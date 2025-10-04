అల్లుడు చాలా షార్ప్ - మామ లెక్క తప్పిందని తులం బంగారం గెలుచుకున్నాడు
దసరా పండుగకు అత్తారింటికి వచ్చిన కొత్త అల్లుడు - అల్లుడి కోసం ఏకంగా 101 రకాల వంటకాలతో విందు భోజనం - ఒక్క వంటంకం తగ్గడంతో పందెంలో తులం బంగారం గెలుపొందిన అల్లుడు
Published : October 4, 2025 at 5:04 PM IST
100 Food items in Lunch : తెలంగాణ వ్యాప్తంగా దసరా, బతుకమ్మ ఉత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరిగాయి. పండుగ అనగానే ఇంటికి బంధులు, కుటుంబ సభ్యులు వస్తారు. వారితో కుటుంబంలోని సభ్యులంతా కలిసి పండుగ జరిగినన్ని రోజులూ సంతోషంగా గడిపారు. పండుగ కోసం తెలంగాణ పిండివంటలైన సకినాలు, గారెలు, చెక్కలు, కారప్పూస ఇలా ఎన్నో రకాలు సిద్ధం చేస్తారు.
ఆశ్చర్యపడే రీతిలో వంటలు : అదే పండుగకు ఇంటికి కొత్త అల్లుడు వస్తే ఆ ఆనందం వేరుగా ఉంటుంది. ఏర్పాట్లు కూడా అదిరిపోతాయి. సాధారణంగా పెళ్లైన తొలి ఏడాదిఅల్లుడు తొలిసారి పండుగకు ఇంటికి వస్తే దానిని కాస్త ప్రత్యేకంగా మారుస్తారు. స్వీట్లు, వివిధ రకాల పిండి వంటలు, అన్నం, పప్పు, కూరలు, వేపుళ్లు, చారు, పచ్చళ్లు, పెరుగు వంటి కొన్ని పదార్థాలు వడ్డించడం ఆనవాయితీ. అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో అందరూ ఆశ్చర్యపడేలా కొత్త అల్లుడికి పలు రకాల ఆహార పదార్థాలను విస్తరిలో వడ్డిస్తారట. అయితే ఇదే మాదిరిగా దసరాకు ఇంటికి వచ్చిన కొత్త అల్లుడికి వివిధ రకాల ఆహార పదార్థాలు వడ్డించాలని అత్తామామలు అనుకున్నారు. ఇందుకోసం అందరూ ఆశ్చర్యపడే రీతిలో ఏకంగా 101 రకాల వంటకాలతో విందు భోజనం సిద్ధం చేశారు.
101 రకాల వంటకాలతో ఆంధ్రా తరహాలోనే భోజనం : వివరాల్లోకి వెళితే, వనపర్తి జిల్లా కొత్తకోట పురపాలికకు చెందిన గుంత సురేశ్, సహన దంపతుల కుమార్తెను వరంగల్కు చెందిన నిఖిత్ అనే యువకుడికి ఇచ్చి వివాహం జరిపించారు. అయితే దసరా పండుగ సందర్బంగా వారు ఇంటికి వచ్చారు. వారి విందుకోసం ఏకంగా 101 రకాల వంటకాలతో ఆంధ్రా తరహాలోనే భోజనం పెట్టారు.
ఒకటి తక్కువైంది : అయితే అందులో ఎన్ని రకాల వంటకాలు ఉన్నాయని నిఖిత్ అడగగా 101 రకాలు ఉన్నాయని అత్తమామలు సమాధానం ఇచ్చారు. అంత కన్నా తక్కువ ఐటమ్స్ ఉంటే ఏమిస్తారని అత్తామామలను అల్లుడు చమత్కారంగా అడిగారు. దీనికి సమాధానంగా వారు కూడా సరదాగా తులం బంగారం ఇస్తామని నమ్మకంగా చెప్పారు. అరటాకులో వేసిన వంటకాలను అల్లుడు లెక్కించడం మొదలు పెట్టారు. అయితే వాటిని లెక్కించగా 100 పదార్థాలే ఉన్నాయని. ఒకటి తక్కువ అయ్యిందని సినిమా స్టైల్లో చెప్పారు.
60 రకాల స్వీట్లు 30 రకాల పిండి వంటలు : దీంతో ఆశ్యర్య పోయిన అత్తామామలు వాటిని మళ్లీ లెక్కించారు. అల్లుడు నిజమే చెప్పాడని చేసేదేమీ లేక వారు ఆ తులం బంగారం పెట్టడానికి అంగీకరించారు. కొత్త అల్లుడికి 60 రకాల స్వీట్లు, 30 రకాల పిండి వంటలు, అన్నంతో పాటు 10 రకాలను అరటి ఆకులో వడ్డించి పసందైన విందును ఏర్పాటు చేశారు. ఒక్క వంటకం తగ్గటంతో ఏకంగా తులం బంగారం గెలుపొందడంతో అల్లుడు ఆనందానికి హద్దుల్లేకుండా పోయాయి.
"దసరా పండగ సందర్భంగా మా అత్తమామల ఇంటికి వచ్చాను. పండగ కావడంతో మాకు 101 రకాల వంటలతో వట్టించాను. నేను ఎంతో ఆనందపడ్డాను." - నికిత్, అల్లుడు