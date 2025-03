ETV Bharat / state

ఎస్సీ వర్గీకరణపై ఏకసభ్య కమిషన్ నివేదిక- సీఎస్​ విజయానంద్​కు అందజేసిన కమిషన్​ - SC CLASSIFICATION IN ANDHRA PRADESH

One Man Commission Submitted A Report To The Govt on SC classification: ఎస్సీ వర్గీకరణపై ప్రభుత్వానికి ఏక సభ్య కమిషన్ రాజీవ్ రంజన్ మిశ్రా నివేదిక ఇచ్చారు. ఉమ్మడి జిల్లాల్లో ఎస్సీ వర్గీకరణపై విచారణ చేసి సీఎస్ విజయానంద్​కు రాజీవ్ రంజన్ మిశ్రా నివేదికను అందించారు. ఎస్సీ వర్గీకరణలో భాగంగా రిజర్వేషన్ విధానం , ఎస్సీల్లో ఉపవర్గాల ఆర్ధిక స్వావలంబన తదితర అంశాలపై ఏక సభ్య కమిషన్ అధ్యయనం చేశారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎస్సీ ఉపకులాల నుంచి విజ్ఞప్తులు, అభ్యర్ధనలు, అభిప్రాయ సేకరణపై ఏక సభ్య కమిషన్​ను జరిపారు.

