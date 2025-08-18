ETV Bharat / state

కాపురాలను నిలబెడుతున్న ‘సఖి’ - దంపతుల పంతాలకు వన్​స్టాప్ సొల్యూషన్ - COUNSELING CENTER FOR COUPLES

కాపురాలు సాఫీగా సాగేందుకు కృషి చేస్తున్న వన్‌స్టాప్‌ సఖి బృందాలు - కౌన్సెలింగ్‌తో గొడవలకు ఫుల్​స్టాప్

Counseling center for couples
Counseling center for couples (ETV Bharat (AI Generated))
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 18, 2025 at 5:52 PM IST

One Stop Sakhi Counseling Center for Couples: చిన్నచిన్న విషయాలకే పంతాలు, పట్టింపులకు పోవడం, పెళ్లి, కుటుంబ వ్యవస్థలపై సరైన అవగాహన లేకపోవడంతో అనేక జంటలు పోలీస్‌ స్టేషన్లు, కోర్టుల చుట్టూ తిరుగుతూ తమ విలువైన జీవితాన్ని, సమయాన్ని వృథా చేసుకుంటున్నాయి. అయితే అలాంటి వారికి సాయం చేసేందుకు, వారి కాపురాలు సాఫీగా సాగేందుకు వన్‌స్టాప్‌ సఖి బృందాలు కృషి చేస్తున్నాయి. భీమవరం కలెక్టరేట్‌ సమీపంలోని విస్సాకోడేరులో స్త్రీ, శిశు సంక్షేమ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన ‘వన్‌స్టాప్‌ సఖి’ సెంటర్​ పలు కారణాలతో గొడవలు పడుతున్న ఎన్నో జంటలకు కౌన్సెలింగ్‌ ఇచ్చి వారి కాపురాలను నిలబెడుతోంది.

ఇటీవల ఓ యువకుడు తన భార్యను చుట్టుపక్కల వారు, స్నేహితులు తక్కువ చేసి మాట్లాడుతున్నారని ఆమెను ఇంటికే పరిమితం చేశాడు. కనీసం ఆమె బంధువులతో మాట్లాడటం, కలవడం కూడా లేకుండా చేశాడు. దీంతో ఆమెను రెండు సంవత్సరాలు ఇల్లు దాటి బయటకు రానివ్వలేదు. నిత్యం ఇంట్లోనే ఉండటం వలన ఆమె మానసికంగా కుంగిపోయి సఖి సెంటర్​ బృందాన్ని ఆశ్రయించింది. సఖి సెంటర్​ వాళ్లు మూడు సార్లు భార్యాభర్తలకు కౌన్సెలింగ్‌ ఇచ్చి, వారి కాపురాన్ని చక్కదిద్దారు.

ఇలా పెళ్లైన వారికి మాత్రమే కాకుండా కాబోయే జంటలకు, ఇప్పటివరకు కష్టాల్లో ఉన్న అతివలకు ఈ సఖి కేంద్రం అండగా నిలుస్తోంది. తాజాగా పెళ్లి చేసుకోబోయే దంపతులకు సైతం ముందుగానే వివాహ బంధం, కుటుంబ వ్యవస్థపై కౌన్సెలింగ్‌ ఇచ్చి, వారి భవిష్యత్తు మంచిగా ఉండేందుకు తోడ్పాటు అందిస్తున్నారు. భవిష్యత్తులో ఏమైనా ఇబ్బందులు ఏర్పడితే ఎలా పరిష్కరించుకోవాలి, ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్తే దంపతుల మధ్య విభేదాలు తొలగిపోతాయి, ఖర్చులు, ఆర్థిక అంశాలపై మహిళా న్యాయవాదులు, కౌన్సెలింగ్‌ అధికారిణులు ప్రతి ఒక్కరికీ వివరంగా చెబుతున్నారు.

మరో జంట, యువతి డిగ్రీ కాగా యువకుడు 10వ తరగతితోనే చదువును ఆపేశాడు. పెద్దలు ఇద్దరికీ పెళ్లి చేశారు. సంవత్సరం పాటు కాపురం సజావుగానే సాగడంతో, వారికి ఒక బాబు జన్మించాడు. అయితే ఇంతలో సదరు యువతికి ఎక్కువ చదివాననే భావన, అత్తతో తరచూ గొడవలు జరుగుతుండటంతో దంపతులు రెండు సంవత్సరాల పాటు వేర్వేరుగా ఉన్నారు. వీరిని వన్‌స్టాప్‌ సఖి సెంటర్​కి తీసుకెళ్లడంతో 2 సార్లు కౌన్సిలింగ్‌ ఇచ్చారు. దీంతో ప్రస్తుతం వీరిద్దరి మధ్యా గొడవలు సమసిపోయి అన్యోన్యంగా కాపురం చేసుకుంటున్నారు.

భీమవరం కలెక్టరేట్‌ సమీపంలోని విస్సాకోడేరులో ఏర్పాటు చేసిన ‘వన్‌స్టాప్‌ సఖి’ సెంటర్​కి ఇప్పటి వరకూ 234 ఫిర్యాదులు రాగా, వాటిలో 118 దంపతులు కౌన్సిలింగ్ తీసుకున్నారు. వీటిలో 116 పరిష్కరించారు. ​అదే విధంగా పలువురికి న్యాయ సేవ, వైద్య సహాయం సైతం అందించారు. మరికొంతమందికి తాత్కాలిక వసతి కల్పించారు. ఇటువంటి సేవలు రాష్ట్రంలో కేవలం ఒక ప్రాంతంలో మాత్రమే కాకుండా ఇలాంటి పరిస్థితులను అరికట్టేందుకు మహిళాభివృద్ధి, శిశు సంక్షేమశాఖ ఆదేశాల మేరకు పలు చోట్ల కౌన్సెలింగ్‌ సెంటర్లు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.

పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారా - గొడవలు రాకుండా ఈ కౌన్సెలింగ్‌ సెంటర్లు మీ కోసమే!

పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారా - గొడవలు రాకుండా ఈ కౌన్సెలింగ్‌ సెంటర్లు మీ కోసమే!

