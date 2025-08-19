1.80 Lakh Cyber Crime in Mehdipatnam : యువకుడిని నగ్న వీడియోల పేరుతో బెదిరించిన ఘటన హైదరాబాద్లోని మెహదీపట్నంలో చోటుచేసుకుంది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం మెహదీపట్నంకు చెందిన యువకుడు డేటింగ్ యాప్లో ఓ యువతితో చాటింగ్ చేశాడు. నంబర్లు మార్చుకున్నారు. వాట్సాప్లో చాట్ చేసుకున్నారు. సదరు యువతి వీడియో కాల్ చేయాలని అడగ్గా యువకుడు రాత్రివేళ కాల్ చేశాడు. ఆయన ముఖాన్ని ఎడిట్ చేసి న్యూడ్ వీడియోగా మార్చారు సైబర్ నేరగాళ్లు. ఆ వీడియోను స్నేహితులను, బంధువులకు పంపుతామని, పంపకుండా ఉండాలంటే అందుకు రూ.1.80లక్షలు పంపించాలని డిమాండ్ చేశారు. దీంతో వాళ్లకు అడిగినంత పంపించాడు. తర్వాత సైబర్ నేరగాళ్లు పన్నిన కుట్ర అని గ్రహించిన బాధితుడు సైబర్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
ఇలా వలపు వల విసిరి డబ్బులు కాజేసీ : ఇటీవల కాలంలో డేటింగ్ యాప్లో పేరిట నేరాలు పెరిగిపోతున్నాయి. సైబర్ నేరగాళ్లు వీటిని ఆసరా తీసుకుని అమాయక యువకుల నుంచి డబ్బులు కాజేస్తున్నారు. మొదటగా అమ్మాయిల పేర్లతో అబ్బాయిలు రిజిస్టర్ చేసుకుంటున్నారు. తర్వాత అబ్బాయిల ప్రొఫైల్ చూసి రిక్వెస్ట్ పెడతారు. తర్వాత వారితో చాటింగ్ చేస్తారు. మెల్లగా మాటలు కలుపుతారు. వారి పర్సనల్ డిటైల్స్ అడుగుతారు. క్లోజ్ అవుతారు. పర్సనల్ నంబర్ తీసుకుంటారు. వాట్సాప్లో చాట్ మొదలెడతారు. మొత్తం వారి నమ్మారు అని అనిపించిన తర్వాత వీడియో కాల్ చేయాలని చెప్తారు. అప్పటికే వీరిలో మాయలో పడిపోయిన అమాయకులు వారి కాల్ అడగ్గానే చేయడానికి సరే అంటారు. అలా కాల్ చేసినప్పుడు దాన్ని రికార్డ్ చేసి వారి ఫేస్ ఫొటో తీసుకుంటారు. అలా వాటిని న్యూడ్ ఫొటోలు, వీడియోలు చేసి బెదిరింపులకు దిగుతారు. అడిగినకాడికి దోచుకుంటారు.
ఇలా మోసాలకు ప్లాన్ చేసి : డేటింగ్ యాప్లో రిజిస్టర్ చేసుకునే వారు ముఖ్యంగా ఉద్యోగులు, వ్యాపారుల ప్రొఫైల్ చూస్తారు. వారి ఆర్థిక స్థితిని దాదాపు అంచనా వేస్తారు. ప్రధాన నగరాల్లో కార్పొరేట్ సంస్థలు, విద్య, వైద్య రంగాల్లో స్థిర పడిన వారి ఫొటోలను సేకరించి టార్గెట్గా పెట్టుకుంటారు. వాటితో ఫేస్బుక్, ఇన్స్టా, టెలిగ్రామ్ సోషల్ మీడియాలో నకిలీ ఖాతాలు తెరుస్తారు. తాము ఎంచుకున్న మగవారికి ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ పంపి తమ అభ్యర్థనకు స్పందించిన వారికి తాము ఐటీ కంపెనీలు, ప్రముఖ ఆసుపత్రులు, ప్రభుత్వ విభాగాల్లో ఉద్యోగులుగా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నట్లు పరిచయం చేసుకుంటారు. చాటింగ్లో ప్రేమ, పెళ్లి అంటూ పూర్తిగా కుటుంబ విషయాలు చెప్తారు. వారి వైపు నుంచి విషయాలను తెలుసుకుంటారు.
అవతలి వ్యక్తి ఒంటరిగా ఉన్నారనో, భార్యతో విబేధాలున్నాయనో గుర్తిస్తే ఇంక అంతే సంగతి కొత్త పల్లవి అందుకుంటారు. తాను కూడా అలాంటి పరిస్థితుల్లోనే ఉన్నానంటూ నమ్మిస్తారు. నగ్న, అర్ధనగ్న ఫొటోలు పంపి మరింత దగ్గరైనట్లు నటిస్తారు. తమ ఆధీనంలోకి వచ్చాడని నిర్ణయించుకున్నాక అసలు మోసాన్ని స్టార్ట్ చేస్తారు. తమ ఆర్థిక పరిస్థితులు బాగాలేదని, వారికి సహాయం చేయాలని అడుగుతారు. అందుకు సంబంధించి ఫొటోలు అవన్నీ పంపిస్తారు. అప్పటికే వారితో క్లోజ్ అయిన కారణంగా అదంతా నిజమని నమ్మి అడిగినంత ఇస్తారు. తర్వాత సైబర్ క్రైమ్ అని గ్రహిస్తారు.
పడుచు పిల్లతో విసురుతారు వలపు వల - నమ్మితే చేస్తారు జీవితాన్ని విల విల
డేటా ఆఫ్లో ఉన్నా వీడియో కాల్ కనెక్ట్ అవుతుందా? - అయితే ఆ ఫోన్ అస్సలు ఎత్తకండి!