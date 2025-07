ETV Bharat / state

ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారులకు షాకింగ్ న్యూస్! - ఈ అరవై ప్రశ్నలకు సమాధానాలు మీ దగ్గర ఉన్నాయా? - INDIRAMMA ILLU SCHEME SURVEY

Published : July 16, 2025 at 7:41 AM IST

By ETV Bharat Telangana Team

Once Again Indiramma Houses Scheme Survey in Telangana : ఇందిరమ్మ ఇళ్ల లబ్ధిదారుల సర్వే మరోసారి చేయాలన్న తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆదేశంతో పంచాయతీ కార్యదర్శులు మరోసారి గ్రామాల బాట పడుతున్నారు. ఇంటి నిర్మాణం కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇస్తున్న సాయంలో కేంద్రం వాటా కూడా ఉంది. దీంతో కేంద్రం ఎన్ని ఇళ్లు మంజూరు చేసింది. ఎవరికి ఇచ్చారనే వివరాల కోసం ప్రధానమంత్రి ఆవాస్‌ యోజన ప్లస్‌ యాప్‌లో మరోసారి వివరాలు నమోదు చేస్తున్నారు. లబ్ధిదారు ముఖచిత్రంతో యాప్‌లో వివరాలు నమోదు చేయాల్సి ఉండడంతో పలు గ్రామాల్లో సాంకేతిక సమస్యలు వస్తున్నాయని కార్యదర్శులు అంటున్నారు. ఇళ్లకు వెళ్లిన టైంలో లబ్ధిదారులు అందుబాటులో ఉండాలి. వారు లేకుంటే మరోసారి వెళ్లాల్సి వస్తోందని కార్యదర్శులు వాపోతున్నారు.

దాదాపు అరవై ప్రశ్నలకు సమాధానాలు : కార్యదర్శి ప్రధానమంత్రి ఆవాస్‌ ప్లస్‌ యాప్‌లో లాగిన్‌ అయ్యాక లబ్ధిదారు సమగ్ర వివరాలు నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఆధార్, పేరు, బ్యాంకు ఖాతా, కుటుంబ సభ్యులు, గ్రామం, మండలం, జిల్లా, రాష్ట్రం ఇలా దాదాపు అరవై ప్రశ్నలకు సమాధానాలు తెలుసుకొని నమోదు చేసి క్రోడీకరించాల్సి ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో తరచూ సాంకేతిక సమస్యలు తలెత్తుతుండటంతో ఆలస్యం అవుతోంది. పాత సెల్​ఫోన్​లో యాప్‌ సరిగా పని చేయకపోవడం, లబ్ధిదారు ముఖ చిత్రం, బయోమెట్రిక్‌ మిస్‌ మ్యాచ్‌ కావడం, ఆధార్‌ కార్డుకు సరిగా మ్యాచ్‌ కాకపోవడం, ఆధార్‌ కార్డు అప్‌డేట్‌ లేనివాటిని సరిగా ఆమోదించకపోవడం, మ్యాపింగ్‌ కాకపోవడం వంటి సమస్యలు వస్తున్నాయని కార్యదర్శులు వాపోతున్నారు.

ఇప్పటికే ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో పైలట్‌ గ్రామాలతో పాటు ఇతర గ్రామాల్లో మొత్తం 5,910 ఇళ్లు మంజూరు చేశారు. వీటిలో ఇప్పటి వరకు 1300 ఇళ్ల వరకు ప్రారంభం కాగా 7 వందల మందికి వరకు పునాది దశ దాటాయి. 6 వందల మందికి మందికి మొదటి విడత రూ.లక్ష చొప్పున బిల్లులు విడుదల చేశారు. 2 పురపాలికల్లో మంజూరు అయనన 1,000 ఇళ్లు మినహాయిస్తే మిగతా 4,910 మళ్లీ సర్వే చేయాల్సి రావడం అదనపు భారంగా మారింది.