హైదరాబాద్లో రూ.1కే రుచికరమైన భోజనం - రోజూ 300 మందికి - ఎక్కడంటే?
రూపాయికే రుచికరమైన భోజనం - సికింద్రాబాద్లో కరుణ కిచెన్కు బారులు తీరుతున్న జనం - రోజుకు 300 మందికి పైగా తింటున్న ప్రజలు
Published : September 14, 2025 at 10:25 AM IST
One Rupee Lunch in Secunderabad : ఇప్పటి కాలంలో ఫుడ్ బిజినెస్ విచ్చలవిడిగా పెరిగిపోయింది. తక్కువ ధరకు రుచికరమైన భోజనం అంటూ నాణ్యతను గాలికి వదిలేస్తున్నారు. కానీ ఇతను మాత్రం ఓ క్రికెటర్ స్ఫూర్తితో కేవలం ఒక్క రూపాయితో భోజనం అందిస్తున్నారు. ఆ రూపాయి తీసుకోవడానికి కూడా కారణం ఉంది. మరి ఆ క్రికెటర్ ఎవరు. అంత రుచికరమైన భోజనం అందించినందుకు రూపాయి తీసుకోవాడానికి ఉన్న కారణం ఏంటంటే?
నిత్యం రద్దీగా ఉండే సికింద్రాబాద్లోని రెజిమెంటల్ బజార్ అది. ఎక్కడ చూసిన చిన్న నుంచి పెద్ద హోటళ్లు. కనీసం రూ.50 పెడితే కానీ మంచి భోజనం దొరకదు. కానీ ఉదయం 11 అవ్వగానే యాచకులు, అడ్డా కూలీలు, ఆటో వాలాలు, అభాగ్యులంతా ఓ చోట గుమిగూడుతున్నారు. సరిగ్గా 12 గంటలకు టోకెన్లు ఇవ్వడం మొదలుపెట్టారు. చూస్తుండగానే ఆ ప్రాంతమంతా జనమయమైంది. ఆకలితో ఎదురుచూస్తున్న వీరందరి చేతుల్లోకి 12.30 అవ్వగానే వేడి వేడి భోజనం వచ్చింది. ఇదీ మనోహర్ థియేటర్ ఎదురుగా నిత్యం జరిగే తంతు.
సుమారు ఎనిమిది నెలలుగా ఈ ప్రదేశంలో ‘గుడ్ సమరిటన్ ఇండియా - కరుణ కిచెన్’ ఆధ్వర్యంలో జార్జ్ రాకేశ్బాబు అనే వ్యక్తి రూ.1కే భోజనం పెడుతున్నారు. నిత్యం దాదాపు 300 మంది అభాగ్యుల ఆకలి తీరుస్తున్నారు. ఉచితంగా తింటున్నామనే అపరాధ భావం ఉండకూడదని నామమాత్రంగా రూపాయిని వసూలు చేస్తున్నామని అంటున్నారు. జీహెచ్ఎంసీ వారికి ఇబ్బంది కలగకుండా స్టీల్ ప్లేట్లలో భోజనం వడ్డిస్తున్నారు.
ఇక్కడ చిన్నా చితక పనులతో జీవనం సాగిస్తున్న తమకు ఈ భోజనం చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని తింటున్నవారు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా వృద్ధులు, భిక్షాటన చేసే వారికి, ఉదయాన్నే కూలీ పనులకు వెళ్లేవారికి ఉపయోగంగా ఉంటుందని అంటున్నారు. రూపాయితో కడుపునిండా భోజనం దొరకడంతో పనులు సంతోషంగా చేసుకుంటున్నామని చెబుతున్నారు. కనీసం రూ.50 పెడితే కానీ ఫుడ్ రానీ ఈ రోజుల్లో రూపాయికే భోజనం అందించడం ఎంతో మంచి విషయమన్నారు.
"గత 11 ఏళ్లుగా వృద్ధులు, యాచకులకు సాయం చేస్తున్నాను. క్రికెటర్ గౌతమ్ గంభీర్ స్ఫూర్తితో రూపాయికే భోజనం వడ్డిస్తున్నాం. నగరంలోని మరో మూడు ప్రాంతాల్లోనూ ఏర్పాటు చేయాలని యోచిస్తున్నాం. ఈ కార్యక్రమం దాతల సహకారంతో జరుగుతుంది. ఇక్కడ ప్రస్తుతం మా కుటుంబ సభ్యులే ఆరుగురు పని చేస్తున్నారు." - జార్జ్ రాకేశ్బాబు, నిర్వాహకుడు
ఎంతో మంది దాతలు ముందుకు వచ్చి : లాభం లేనిదే బిజినెస్ చేయని రోజులు ఇవి. ఇలాంటి కాలంలో రూ.1కే భోజనం పెడుతున్నారు. అయితే ఒక స్వచ్ఛంద సంస్థ వీరికి సహాయం చేస్తుంది. అలాగే ఎవరైనా ఇలా భోజనం పెట్టాలి అనుకుంటే ప్లేట్కు రూ.10 చెల్లించి వారికి పెట్టవచ్చు. ఇలా చాలా మంది దాతలు అన్నం పెట్టడానికి ముందుకు వస్తున్నారని నిర్వాహకుడు తెలిపారు. ఇక్కడ భోజనం పెట్టాలి అంటే కనీసం రోజుకు రూ.3 వేలు ఖర్చు అవుతుందని, ప్లేట్కు రూ.10 ఖర్చు అవుతుందని చెబుతున్నారు.