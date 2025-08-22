ETV Bharat / state

అమ్రాబాద్​ను ఏలుతున్న ఆడపులి - పెద్ద వంశానికి సూపర్​మామ్​గా మారినా 'ఫరహా' టైగర్​ - ONE TIGRESS REVIVES ENTIRE RESERVE

మూడు తరాల పులులతో సందడిగా అమ్రాబాద్​ అరణ్యం - 13కు చేరిన ఫరహా కుటుంబంలోని పులుల సంఖ్య - ఓ పెద్ద వంశానికి సూపర్​మామ్​గా మారిన ఫరాహా టైగర్

One Tigress Revives entire Reserve
One Tigress Revives entire Reserve (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 22, 2025 at 2:17 PM IST

2 Min Read

One Tigress Revives entire Reserve : అనగనగా అందాల నల్లమల అటవీ ప్రాంతం. అక్కడ ఓ ఆడపులి. ఫేరు ఫరహా(ఎఫ్​-6). ఒకప్పుడు అడవిలో ఒంటరిగా తిరిగిన పులి క్రమంగా తన సంతానాన్ని వృద్ధి చెందించుకుని నేడు ఓ పెద్ద వంశానికి సూపర్​మామ్​గా మారింది. మూడు తరాలు కలిపి ఫరహా ఫ్యామిలీలోని పులుల సంఖ్య 13కు చేరింది. ఇదేదో చిన్నపిల్లలు చదువుకునే కథ అనుకుంటే మీరు పొరబడినట్లే. ఇది రియల్​గా జరిగిన స్టోరీ. మూడు తరాలకు చెందిన పులులతో అమ్రాబాద్​ అడవులు సందడిగా మారాయి. పులుల పేర్లు వెనుక స్టోరీ తదితర విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

  • ఎఫ్‌-6(ఫరహా) పులికి 2019 నుంచి సంతానోత్పత్తి మొదలైంది. తొలుత ఫరహా రెండు పులులకు జన్మనిచ్చింది. ఆ తర్వాత ఒకటి, ఒకటి, నాలుగో విడత మూడు కలిపి మొత్తం 7 పులులకు ఆ ఆడపులి జన్మనిచ్చింది. వీటిలో నాలుగు ఆడవి, మూడు మగవి.
  • ఎఫ్‌-6 సంతానంలో ఒకటైన బౌరమ్మ అనే పులి (ఎఫ్‌-18) 6 పులులకు జన్మనిచ్చింది. 2022లో ఏకంగా 4 పులులు. 2024లో రెండు పిల్లలు పుట్టాయి.
  • అమ్రాబాద్‌ టైగర్‌ రిజర్వులో మొత్తం 36 పులులు ఉంటే అందులో దాదాపు మూడోవంతుకుపైగా ఫరహా వంశానికి చెందినవే ఉన్నాయి.
  • ఒక వైపు ఫరహా సంతానం మరోవైపు ఎఫ్‌-18 సంతానం ఇంకా వాటి పిల్లలు మూడు తరాల ముచ్చటతో అమ్రాబాద్‌ అడవులు మరింత సందడిగా మారాయి.
  • హైదరాబాద్‌-శ్రీశైలం రహదారిలో ఫరహాబాద్‌ గేట్‌ నుంచి ఫారెస్ట్​ డిపార్ట్​మెంట్ సందర్శకుల్ని ఫరహాబాద్‌ వ్యూపాయింట్‌కు జీపులో తీసుకెళుతుంది. ఈ రూట్​లోనే సూపర్‌మామ్‌ ఫరహా పెద్దపులి తిరుగుతుంది. అందువలనే ఆ పులికి ఈ పేరు వచ్చింది. సఫారీకి వెళ్లినప్పుడు టూరిస్టులకు ఈ పులి కన్పించే అవకాశం ఉంది. ఆ పులి వయసు ఇప్పుడు 9-10 ఏళ్లు.
  • ఎఫ్‌-18 బౌరమ్మ గతంలో బౌరాపూర్‌ ప్రాంతంలో కన్పించడం వల్ల ఆ పేరు వచ్చింది. అయితే ఆ పులి ఇప్పుడు లింగాల ఫారెస్ట్​ రేంజ్​లో తిరుగుతోంది.

తడోబాను ఏలుతున్న ఆడపులి : తడోబా-అంధేరి టైగర్‌ రిజర్వును ఓ ఆడ పులి ఏకఛత్రాధిపత్యంగా ఏలుతోంది. ఆ పులి పేరు జూనాబాయి. ఇప్పటికే ఐదు విడతల్లో ఏకంగా 17 కూనలకు జన్మనిచ్చింది. తల్లి ప్రేమను పిల్లలకు పంచడంతో పాటు ఆత్మరక్షణ ఏవిధంగా చేసుకోవాలి, వేటాడటం తదితర అంశాల్ని కూనలకు నేర్పిస్తోంది. ఈ అరుదైన, అందమైన దృశ్యాలను మహారాష్ట్రకు చెందిన రిటైర్డ్‌ సివిల్‌ సర్జన్‌ డాక్టర్‌ రాజేంద్రకుమార్‌ జైన్‌ తన కెమెరాలో బంధించారు. ఈ దృష్యాలను కొన్నాళ్ల క్రితం మహారాష్ట్రకు చెందిన రిటైర్డ్ డాక్టర్ తన కెమెరాలో బంధించారు.

బఫర్‌ ఏరియాలోనే స్థిరనివాసం: సాధారణంగా రక్షణ దృష్ట్యా పెద్దపులులు అటవీ ప్రాంతం మధ్య కోర్‌ ఏరియాలో ఉంటాయి. జూనాబాయి మాత్రం కోలార్‌-మద్నాపూర్‌ బఫర్‌ ఏరియాలోనే స్థిరనివాసాన్ని ఏర్పర్చుకుంది. బఫర్‌ ఏరియాలో సాధారణంగా మనుషులు, పశువుల సంచారంతో ఇబ్బందులు, వేటగాళ్ల ముప్పు ఉంటాయి. కానీ ఈ పులి మాత్రం అక్కడే స్థిరపడింది. దాని పిల్లలు మాత్రం ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లి ఆవాసాన్ని ఏర్పరచుకున్నాయి.

పిల్లలతో పులి కేరింతలు- పర్యటకులు ఫిదా

viral video: పులి వేటాడటం ఎప్పుడైనా చూశారా?

One Tigress Revives entire Reserve : అనగనగా అందాల నల్లమల అటవీ ప్రాంతం. అక్కడ ఓ ఆడపులి. ఫేరు ఫరహా(ఎఫ్​-6). ఒకప్పుడు అడవిలో ఒంటరిగా తిరిగిన పులి క్రమంగా తన సంతానాన్ని వృద్ధి చెందించుకుని నేడు ఓ పెద్ద వంశానికి సూపర్​మామ్​గా మారింది. మూడు తరాలు కలిపి ఫరహా ఫ్యామిలీలోని పులుల సంఖ్య 13కు చేరింది. ఇదేదో చిన్నపిల్లలు చదువుకునే కథ అనుకుంటే మీరు పొరబడినట్లే. ఇది రియల్​గా జరిగిన స్టోరీ. మూడు తరాలకు చెందిన పులులతో అమ్రాబాద్​ అడవులు సందడిగా మారాయి. పులుల పేర్లు వెనుక స్టోరీ తదితర విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

  • ఎఫ్‌-6(ఫరహా) పులికి 2019 నుంచి సంతానోత్పత్తి మొదలైంది. తొలుత ఫరహా రెండు పులులకు జన్మనిచ్చింది. ఆ తర్వాత ఒకటి, ఒకటి, నాలుగో విడత మూడు కలిపి మొత్తం 7 పులులకు ఆ ఆడపులి జన్మనిచ్చింది. వీటిలో నాలుగు ఆడవి, మూడు మగవి.
  • ఎఫ్‌-6 సంతానంలో ఒకటైన బౌరమ్మ అనే పులి (ఎఫ్‌-18) 6 పులులకు జన్మనిచ్చింది. 2022లో ఏకంగా 4 పులులు. 2024లో రెండు పిల్లలు పుట్టాయి.
  • అమ్రాబాద్‌ టైగర్‌ రిజర్వులో మొత్తం 36 పులులు ఉంటే అందులో దాదాపు మూడోవంతుకుపైగా ఫరహా వంశానికి చెందినవే ఉన్నాయి.
  • ఒక వైపు ఫరహా సంతానం మరోవైపు ఎఫ్‌-18 సంతానం ఇంకా వాటి పిల్లలు మూడు తరాల ముచ్చటతో అమ్రాబాద్‌ అడవులు మరింత సందడిగా మారాయి.
  • హైదరాబాద్‌-శ్రీశైలం రహదారిలో ఫరహాబాద్‌ గేట్‌ నుంచి ఫారెస్ట్​ డిపార్ట్​మెంట్ సందర్శకుల్ని ఫరహాబాద్‌ వ్యూపాయింట్‌కు జీపులో తీసుకెళుతుంది. ఈ రూట్​లోనే సూపర్‌మామ్‌ ఫరహా పెద్దపులి తిరుగుతుంది. అందువలనే ఆ పులికి ఈ పేరు వచ్చింది. సఫారీకి వెళ్లినప్పుడు టూరిస్టులకు ఈ పులి కన్పించే అవకాశం ఉంది. ఆ పులి వయసు ఇప్పుడు 9-10 ఏళ్లు.
  • ఎఫ్‌-18 బౌరమ్మ గతంలో బౌరాపూర్‌ ప్రాంతంలో కన్పించడం వల్ల ఆ పేరు వచ్చింది. అయితే ఆ పులి ఇప్పుడు లింగాల ఫారెస్ట్​ రేంజ్​లో తిరుగుతోంది.

తడోబాను ఏలుతున్న ఆడపులి : తడోబా-అంధేరి టైగర్‌ రిజర్వును ఓ ఆడ పులి ఏకఛత్రాధిపత్యంగా ఏలుతోంది. ఆ పులి పేరు జూనాబాయి. ఇప్పటికే ఐదు విడతల్లో ఏకంగా 17 కూనలకు జన్మనిచ్చింది. తల్లి ప్రేమను పిల్లలకు పంచడంతో పాటు ఆత్మరక్షణ ఏవిధంగా చేసుకోవాలి, వేటాడటం తదితర అంశాల్ని కూనలకు నేర్పిస్తోంది. ఈ అరుదైన, అందమైన దృశ్యాలను మహారాష్ట్రకు చెందిన రిటైర్డ్‌ సివిల్‌ సర్జన్‌ డాక్టర్‌ రాజేంద్రకుమార్‌ జైన్‌ తన కెమెరాలో బంధించారు. ఈ దృష్యాలను కొన్నాళ్ల క్రితం మహారాష్ట్రకు చెందిన రిటైర్డ్ డాక్టర్ తన కెమెరాలో బంధించారు.

బఫర్‌ ఏరియాలోనే స్థిరనివాసం: సాధారణంగా రక్షణ దృష్ట్యా పెద్దపులులు అటవీ ప్రాంతం మధ్య కోర్‌ ఏరియాలో ఉంటాయి. జూనాబాయి మాత్రం కోలార్‌-మద్నాపూర్‌ బఫర్‌ ఏరియాలోనే స్థిరనివాసాన్ని ఏర్పర్చుకుంది. బఫర్‌ ఏరియాలో సాధారణంగా మనుషులు, పశువుల సంచారంతో ఇబ్బందులు, వేటగాళ్ల ముప్పు ఉంటాయి. కానీ ఈ పులి మాత్రం అక్కడే స్థిరపడింది. దాని పిల్లలు మాత్రం ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లి ఆవాసాన్ని ఏర్పరచుకున్నాయి.

పిల్లలతో పులి కేరింతలు- పర్యటకులు ఫిదా

viral video: పులి వేటాడటం ఎప్పుడైనా చూశారా?

For All Latest Updates

TAGGED:

ONE TIGRESS REVIVES ENTIRE RESERVESPECIAL STORY ON TIGRESS FARAHసూపర్​మామ్​ ఫరాహాFARAH TIGRESS IN AMRABADONE TIGRESS REVIVES ENTIRE RESERVE

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

పెండింగ్​లో ఉన్న ట్రాఫిక్​ చలానాలు చెల్లించలేదా? ఇక నేరుగా నోటీసులు మీ ఇంటికే!

26 గేట్లు ఎత్తి నాగార్జునసాగర్​ నుంచి నీటి విడుదల - పాల నురగ లాంటి అందాలు చూడాల్సిందే

డబుల్ చిన్​తో ఇబ్బంది పడుతున్నారా? - ఇలా చేస్తే సహజంగా తగ్గించుకోవచ్చట!

తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలకు గుడ్​న్యూస్​ - త్వరలోనే బుల్లెట్​ రైళ్ల పరుగులు!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.