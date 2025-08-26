Onion Farmers Not Received Minimum Rate in Kurnool District: ఆదిలోనే హంస పాదు అన్నట్లుగా కర్నూలు ఉల్లికి సీజన్ ఆరంభంలోనే గడ్డు రోజులు మొదలయ్యాయి. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఆగస్టు చివరి వారంలోనే రికార్డు స్థాయిలో కర్నూలు మార్కెట్కు దిగుబడులు వచ్చాయి. సరకు నాణ్యత లేదని, పచ్చిగా ఉందని తేమ శాతం ఎక్కువగా ఉండటంతో ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉండదని వ్యాపారులు కొనుగోలు చేయడం లేదు. కష్టపడి పండించిన ఉల్లిని కొనుగోలు చేసే వారు లేక రైతన్నలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. చేసేదేం లేక పండించిన పంటను మార్కెట్లో వదలి వెళ్తున్నారు. కనీసం రవాణా ఖర్చులు కూడా రావటం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లాలోని భూములు ఉల్లిపంటకు అనుకూలంగా ఉండటంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే అత్యధికంగా కర్నూలు జిల్లాలో ఉల్లిపంట సాగు చేస్తున్నారు. ఉల్లి సాధారణ సాగు విస్తీర్ణం 20 వేల 817 హెక్టార్లు కాగా 15 వేల హెక్టార్లలో పంట సాగు చేశారు. ఈ ఏడాది ఖరీఫ్ సీజన్ ఆరంభం కాకముందే ముందస్తు వర్షాలు కురవటంతో మే నెలలోనే పెద్ద ఎత్తున ఉల్లిని సాగు చేశారు. సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ మాసాల్లో రావాల్సిన ఉల్లి జూలై మాసంలోనే రావటం ప్రారంభమైంది. కొన్ని రోజులుగా కర్నూలు ఉల్లి మార్కెట్కు పెద్దఎత్తున దిగుబడులు వస్తున్నా, సరైన ధరకు కొనే నాథుడు లేక ఆవేదన చెందుతున్నారు.
సరకును మార్కెట్లోనే వదిలేసి: నెల రోజుల వ్యవధిలో మార్కెట్కు 300 క్వింటాళ్ల వరకూ ఉల్లి దిగుబడులు వస్తున్నాయి. క్వింటాలు ఉల్లి గరిష్ఠంగా 11 వందలు, కనిష్ఠంగా 5 వందలు పలుకుతోంది. సోమవారం మార్కెట్ తెరవగానే పెద్ద ఎత్తున ఉల్లి దిగుబడులు వచ్చాయి. కర్నూలు మార్కెట్ సామర్థ్యం 20 వేల బస్తాలు కాగా 30 వేల బస్తాల ఉల్లి వచ్చింది. అంటే 10 వేల క్వింటాళ్ల సామర్థ్యం కాగా 15 వేల క్వింటాళ్లు వచ్చింది.
ఇందులో సగం మాత్రమే వ్యాపారులు కొనుగోలు చేశారు. 15 వేల బస్తాలు కొనుగోలు చేయలేదు. సరుకు నాణ్యత లేదనే సాకుతో కొనుగోలుకు ముఖం చాటేశారు. కనీసం బస్తా ఉల్లికి వంద రూపాయలు ఇవ్వమన్నా కనికరించలేదు. దీంతో చేసేదేం లేక రైతన్నలు సరకును మార్కెట్లోనే వదిలేసి వెళ్లిపోయారు. ఆరుగాలం శ్రమించిన తమకు కనీసం రవాణా ఖర్చులకు కూడా డబ్బులు రాలేదని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం స్పందించి ఉల్లిపంటకు మద్దతు ధర ఇవ్వాలని కోరుతున్నారు.
'రైతుకు ఏం మిగిలే పరిస్థితి లేదు. ఎకరంలో ఉల్లిపాయ పంటకు రూ.లక్ష పెట్టుబడి పెట్టాం. సగం వంతు కూడా దిగుబడి వచ్చే పరిస్థితి లేదు. బస్తాను రూ.150, రూ.100 అమ్మేందుకు సిద్ధపడ్డాం. కొనుగోలు చేసే వాళ్లు ఎవరూ లేరు. సరుకు బాగోలేదు. వర్షానికి తడిసిపోయింది అని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు. బ్యాంకుల్లోనూ లోన్లు తీసుకున్నాం. పంటకు ధర లేకపోవడంతో మరో సారి పంట సాగు చేసే అవకాశం కనిపించడం లేదు.' - ఉల్లి రైతులు
పడిపోతున్న ఉల్లి ధరలు - రైతుల ఆందోళన