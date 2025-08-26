ETV Bharat / state

బస్తాకు కనీసం రూ.100 ఇవ్వడం లేదు - ఉల్లి రైతు కన్నీరు - ONION FARMERS PROBLEMS IN KURNOOL

నెల రోజుల వ్యవధిలో మార్కెట్‌కు 300 క్వింటాళ్ల ఉల్లి దిగుబడులు - నాణ్యత లేదనే సాకుతో కొనుగోలుకు నిరాకరిస్తున్న వ్యాపారులు

Onion Farmers Problem In Kurnool District
Onion Farmers Problem In Kurnool District (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 26, 2025 at 1:23 PM IST

2 Min Read

Onion Farmers Not Received Minimum Rate in Kurnool District: ఆదిలోనే హంస పాదు అన్నట్లుగా కర్నూలు ఉల్లికి సీజన్ ఆరంభంలోనే గడ్డు రోజులు మొదలయ్యాయి. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఆగస్టు చివరి వారంలోనే రికార్డు స్థాయిలో కర్నూలు మార్కెట్‌కు దిగుబడులు వచ్చాయి. సరకు నాణ్యత లేదని, పచ్చిగా ఉందని తేమ శాతం ఎక్కువగా ఉండటంతో ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉండదని వ్యాపారులు కొనుగోలు చేయడం లేదు. కష్టపడి పండించిన ఉల్లిని కొనుగోలు చేసే వారు లేక రైతన్నలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. చేసేదేం లేక పండించిన పంటను మార్కెట్‌లో వదలి వెళ్తున్నారు. కనీసం రవాణా ఖర్చులు కూడా రావటం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లాలోని భూములు ఉల్లిపంటకు అనుకూలంగా ఉండటంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే అత్యధికంగా కర్నూలు జిల్లాలో ఉల్లిపంట సాగు చేస్తున్నారు. ఉల్లి సాధారణ సాగు విస్తీర్ణం 20 వేల 817 హెక్టార్లు కాగా 15 వేల హెక్టార్లలో పంట సాగు చేశారు. ఈ ఏడాది ఖరీఫ్ సీజన్ ఆరంభం కాకముందే ముందస్తు వర్షాలు కురవటంతో మే నెలలోనే పెద్ద ఎత్తున ఉల్లిని సాగు చేశారు. సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ మాసాల్లో రావాల్సిన ఉల్లి జూలై మాసంలోనే రావటం ప్రారంభమైంది. కొన్ని రోజులుగా కర్నూలు ఉల్లి మార్కెట్​కు పెద్దఎత్తున దిగుబడులు వస్తున్నా, సరైన ధరకు కొనే నాథుడు లేక ఆవేదన చెందుతున్నారు.

కనీసం బస్తాకు రూ.100 ఇవ్వడం లేదు - ఉల్లి రైతు కన్నీరు (ETV)

సరకును మార్కెట్​లోనే వదిలేసి: నెల రోజుల వ్యవధిలో మార్కెట్‌కు 300 క్వింటాళ్ల వరకూ ఉల్లి దిగుబడులు వస్తున్నాయి. క్వింటాలు ఉల్లి గరిష్ఠంగా 11 వందలు, కనిష్ఠంగా 5 వందలు పలుకుతోంది. సోమవారం మార్కెట్ తెరవగానే పెద్ద ఎత్తున ఉల్లి దిగుబడులు వచ్చాయి. కర్నూలు మార్కెట్ సామర్థ్యం 20 వేల బస్తాలు కాగా 30 వేల బస్తాల ఉల్లి వచ్చింది. అంటే 10 వేల క్వింటాళ్ల సామర్థ్యం కాగా 15 వేల క్వింటాళ్లు వచ్చింది.

ఇందులో సగం మాత్రమే వ్యాపారులు కొనుగోలు చేశారు. 15 వేల బస్తాలు కొనుగోలు చేయలేదు. సరుకు నాణ్యత లేదనే సాకుతో కొనుగోలుకు ముఖం చాటేశారు. కనీసం బస్తా ఉల్లికి వంద రూపాయలు ఇవ్వమన్నా కనికరించలేదు. దీంతో చేసేదేం లేక రైతన్నలు సరకును మార్కెట్‌లోనే వదిలేసి వెళ్లిపోయారు. ఆరుగాలం శ్రమించిన తమకు కనీసం రవాణా ఖర్చులకు కూడా డబ్బులు రాలేదని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం స్పందించి ఉల్లిపంటకు మద్దతు ధర ఇవ్వాలని కోరుతున్నారు.

'రైతుకు ఏం మిగిలే పరిస్థితి లేదు. ఎకరంలో ఉల్లిపాయ పంటకు రూ.లక్ష పెట్టుబడి పెట్టాం. సగం వంతు కూడా దిగుబడి వచ్చే పరిస్థితి లేదు. బస్తాను రూ.150, రూ.100 అమ్మేందుకు సిద్ధపడ్డాం. కొనుగోలు చేసే వాళ్లు ఎవరూ లేరు. సరుకు బాగోలేదు. వర్షానికి తడిసిపోయింది అని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు. బ్యాంకుల్లోనూ లోన్​లు తీసుకున్నాం. పంటకు ధర లేకపోవడంతో మరో సారి పంట సాగు చేసే అవకాశం కనిపించడం లేదు.' - ఉల్లి రైతులు

పడిపోతున్న ఉల్లి ధరలు - రైతుల ఆందోళన

మన రొయ్యకు మార్కెట్లు ఎక్కడ?- ఏటా నష్టపోతున్న రైతులు

Onion Farmers Not Received Minimum Rate in Kurnool District: ఆదిలోనే హంస పాదు అన్నట్లుగా కర్నూలు ఉల్లికి సీజన్ ఆరంభంలోనే గడ్డు రోజులు మొదలయ్యాయి. గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా ఆగస్టు చివరి వారంలోనే రికార్డు స్థాయిలో కర్నూలు మార్కెట్‌కు దిగుబడులు వచ్చాయి. సరకు నాణ్యత లేదని, పచ్చిగా ఉందని తేమ శాతం ఎక్కువగా ఉండటంతో ఎక్కువ రోజులు నిల్వ ఉండదని వ్యాపారులు కొనుగోలు చేయడం లేదు. కష్టపడి పండించిన ఉల్లిని కొనుగోలు చేసే వారు లేక రైతన్నలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. చేసేదేం లేక పండించిన పంటను మార్కెట్‌లో వదలి వెళ్తున్నారు. కనీసం రవాణా ఖర్చులు కూడా రావటం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లాలోని భూములు ఉల్లిపంటకు అనుకూలంగా ఉండటంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే అత్యధికంగా కర్నూలు జిల్లాలో ఉల్లిపంట సాగు చేస్తున్నారు. ఉల్లి సాధారణ సాగు విస్తీర్ణం 20 వేల 817 హెక్టార్లు కాగా 15 వేల హెక్టార్లలో పంట సాగు చేశారు. ఈ ఏడాది ఖరీఫ్ సీజన్ ఆరంభం కాకముందే ముందస్తు వర్షాలు కురవటంతో మే నెలలోనే పెద్ద ఎత్తున ఉల్లిని సాగు చేశారు. సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ మాసాల్లో రావాల్సిన ఉల్లి జూలై మాసంలోనే రావటం ప్రారంభమైంది. కొన్ని రోజులుగా కర్నూలు ఉల్లి మార్కెట్​కు పెద్దఎత్తున దిగుబడులు వస్తున్నా, సరైన ధరకు కొనే నాథుడు లేక ఆవేదన చెందుతున్నారు.

కనీసం బస్తాకు రూ.100 ఇవ్వడం లేదు - ఉల్లి రైతు కన్నీరు (ETV)

సరకును మార్కెట్​లోనే వదిలేసి: నెల రోజుల వ్యవధిలో మార్కెట్‌కు 300 క్వింటాళ్ల వరకూ ఉల్లి దిగుబడులు వస్తున్నాయి. క్వింటాలు ఉల్లి గరిష్ఠంగా 11 వందలు, కనిష్ఠంగా 5 వందలు పలుకుతోంది. సోమవారం మార్కెట్ తెరవగానే పెద్ద ఎత్తున ఉల్లి దిగుబడులు వచ్చాయి. కర్నూలు మార్కెట్ సామర్థ్యం 20 వేల బస్తాలు కాగా 30 వేల బస్తాల ఉల్లి వచ్చింది. అంటే 10 వేల క్వింటాళ్ల సామర్థ్యం కాగా 15 వేల క్వింటాళ్లు వచ్చింది.

ఇందులో సగం మాత్రమే వ్యాపారులు కొనుగోలు చేశారు. 15 వేల బస్తాలు కొనుగోలు చేయలేదు. సరుకు నాణ్యత లేదనే సాకుతో కొనుగోలుకు ముఖం చాటేశారు. కనీసం బస్తా ఉల్లికి వంద రూపాయలు ఇవ్వమన్నా కనికరించలేదు. దీంతో చేసేదేం లేక రైతన్నలు సరకును మార్కెట్‌లోనే వదిలేసి వెళ్లిపోయారు. ఆరుగాలం శ్రమించిన తమకు కనీసం రవాణా ఖర్చులకు కూడా డబ్బులు రాలేదని రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వం స్పందించి ఉల్లిపంటకు మద్దతు ధర ఇవ్వాలని కోరుతున్నారు.

'రైతుకు ఏం మిగిలే పరిస్థితి లేదు. ఎకరంలో ఉల్లిపాయ పంటకు రూ.లక్ష పెట్టుబడి పెట్టాం. సగం వంతు కూడా దిగుబడి వచ్చే పరిస్థితి లేదు. బస్తాను రూ.150, రూ.100 అమ్మేందుకు సిద్ధపడ్డాం. కొనుగోలు చేసే వాళ్లు ఎవరూ లేరు. సరుకు బాగోలేదు. వర్షానికి తడిసిపోయింది అని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు. బ్యాంకుల్లోనూ లోన్​లు తీసుకున్నాం. పంటకు ధర లేకపోవడంతో మరో సారి పంట సాగు చేసే అవకాశం కనిపించడం లేదు.' - ఉల్లి రైతులు

పడిపోతున్న ఉల్లి ధరలు - రైతుల ఆందోళన

మన రొయ్యకు మార్కెట్లు ఎక్కడ?- ఏటా నష్టపోతున్న రైతులు

For All Latest Updates

TAGGED:

LOW PRICE TO ONION CROP IN MARKETONION FARMERS PROBLEMSKURNOOL ONION MARKETKURNOOL ONION FARMERS PROBLEMSONION FARMERS PROBLEMS IN KURNOOL

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

పెళ్లిపై నోరువిప్పిన రాహుల్‌గాంధీ- సెక్యూరిటీని దాటి వచ్చి హగ్, కిస్ ఇచ్చిన ఫ్యాన్​

బాలయ్యకు వరల్డ్‌ బుక్‌ ఆఫ్‌ రికార్డ్స్​లో చోటు- ఇండియాలోనే తొలి హీరోగా రికార్డ్!

అంతరిక్షం నుంచి ఎంతో అందంగా​ భారత్- హైదరాబాద్ సూర్యోదయాన్ని 16సార్లు చూశా: శుక్లా

సౌరభ్ గంగూలీకి ప్రమోషన్​! హెడ్​ కోచ్​గా 'దాదా'కు అవకాశం

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.