్లు వ్యాపారులు చెబుతున్నారు. ఒక్కో లారీలో 25-30 టన్నులు చొప్పున 30,000 టన్నుల వరకూ వచ్చింది.
కట్టడి చేయడంలో అధికారులు విఫలం: మహారాష్ట్ర ఉల్లిని ఉమ్మడి జిల్లాలోకి అనుమతించకుండా కట్టడి చేస్తేనే తమకు కొంతైనా న్యాయం జరుగుతుందని రైతులు అంటున్నారు. పొరుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన ఉల్లిని జిల్లాలోకి అనుమతించకుండా అడ్డుకట్ట వేయడంలో జిల్లా యంత్రాంగం విఫలమైంది. మహారాష్ట్ర సరకుకు అడ్డుకట్ట వేయడంతో పాటు టోకు వర్తకులు, హోటళ్ల యజమానులు, చిరువ్యాపారులు జిల్లాలో పండిన ఉల్లినే కొనేలా చర్యలు చేపడితేనే కొంతమేరకైనా గిట్టుబాటు ధర దక్కే అవకాశం ఉందని ఉల్లి రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
మహారాష్ట్ర ప్రాంతానికి చెందిన ఉల్లిని జిల్లా వ్యాపారులు రవాణా ఖర్చులతో కలిసి క్వింటా రూ.1900తో దిగుమతి చేసుకుంటున్నారు. స్థానికంగా క్వింటా రూ.2 వేల నుంచి రూ.2100తో కిలో రూ.20- రూ.25కు విక్రయిస్తున్నారు. కానీ జిల్లాలో పండిన ఉల్లిని మాత్రం ట్రేడర్లు క్వింటా రూ.600-800 లోపే కొనుగోలు చేస్తున్నారు. సరకు నాణ్యంగా ఉంటే చిరు వ్యాపారులు, హోటళ్లు, వ్యాపారులకు క్వింటా రూ.1000- 1500తో విక్రయిస్తున్నారు. బహిరంగ మార్కెట్లో కిలో రూ.10-15 ధర మాత్రమే పలుకుతోంది.
