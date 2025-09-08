రైతుల ఆనందం కాసేపట్లోనే ఆవిరి - ఉల్లి రైతుల కష్టాలు!
కొనుగోలు విధానంలో మార్పులతో తిప్పలు - కర్నూలు మార్కెట్ యార్డులో పేరుకుపోయిన నిల్వలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 8, 2025 at 3:52 PM IST
Onion Farmers Problems In Kurnool: ఉల్లి రైతులు నష్టపోకుండా ఉండేందుకు మార్క్ఫెడ్ ద్వారా క్వింటాలు రూ.1200 మద్దతు ధరతో కొనుగోలు చేయిస్తామని ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. ఎలాంటి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పడంతో అన్నదాతలు సంతోషించారు. కానీ వారి ఆనందం కాసేపట్లోనే ఆవిరైపోయింది. కర్నూలు మార్కెట్ యార్డులో కేవలం మూడు రోజులు మాత్రమే మార్క్ఫెడ్ ద్వారా ఉల్లి కొనుగోలు చేశారు. ప్రస్తుతం వ్యాపారులు, మార్క్ఫెడ్ కలిసి కొనుగోలు చేసేలా కొత్త విధానాన్ని తెరపైకి తీసుకురావడంతో రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. శనివారం ప్రయోగాత్మకంగా అమలు చేయగా ఈ విధానం తొలిరోజే వికటించింది. సగానికి పైగా సరకును వ్యాపారులు కొనకపోవడంతో అన్నదాతలు ధర్నా చేశారు.
కొత్త విధానంతో చిక్కులు: కొత్త విధానంలో రైతుల నుంచి తొలుత వ్యాపారులు నిర్ణీత ధరకు ఉల్లిని కొనుగోలు చేస్తారు. మార్క్ఫెడ్ ద్వారా క్వింటాలు రూ.1200కు కొనుగోలు చేయించాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించిన నేపథ్యంలో వ్యాపారులు అంతకంటే తక్కువ ధరకు కొంటే మిగతా మొత్తాన్ని ప్రభుత్వం రైతులకు చెల్లిస్తుంది. కానీ వ్యాపారులు సరకును ఎప్పుడు కొనుగోలు చేస్తారు? అసలు కొంటారా లేదా? అన్న విషయంపై స్పష్టత లేక కర్షకులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. కొందరి సరకును మాత్రమే కొనుగోలు చేస్తున్నారని మిగతా రైతులు వాపోతున్నారు. మొత్తం సరకును నేరుగా మార్క్ఫెడ్ అధికారులే కొనుగోలు చేస్తే ఇబ్బంది ఉండదంటున్నారు. కొత్త విధానంతో తాము వ్యాపారుల దయాదాక్షిణ్యాలపై ఆధారపడాల్సిన పరిస్థితి వచ్చిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
- ఉల్లిని కొనుగోలు చేస్తున్న వ్యాపారులు ఆ సరకు మార్కెట్ నుంచి బయటకు వెళ్లే వరకు రైతులే కాపలా ఉండాలంటూ షరతు విధిస్తున్నారు. దీంతో దిగుబడులు విక్రయించిన తర్వాత కూడా వారు మార్కెట్లోనే ఉండాల్సి వస్తోంది.
- శనివారం మార్కెట్ యార్డుకు సుమారు 1659 టన్నుల సరకు వచ్చింది. ఇందులో 776 టన్నులే కొన్నారు. గత నాలుగు రోజులుగా మార్క్ఫెడ్ ద్వారా కొన్న సరకు, కొనుగోలు చేయనిది మొత్తం 27 వేల క్వింటాళ్లకు పైగా ఉంది. ప్రస్తుతం మార్కెట్ యార్డులోనే నిల్వ ఉంది.
గతంలో రైతులను ముంచిన వైఎస్సార్సీపీ: కర్నూలు మార్కెట్ యార్డులో 2018-19 మధ్య కాలంలో వ్యాపారులు ఇచ్చే ధర ఆధారంగా రైతులు నష్టపోకుండాఉండేలా, వారికి లాభదాయకమైన ధర లభించేలా చూసేందుకు ప్రభుత్వం అదనపు మొత్తాన్ని బోనస్గా చెల్లించింది. ఆ విధానాన్ని నాటి టీడీపీ ప్రభుత్వం విజయవంతంగా అమలు చేసింది. 2019లో వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఉల్లి రైతులకు చెల్లించాల్సిన బోనస్ సుమారు రూ.6.50 కోట్ల మొత్తాన్ని నిలిపేసింది. ఆ మొత్తాన్ని చెల్లించాలని ఐదేళ్ల పాటు అన్నదాతలు విజ్ఞప్తి చేసినా పట్టించుకోలేదు. ఈ నేపథ్యంలో నాటి విధానాన్నే మళ్లీ అమలు చేయాలని కూటమి ప్రభుత్వం నిర్ణయించడంతో రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. దీనితో కర్నూలు జిల్లా కలెక్టర్ రంజిత్బాషా ఆదివారం మార్కెట్ యార్డును సందర్శించారు. క్వింటాలు ఉల్లికి రూ.1200 ధర వస్తుందని, చెల్లింపుల విషయంలో ఆందోళన అవసరం లేదని రైతులకు కలెక్టర్ ధైర్యం చెప్పారు.
సగంలోనే నిలిచిన శీతల గిడ్డంగి: కర్నూలు మార్కెట్ యార్డుకు వచ్చిన రైతులు నష్టపోకుండా ఉల్లిని శాస్త్రీయ విధానాల్లో నిల్వ చేసేందుకు గత టీడీపీ ప్రభుత్వం కేంద్ర గ్రామీణాభివృద్ధి నిధులు (RDF) రూ.5 కోట్లతో భారీ శీతల గిడ్డంగి నిర్మాణం చేపట్టింది. సుమారు 50 శాతం పనులు పూర్తయ్యాయి. ఇదే గనక అందుబాటులోకి వస్తే 5 లక్షల టన్నుల ఉల్లిని నిల్వ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత దాని నిర్మాణం నిలిచిపోయింది. ఆ పథకం సమయం ముగిసిపోవడంతో కేంద్రం నుంచి నిధులు రాని పరిస్థితి నెలకొంది. కూటమి ప్రభుత్వం గిడ్డంగి నిర్మాణాన్ని పూర్తిచేయాలని నిర్ణయించింది.
