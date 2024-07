ఇక్కడేమో 100 మంది విద్యార్థులకు ఒకే ఉపాధ్యాయుడు - అక్కడ విద్యార్థులు లేకున్నా టీచర్ కేటాయింపు - Govt school students in Telangana

ఇక్కడేమో 100 మంది విద్యార్థులకు ఒకే ఉపాధ్యాయుడు - అక్కడ విద్యార్థులు లేకున్నా టీచర్ కేటాయింపు (ETV Bharat)

Govt School Only One Teacher and 100 Students : కొన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలలు సర్కార్ విద్యా వ్యవస్థలో ఉన్న లోపాలకు అద్దం పడుతున్నాయి. పాఠశాలలో విద్యార్థుల సంఖ్య కనుగునంగా ఉపాధ్యాయులు లేకపోవడంతో విద్యార్థులకు బోధన, అభ్యస ప్రక్రియకు తీవ్ర విఘాతం కలుగుతుంది. జగిత్యాల జిల్లా ధర్మపురి మండలం దోనూరులో ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాలలో 102 మంది విద్యార్థులకు ఒకే ఉపాధ్యాయడు బోదిస్తున్నాడు. ప్రభుత్వం చేపట్టిన బదిలీల ప్రక్రియలో పాఠశాలకు ఉపాధ్యాయులు వస్తారనుకున్నప్పటికీ బదిలీల ప్రక్రియ పూర్తవడంతో దోనూరు పాఠశాల ఆశలు సన్నగిల్లాయి.



ఈ ప్రాథమిక పాఠశాలలో ఆరేళ్ల క్రితం 18 మంది విద్యార్థులుండగా అక్కడకి ప్రధానోపాధ్యాయుడుగా వెళ్లిన కాశేట్టి రమేష్ గ్రామస్తుల చొరువతో విద్యార్థుల సంఖ్య పెరిగింది. ప్రస్తుతం 102 మంది విద్యార్థులు ఉన్నారు. గతేడాది ముగ్గురు ఉపాధ్యాయులను డిప్యూటేషన్ పై నియమించారు. విద్యా సంవత్సరం ముగియడంతో ఉపాధ్యాయులు తమ తమ పాఠశాలకు వెళ్లిపోయారు. విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభమై నెల రోజులు గడుస్తున్న ఉపాధ్యాయులను పాఠశాలకు కేటాయించడం లేదు. దీంతో విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయుడు తీవ్రంగా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.

ప్రవేట్ పాఠశాలను తలదన్నే రీతిలో పాఠశాలను ఉపాధ్యాయుడు తీర్చిదిద్దినప్పటికీ ఉపాధ్యాయుల సమస్య పాఠశాలను తీవ్రంగా వేధిస్తుంది. మన ఊరు మనబడి లో సర్కారు అన్ని రకాల వసతులకు సమకూర్చింది. విద్యార్థులకు బెంచీలు, మంచి కుర్చీలు, ఫ్యాన్లు మంచినీటి వసతి తదితర వసతులను ఏర్పాటు చేసింది. పాఠశాలలో మంచి గ్రీనరీ పాఠశాల పరిసరాల్లో ఆకట్టుకునే చిత్రాలు విద్యార్థులను మంత్రముగ్ధుల్ని చేస్తున్నాయి. ప్రధానోపాధ్యాయుడు రమేష్ వెనుకబడిన విద్యార్థులను గుర్తించి పాఠశాల ముగిసిన తర్వాత ప్రత్యేక చొరవ చూపిస్తూ క్లాసులు తీసుకుంటున్నాడు. ఈ పాఠశాల నుంచి ఇప్పటివరకు గురుకుల పాఠశాలకు సుమారు 40 మంది విద్యార్థులు ఎంపికయ్యారు. ఆదర్శ పాఠశాలగా కూడా ప్రభుత్వం గుర్తించింది అయినా ఉపాధ్యాయుల సమస్య వేధిస్తూనే ఉంది.