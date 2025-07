ETV Bharat / state

మలక్‌పేట్‌లో సీపీఐ నేతపై కాల్పులు - అక్కడికక్కడే మృతి - FIRING INCIDENT IN MALAKPET

Firing Incident in Malakpet ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Telangana Team Published : July 15, 2025 at 9:10 AM IST | Updated : July 15, 2025 at 10:00 AM IST 2 Min Read

One Died in Malakpet Firing Incident : హైదరాబాద్​లోని మలక్‌పేట్‌లో కాల్పుల ఘటన కలకలం రేపింది. ఈ ఘటనలో ఒకరు మృతి చెందారు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే, శాలివాహన నగర్ పార్క్​లో ఉదయపు నడకకు వెళ్లిన సీపీఐ రాష్ట్ర నాయకులు చందునాయక్‌ (47)పై గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ఆరు రౌండ్ల కాల్పులు జరిపారు. ఈ ఘటనలో చందునాయక్ అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. పోలీసులు ఘటనా స్థలికి చేరుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. భూ తగాదాల కారణమా? : చందు నాయక్‌ తన భర్య, కుమార్తెతో కలిసి ఉదయపు నడకకు వచ్చిన టైంలో అందరూ చూస్తుండగానే కాల్పుల ఘటన చోటు చేసుకుంది. దీంతో స్థానిక ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు. మృతుడి స్వస్థలం నాగర్‌ కర్నూల్‌ జిల్లా బల్మూరు మండలం నర్సాయిపల్లి. భూ తగాదాల కారణంగానే హత్య జరిగి ఉంటుందని పోలీసులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. క్లూస్‌ టీమ్‌ ఘటనా స్థలికి చేరుకొని ఆధారాలు సేకరించింది. చందునాయక్‌ మరణ వార్త విని స్థానికులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. తమ నేతను కాల్పోయామంటూ బోరుమంటూ విలపిస్తున్నారు.

మలక్‌పేట్‌లో కాల్పులలో దొరికిన బుల్లెట్ (ETV) కళ్లలో కారం కొట్టి : స్థానికులు మాట్లాడుతూ చందునాయక్‌కు ప్రాణభయం ఉందని తమకు తెలుసని, తమ సార్ చెప్పారని అన్నారు. ఆయన భార్యతో ఇక్కడే కిరాయికి ఉన్నారని, ఆయన భార్య, కుమార్తె వాకింగ్​కి వస్తున్న సమయంలో ఒక కారు వచ్చి ఆగిందని, కళ్లలో కారం కొట్టి నాలుగు బుల్లెట్లుతో కాల్చారని తెలిపారు. "ప్రాణభయం ఉందని మాకు తెలుసు. మా సార్ మాకు చెప్పారు. ఆయన భార్యతో ఇక్కడే కిరాయికి ఉన్నారు. ఆయన భార్య, కుమార్తె వాకింగ్​కి వస్తున్నారు. ఒక కారు వచ్చి ఆగింది. కళ్లలో కారం కొట్టి నాలుగు బుల్లెట్లుతో కాల్చారు." స్థానికులు మరో ఘటన : మెదక్ జిల్లా కాంగ్రెస్ ఎస్సీ సెల్ నాయకుడు అనిల్ అనుమానాస్పద మృతి కలకలం రేపింది. తొలత అనిల్‌ రోడ్డు ప్రమాదంలో మృతి చెందినట్లు భావించిన పోలీసులు అనంతరం అనుమాస్పద మృతిగా పేర్కొన్నారు. హైదరాబాద్ నుంచి స్వగ్రామం పైతర వెళ్తున్న క్రమంలో కొల్చారం మండలం వరిగుంతం సబ్‌స్టేషన్ వద్ద అనిల్‌పై కాల్పులు జరిగినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. అనిల్‌ కుడి భుజం పైనుంచి రెండు బుల్లెట్లు దూసుకెళ్లినట్లు పేర్కొన్నారు. ఘటనస్థలంలో రెండు బుల్లెట్లను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు తెలిపారు. హత్యకు గల కారణాలపై విచారణ చేపడుతున్నట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. పార్టీ శ్రేణులు సహా నర్సాపూర్ కాంగ్రెస్‌ ఇంచార్జ్‌ ఆవులరాజిరెడ్డి సంఘటన స్థలాన్ని పరిశీలించారు. శవపరీక్ష కోసం అనిల్‌ మృతదేహాన్ని మెదక్ ప్రభుత్వాసుపత్రి మార్చురికి తరలించారు.

One Died in Malakpet Firing Incident : హైదరాబాద్​లోని మలక్‌పేట్‌లో కాల్పుల ఘటన కలకలం రేపింది. ఈ ఘటనలో ఒకరు మృతి చెందారు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే, శాలివాహన నగర్ పార్క్​లో ఉదయపు నడకకు వెళ్లిన సీపీఐ రాష్ట్ర నాయకులు చందునాయక్‌ (47)పై గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు ఆరు రౌండ్ల కాల్పులు జరిపారు. ఈ ఘటనలో చందునాయక్ అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. పోలీసులు ఘటనా స్థలికి చేరుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. భూ తగాదాల కారణమా? : చందు నాయక్‌ తన భర్య, కుమార్తెతో కలిసి ఉదయపు నడకకు వచ్చిన టైంలో అందరూ చూస్తుండగానే కాల్పుల ఘటన చోటు చేసుకుంది. దీంతో స్థానిక ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళనకు గురయ్యారు. మృతుడి స్వస్థలం నాగర్‌ కర్నూల్‌ జిల్లా బల్మూరు మండలం నర్సాయిపల్లి. భూ తగాదాల కారణంగానే హత్య జరిగి ఉంటుందని పోలీసులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. క్లూస్‌ టీమ్‌ ఘటనా స్థలికి చేరుకొని ఆధారాలు సేకరించింది. చందునాయక్‌ మరణ వార్త విని స్థానికులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు. తమ నేతను కాల్పోయామంటూ బోరుమంటూ విలపిస్తున్నారు. మలక్‌పేట్‌లో కాల్పులలో దొరికిన బుల్లెట్ (ETV) కళ్లలో కారం కొట్టి : స్థానికులు మాట్లాడుతూ చందునాయక్‌కు ప్రాణభయం ఉందని తమకు తెలుసని, తమ సార్ చెప్పారని అన్నారు. ఆయన భార్యతో ఇక్కడే కిరాయికి ఉన్నారని, ఆయన భార్య, కుమార్తె వాకింగ్​కి వస్తున్న సమయంలో ఒక కారు వచ్చి ఆగిందని, కళ్లలో కారం కొట్టి నాలుగు బుల్లెట్లుతో కాల్చారని తెలిపారు. "ప్రాణభయం ఉందని మాకు తెలుసు. మా సార్ మాకు చెప్పారు. ఆయన భార్యతో ఇక్కడే కిరాయికి ఉన్నారు. ఆయన భార్య, కుమార్తె వాకింగ్​కి వస్తున్నారు. ఒక కారు వచ్చి ఆగింది. కళ్లలో కారం కొట్టి నాలుగు బుల్లెట్లుతో కాల్చారు." స్థానికులు మరో ఘటన : మెదక్ జిల్లా కాంగ్రెస్ ఎస్సీ సెల్ నాయకుడు అనిల్ అనుమానాస్పద మృతి కలకలం రేపింది. తొలత అనిల్‌ రోడ్డు ప్రమాదంలో మృతి చెందినట్లు భావించిన పోలీసులు అనంతరం అనుమాస్పద మృతిగా పేర్కొన్నారు. హైదరాబాద్ నుంచి స్వగ్రామం పైతర వెళ్తున్న క్రమంలో కొల్చారం మండలం వరిగుంతం సబ్‌స్టేషన్ వద్ద అనిల్‌పై కాల్పులు జరిగినట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. అనిల్‌ కుడి భుజం పైనుంచి రెండు బుల్లెట్లు దూసుకెళ్లినట్లు పేర్కొన్నారు. ఘటనస్థలంలో రెండు బుల్లెట్లను స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు తెలిపారు. హత్యకు గల కారణాలపై విచారణ చేపడుతున్నట్లు పోలీసులు వెల్లడించారు. పార్టీ శ్రేణులు సహా నర్సాపూర్ కాంగ్రెస్‌ ఇంచార్జ్‌ ఆవులరాజిరెడ్డి సంఘటన స్థలాన్ని పరిశీలించారు. శవపరీక్ష కోసం అనిల్‌ మృతదేహాన్ని మెదక్ ప్రభుత్వాసుపత్రి మార్చురికి తరలించారు.

Last Updated : July 15, 2025 at 10:00 AM IST