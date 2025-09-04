ETV Bharat / state

మరోసారి ఇందిరమ్మ ఇళ్ల సర్వే - ఈ నెల 9లోపు పూర్తి చేస్తేనే డబ్బు! - INDIRAMMA HOUSES SCHEME SURVEY

మరోసారి ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారుల సర్వే - దాదాపు అరవై ప్రశ్నలకు సమాధానాలు - నిత్యం 50 ఇళ్ల సమాచారం - వారం రోజుల్లో పూర్తి చేయాలని ఆదేశం

Indiramma House
Indiramma House (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 4, 2025 at 7:49 PM IST

3 Min Read

Once Again Indiramma Houses Scheme Survey : ఇందిరమ్మ ఇళ్ల బిల్లుల చెల్లింపుపై పంచాయతీ కార్యదర్శులు మరోసారి సర్వే చేస్తున్నారు. కేంద్ర వాటా ప్రధానమంత్రి ఆవాస్‌ యోజన నిధులు లబ్ధిదారులకు అందించేందుకు క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలన చేస్తున్నారు. మహబూబ్‌నగర్‌ జిల్లా వ్యాప్తంగా సర్వే చేయడంతో పాటు ఇప్పటికే ఇంటి నిర్మాణాలు చేపట్టిన వారి చిత్రాలు తీసుకుంటున్నారు. ఇంటి పునాది పరిస్థితి, నిర్మాణ ప్రగతి, ఇప్పటి వరకు లబ్ధి తదితర అంశాలు నమోదు చేసుకుంటున్నారు. లబ్ధిదారుల చిత్రాలతో పాటు నిర్మాణం పూర్తి చేస్తారా? అర్ధంతరంగా ఆపేస్తారా? తదితర విషయాలు కార్యదర్శులు తెలుసుకుంటున్నారు. జిల్లాలో రోజుకు వంద ఇళ్ల పనులు కొనసాగేలా పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ఉమ్మడి జిల్లాలో మహబూబ్‌నగర్‌ ఇళ్ల నిర్మాణంలో మొదటి స్థానంలో ఉంది.

వారం రోజుల్లో పూర్తి చేయాలి : ఒక్కో అధికారి నిత్యం కనీసం యాభై ఇళ్ల నుంచి సమాచారం తీసుకోవాలని సూచించటంతో కార్యదర్శులు ఉదయం, సాయంత్రం గ్రామాల్లో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారుల చుట్టూ తిరుగుతున్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందించే రూ.5 లక్షల నిధుల్లో వీటిని జమ చేయాలనే ఉద్దేశంతో సర్వే చేస్తున్నట్లు కార్యదర్శులు అన్నారు. వారం రోజుల్లో పూర్తి చేయాలనే ఆదేశాలు ఉన్నాయని, మండల పంచాయతీ అధికారులు పర్యవేక్షిస్తున్నారని తెలిపారు.

ఈ నెల 9వ తేదీ వరకు పూర్తి చేస్తేనే నగదు : రెవెన్యూ, పంచాయతీ శాఖ అధికారులు సైతం ఇందిరమ్మ ఇళ్ల జాబితా పట్టుకొని ప్రధాన గ్రామాలకు వెళ్తున్నారు. ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులతో స్వయంగా మాట్లాడుతున్నారు. ఈ నెల 9వ తేదీ వరకు పూర్తి చేస్తేనే తెలంగాణ రాష్ట్ర నిధులు లబ్ధిదారుల అకౌంట్​లో నగదు పడతాయని లబ్ధిదారుల నుంచి బ్యాంకు అకౌంట్ల వివరాలు తీసుకుంటున్నారు. లబ్ధిదారులంతా గ్రామ కార్యదర్శులను సంప్రదించాలని సూచనలు చేస్తున్నారు.

దాదాపు 60 ప్రశ్నలకు సమాధానాలు : కార్యదర్శి ప్రధానమంత్రి ఆవాస్‌ ప్లస్‌ యాప్‌లో లాగిన్‌ అయ్యాక లబ్ధిదారు సమగ్ర వివరాలు నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. పేరు, ఆధార్ కార్డు,బ్యాంకు ఖాతా, కుటుంబ సభ్యులు, గ్రామం, మండలం, జిల్లా, రాష్ట్రం ఇలా దాదాపు 60 ప్రశ్నలకు సమాధానాలు తెలుసుకొని నమోదు చేసి క్రోడీకరించాల్సి ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో తరచూ సాంకేతిక సమస్యలు తలెత్తుతుండటంతో ఆలస్యం అవుతోందని కార్యదర్శులు అంటున్నారు. పాత సెల్​ఫోన్​లో యాప్‌ సరిగా పని చేయకపోవడం, బయోమెట్రిక్‌ మిస్‌ మ్యాచ్‌ కావడం, లబ్ధిదారు ముఖ చిత్రం, ఆధార్‌ కార్డుకు సరిగా మ్యాచ్‌ కాకపోవడం, ఆధార్‌ కార్డు అప్‌డేట్‌ లేనివాటిని సరిగా ఆమోదించకపోవడం, మ్యాపింగ్‌ కాకపోవడం వంటి సమస్యలు వస్తున్నాయని కార్యదర్శులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

నాలుగు దశల్లో నగదు జమ : ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకానికి అర్హులైన లబ్ధిదారులకు నాలుగు దశలలో బిల్లులు చెల్లిస్తారు. లబ్ధిదారులకు కేటాయించిన నిధులు నేరుగా వారి బ్యాంకు ఖాతాల్లోనే జమ అవుతాయి. ఇంటి నిర్మాణం జరిగే క్రమంలో ఒక్కో దశలో ఒక్కోలా బల్లులు విడుదల చేస్తారు. ఆ వివరాలు తెలుసుకుందాం.

పునాది పూర్తయ్యాక : పునాది నిర్మాణం పూర్తయ్యాక లబ్ధిదారుల ఖాతాలో రూ. 1 లక్ష జమ చేస్తారు.

గోడలు పూర్తయ్యాక : గోడ నిర్మాణం పూర్తయిన తర్వాత రూ. 1.25 లక్షలను లబ్ధిదారుల బ్యాంక్ ఖాతాలో జమ చేస్తారు.

స్లాబ్ పూర్తయ్యాక : స్లాబ్ నిర్మాణ సమయంలో లబ్ధిదారులకు రూ. 1.75 లక్షలు బ్యాంక్ ఖాతాలో వేస్తారు.

ఇంటి నిర్మాణం పూర్తయ్యాక : ఇంటి నిర్మాణం పూర్తయిన తర్వాత లబ్ధిదారులకు రూ. 1 లక్ష ఖాతాలో జమచేస్తారు. ఈ విధంగా ఇంటి నిర్మాణం పూర్తయ్యేనాటికి ఇక్కో లబ్ధిదారుని ఖాతాలో రూ. 5 లక్షలు ఆర్థిక సాయం అందిస్తారు.

