One Tigress Revives entire Reserve : అనగనగా అందాల నల్లమల అటవీ ప్రాంతం. అక్కడ ఓ ఆడపులి. ఫేరు ఫరహా(ఎఫ్-6). ఒకప్పుడు అడవిలో ఒంటరిగా తిరిగిన పులి క్రమంగా తన సంతానాన్ని వృద్ధి చెందించుకుని నేడు ఓ పెద్ద వంశానికి సూపర్మామ్గా మారింది. మూడు తరాలు కలిపి ఫరహా ఫ్యామిలీలోని పులుల సంఖ్య 13కు చేరింది. ఇదేదో చిన్నపిల్లలు చదువుకునే కథ అనుకుంటే మీరు పొరబడినట్లే. ఇది రియల్గా జరిగిన స్టోరీ. మూడు తరాలకు చెందిన పులులతో అమ్రాబాద్ అడవులు సందడిగా మారాయి. పులుల పేర్లు వెనుక స్టోరీ తదితర విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
- ఎఫ్-6(ఫరహా) పులికి 2019 నుంచి సంతానోత్పత్తి మొదలైంది. తొలుత ఫరహా రెండు పులులకు జన్మనిచ్చింది. ఆ తర్వాత ఒకటి, ఒకటి, నాలుగో విడత మూడు కలిపి మొత్తం 7 పులులకు ఆ ఆడపులి జన్మనిచ్చింది. వీటిలో నాలుగు ఆడవి, మూడు మగవి.
- ఎఫ్-6 సంతానంలో ఒకటైన బౌరమ్మ అనే పులి (ఎఫ్-18) 6 పులులకు జన్మనిచ్చింది. 2022లో ఏకంగా 4 పులులు. 2024లో రెండు పిల్లలు పుట్టాయి.
- అమ్రాబాద్ టైగర్ రిజర్వులో మొత్తం 36 పులులు ఉంటే అందులో దాదాపు మూడోవంతుకుపైగా ఫరహా వంశానికి చెందినవే ఉన్నాయి.
- ఒక వైపు ఫరహా సంతానం మరోవైపు ఎఫ్-18 సంతానం ఇంకా వాటి పిల్లలు మూడు తరాల ముచ్చటతో అమ్రాబాద్ అడవులు మరింత సందడిగా మారాయి.
- హైదరాబాద్-శ్రీశైలం రహదారిలో ఫరహాబాద్ గేట్ నుంచి ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ సందర్శకుల్ని ఫరహాబాద్ వ్యూపాయింట్కు జీపులో తీసుకెళుతుంది. ఈ రూట్లోనే సూపర్మామ్ ఫరహా పెద్దపులి తిరుగుతుంది. అందువలనే ఆ పులికి ఈ పేరు వచ్చింది. సఫారీకి వెళ్లినప్పుడు టూరిస్టులకు ఈ పులి కన్పించే అవకాశం ఉంది. ఆ పులి వయసు ఇప్పుడు 9-10 ఏళ్లు.
- ఎఫ్-18 బౌరమ్మ గతంలో బౌరాపూర్ ప్రాంతంలో కన్పించడం వల్ల ఆ పేరు వచ్చింది. అయితే ఆ పులి ఇప్పుడు లింగాల ఫారెస్ట్ రేంజ్లో తిరుగుతోంది.
తడోబాను ఏలుతున్న ఆడపులి : తడోబా-అంధేరి టైగర్ రిజర్వును ఓ ఆడ పులి ఏకఛత్రాధిపత్యంగా ఏలుతోంది. ఆ పులి పేరు జూనాబాయి. ఇప్పటికే ఐదు విడతల్లో ఏకంగా 17 కూనలకు జన్మనిచ్చింది. తల్లి ప్రేమను పిల్లలకు పంచడంతో పాటు ఆత్మరక్షణ ఏవిధంగా చేసుకోవాలి, వేటాడటం తదితర అంశాల్ని కూనలకు నేర్పిస్తోంది. ఈ అరుదైన, అందమైన దృశ్యాలను మహారాష్ట్రకు చెందిన రిటైర్డ్ సివిల్ సర్జన్ డాక్టర్ రాజేంద్రకుమార్ జైన్ తన కెమెరాలో బంధించారు. ఈ దృష్యాలను కొన్నాళ్ల క్రితం మహారాష్ట్రకు చెందిన రిటైర్డ్ డాక్టర్ తన కెమెరాలో బంధించారు.
బఫర్ ఏరియాలోనే స్థిరనివాసం: సాధారణంగా రక్షణ దృష్ట్యా పెద్దపులులు అటవీ ప్రాంతం మధ్య కోర్ ఏరియాలో ఉంటాయి. జూనాబాయి మాత్రం కోలార్-మద్నాపూర్ బఫర్ ఏరియాలోనే స్థిరనివాసాన్ని ఏర్పర్చుకుంది. బఫర్ ఏరియాలో సాధారణంగా మనుషులు, పశువుల సంచారంతో ఇబ్బందులు, వేటగాళ్ల ముప్పు ఉంటాయి. కానీ ఈ పులి మాత్రం అక్కడే స్థిరపడింది. దాని పిల్లలు మాత్రం ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్లి ఆవాసాన్ని ఏర్పరచుకున్నాయి.
పిల్లలతో పులి కేరింతలు- పర్యటకులు ఫిదా