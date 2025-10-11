రాజధానిలో బ్రాండెడ్ వాటర్ బాటిల్స్ - ఒక లీటర్ ధర రూ.1000
డ్రింకింగ్ వాటర్ బాటిల్స్తో వేలాది కోట్ల రూపాయల వ్యాపారం - నగరాన్ని ఏలుతున్న బ్రాండెడ్ వాటర్ బాటిల్ సరుకు - లీటరు వాటర్ బాటిల్ ఖరీదు రూ.లక్ష
Published : October 11, 2025 at 12:21 PM IST
Branded Drinking Water Bottles in Hyderabad : నీరు జీవకోటికి ఒక దివ్యమైన ఔషధం. నీరు లేనిదే జీవకోటి లేదు. మనిషి చేసే ప్రతి పనికీ నీరు అనేది నిత్య అవసరంగా మారిపోయింది. ప్రయాణ సమయంలో షాపులో వాటర్ బాటిల్ తీసుకొనిదే ప్రయాణం ముందుకు సాగదు. ఒకప్పుడు దాహం వేస్తే అక్కడ దొరికే నీటినే తాగేవాళ్లం. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితులు మారిపోయాయి. ప్రజలు ఆడంబరమైన జీవితానికి అలవాటు పడిపోయి వారి జేబులను గుల్ల చేసుకుంటున్నారు.
నీటిని ప్యాకెట్లు, బాటిళ్ల రూపంలో నింపి, విక్రయించి వేలాది కోట్ల రూపాయలను కొందరు వ్యాపారవేత్తలు గడిస్తున్నారు. హైదరాబాద్ అంటేనే విలాసాల నగరంగా పేరు గడిస్తోంది. నగరంలోని కొన్ని వర్గాలు ఖరీదైన బ్రాండెడ్ నీరు తాగేందుకు ఇష్టపడుతున్నారు. నేటి రోజుల్లో ఈ తరహా జీవనశైలి పెరుగుతోంది. ఇటీవలి ఓ వేడుకలో ప్రముఖ హీరో ఓ ఖరీదైన బ్రాండెడ్ నీటిని తాగుతూ కనిపించడంతో క్షణాల్లో ఈ విషయం సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్గా మారింది. వీటిని చూసిన వారు సెలబ్రెటీల్లా తామూ కూడా అదే వాటర్ను తాగాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఆర్థికంగా కొంత ఖర్చు చేసే స్థాయి ఉన్నవారు సైతం బ్రాండెడ్ నీటినే తాగేందుకు ఆసక్తి కనబరుస్తున్నారు. అందుకు అనుగుణంగా కొన్ని అంతర్జాతీయ బ్రాండ్లు సైతం కొన్ని మాల్స్లో దర్శనమిస్తున్నాయి.
ప్రీమియం బ్రాండ్ల వాటర బాటిల్ రూ.1000 : సాధారణంగా బయట షాపుల్లో లీటర్ వాటర్ బాటిల్ ధర రూ.20 ఉంటుంది. అదే అర లీటర్ వాటర్ బాటిల్ ధర రూ.10గా ఉంటుంది. అదే ఫ్లైవర్డ్ వాటర్ లేదా స్పార్ల్కింగ్ వాటర్ లాంటి ప్రీమియం బ్రాండ్ ధర అయితే రూ.100 వరకు ఉంటుంది. అలాగే కొన్ని ప్రముఖ హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లలో బ్రాండెడ్ మినరల్ వాటర్ బాటిల్ ధర రూ.200 వరకు విక్రయిస్తున్నారు. అదే అత్యంత ప్రీమియం బ్రాండ్ల ధరలు లీటరు రూ.1000 వరకు కూడా అమ్ముతున్నారు. ఇంకా మరికొన్ని చోట్ల వేలల్లో కాదు రూ.లక్ష వరకు పలికే వాటర్ బాటిల్స్ కూడా లభిస్తున్నాయి.
ఆరావళి పర్వత శ్రేణి నీరు : ఈ వాటర్ బాటిల్స్లో నేచురల్, ఆల్కలైన్ పేరుతో కొన్ని మార్కెట్లో లభిస్తున్నాయి. మంచు కొండల నుంచి నీటిని సేకరించామని కంపెనీలు పేర్కొంటున్నాయి. అలాగే ఆరావళి పర్వత శ్రేణులు నుంచి సేకరించిన నీరు లేదా అరుదైన నేచురల్ స్ప్రింగ్స్ లేదా ఐస్బెర్గ్ల నుంచి సేకరించినట్లు కంపెనీలు పేర్కొంటున్నాయి. మినరల్ రిచ్ పేరుతో ఈ బ్రాండ్లు మార్కెట్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి.
250 మి.లీ. వాటర్ బాటిల్ రూ.240 : ఆల్కలైన్ నీటిలో కాల్షియం, మెగ్నీషియం, బై కార్బనేట్ వంటి ఖనిజాలు ఉంటాయి. హైదరాబాద్లోని కొందరు వేడుకల్లో అతిథులకు ఈ బ్రాండ్ల నీటితో ఆహ్వానం పలుకుతూ వారిని ఆనందింపజేస్తున్నారు. ఇందులో ఓ బ్రాండ్ వాటర్ 250 మి.లీ.ల సీసీ రూ.240 పలుకుతోంది. ఒక్క నీటి సీసా ధర ఇంత మొత్తం పలకడానికి అందులో ఆయా కంపెనీలు యాడ్ చేసే మినరల్స్ వంటి వాటి వల్ల ఆ ధర పలుకుతుంది. ఫైనల్గా పొదుపుగా నీటిని వాడుకుంటే అది మన భవిష్యత్తు తరాల ప్రాణాలను నిలుపుతుంది.
ఆ బస్స్టాండ్లో వాటర్ బాటిల్ కొంటున్నారా? - విచిత్రమైన బ్రాండ్లు, నచ్చిన రేట్లు