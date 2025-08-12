ETV Bharat / state

ఫొటోల మార్ఫింగ్‌ కేసు - ఒంగోలు పీఎస్​లో విచారణకు హాజరైన ఆర్జీవీ - ONGOLE POLICE QUESTIONED RGV

ఒంగోలు తాలుకా పోలీస్​ స్టేషన్‌లో విచారణకు హాజరైన రామ్​గోపాల్‌వర్మ - ఆర్జీవీని ప్రశ్నిస్తున్న ఒంగోలు గ్రామీణ సీఐ శ్రీకాంత్‌బాబు

Ongole Police on RGV
Ongole Police on RGV (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 12, 2025 at 1:47 PM IST

Ongole Police on RGV : చంద్రబాబు, పవన్‌, లోకేశ్ ఫొటోల మార్ఫింగ్‌ కేసులో ఒంగోలు పోలీస్​స్టేషన్‌లో దర్శకుడు రామ్‌గోపాల్‌వర్మ విచారణకు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా గ్రామీణ సీఐ శ్రీకాంత్‌ బాబు అతణ్ని ప్రశ్నిస్తున్నారు. విచారణలో భాగంగా ఆర్జీవీ ఫోన్‌ను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. గత వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో 'వ్యూహం' సినిమా ప్రమోషన్‌లో భాగంగా చంద్రబాబు, పవన్‌, లోకేశ్‌ల ఫొటోలను మార్ఫింగ్‌ చేశారు.

దీనిపై గతేడాది నవంబర్‌ 10న మద్దిపాడు పోలీస్‌స్టేషన్‌లో రామ్‌గోపాల్‌వర్మపై మద్దిపాడు మండల టీడీపీ ప్రధాన కార్యదర్శి ఎం. రామలింగం ఫిర్యాదు చేయడంతో కేసు నమోదైంది. దీనిపై విచారణ చేపట్టిన పోలీసులు ఒంగోలు తాలూకా పోలీస్‌స్టేషన్‌లో విచారణకు హాజరు కావాలని నోటీసులు పంపగా ఈరోజు ఆయన విచారణకు హాజరయ్యారు.

ఈ కేసులో భాగంగానే గతంలో ఫిబ్రవరి 7న రామ్​గోపాల్​వర్మను ఒంగోలు తాలుకా పోలీస్​స్టేషన్​లో విచారణకు హాజరైన విషయం తెలిసిందే. మొత్తం 9 గంటల పాటు సాగిన విచారణలో 40కి పైగా ప్రశ్నలు వేశారు. ఎవరికి ప్రయోజనం చేకూర్చాలని వ్యూహం సినిమా తీశారని? మార్ఫింగ్‌ ఫొటోలు చేసి ప్రతిపక్ష నేతలను కించపరిచినందుకు ఏం లాభం చేకూరిందని? దీని వెనక ఎవరు ఉన్నారని? అతణ్ని ఒంగోలు సీఐ శ్రీకాంత్‌బాబు ప్రశ్నించారు.

గతంలో జరిగిన విచారణ సమయంలో ఎక్స్‌ ఖాతా తనదేనని తెలిపిన రామ్​గోపాల్​వర్మ, అయితే అందులో ఎవరు పోస్ట్ చేశారో తెలియదని చెప్పినట్లు తెలిసింది. మిగిలిన ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వకుండా, విచారణకు అతను సహకరించలేదని సమాచారం. అయితే ఎక్స్‌లో పోస్ట్‌లు అప్‌లోడ్‌ చేయడానికి కీలక ఆధారమైన సెల్‌ఫోన్‌ను ఇవ్వాలని పోలీసులు కోరినట్లు తెలుస్తోంది. తాను ఫోన్‌ లేకుండానే వచ్చానంటూ ఒకసారి, కారులో మరచిపోయానని, కారు హైదరాబాద్‌ వెళ్లిందంటూ ఆర్జీవీ మరోసారి చెప్పడంతో విచారణ చాలాసేపు నిలిచిపోయింది. ఈ క్రమంలోనే మధ్యలో న్యాయవాది ఫోన్‌తో రామ్​గోపాల్​వర్మ ఇతరులతో మాట్లాడినట్లు తెలిసింది.

