విజయవాడలో మళ్లీ విరిగిపడ్డ కొండచరియలు - ఒకరు మృతి, ముగ్గురికి తీవ్రగాయాలు - One Person Died in Landslide

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

One Person Died in a Landslide at Machavaram : విజయవాడ నడి ఒడ్డున ఉన్న కొండ ప్రాంతాలు నగరవాసులను భయపెడుతున్నాయి. తరచూ కురుస్తున్న భారీ వర్షాలు, వరదలకు కొండ ప్రాంతాలు తడిచి, కొండచరియలువిరిగి పడుతుండటంతో ఆ ప్రాంత ప్రజలు ప్రాణాలు గుప్పిట్లో పెట్టుకుని బతుకుతున్నారు. పది రోజుల క్రితం నగరంలోని సున్నంబట్టీ సెంటర్ వద్ద కొండ చరియలు విరిగిపడిన ఘటనలో నలుగురు మృతి చెందగా, మరికొందరు గాయాలపాలయ్యారు. తాజాగా నగరంలోని మాచవరం ప్రాంత పరిధిలో కొండ చ‌రియలు విరిగిపడిన ఘటనలో ఒకరు మృతి చెందగా మరో ముగ్గురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి.

మాచవరం ప్రాంత పరిధిలో ఉన్న జి.గోపి కుమార్‌ అనే వ్యక్తి తన ఇంటి పక్కన కొండను ఆనుకుని ఉన్న చెట్టును నరికేందుకు నలుగురు కూలీలను పిలిపించుకున్నారు. మంగళవారం ఉదయం చెట్టు కొమ్మలు నరుకుతున్న సమయంలో బాగా తడిచిన కొండ చరియలు విరిగి కూలీలపై పడ్డాయి. ఈ ప్రమాదంలో విజ్జాడ రాము (55) మృతి చెందారు. మరో ముగ్గురికి తీవ్రగాయాలయ్యాయి. పెద్ద పెద్ద బండ రాళ్లు ఒక్కసారిగా మీద పడడంతో అక్కడ ఏం జరిగిందో తెలియని పరిస్థితి నెలకొంది.

