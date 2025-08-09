Essay Contest 2025

పాత టైర్ల నుంచి ఆయిల్ తయారీ - లక్షల్లో ఆదాయం - OLD TYRES RECYCLING PROCESS

టైర్ల నుంచి ఆయిల్, కార్బన్, ఇనుము తయారు చేస్తున్న పరిశ్రమలు - తారు ప్లాంట్లు, బాయిలర్లలో వినియోగం

old tyres Recycling Process
old tyres Recycling Process (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 9, 2025 at 10:17 AM IST

OLD TYRES RECYCLING PROCESS: అరిగిపోయిన పాత టైర్లు ఎందుకూ పనికిరావని అనుకుంటే పొరపాటే. వాటితో చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. వాటి నుంచి చాలానే తయారు చేస్తున్నారు. ఇనుము, ఆయిల్, కార్బన్, ఇవన్నీ వాటి నుంచే వస్తున్నాయి. పాట టైర్ల నుంచి వీటిని తీసే పరిశ్రమలు విశాఖపట్నం, విజయవాడల్లో ఉన్నాయి. ముందుగా పాత టైర్లను సేకరించి, వాటిని ముక్కలుగా కోస్తారు. ఆ టైర్లలో ఉండే ఇనుమును వేరు చేస్తారు.

అనంతరం వాటిని యంత్రంలో వేసి, 250 నుంచి 370 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలో ఉడకబెడతారు. తర్వాత అందులో నుంచి కార్బన్‌ వేరుచేసి, ఆ ద్రవాన్ని కండెన్సర్‌లోకి పంపించి చల్లబరుస్తారు. తద్వారా వచ్చే ఆయిల్‌ను వడకట్టి నిల్వ చేస్తారు. ఇలా చేయడం వలన కాలుష్యాన్ని నివారించవచ్చు. అదే విధంగా ఆయిల్​, కార్బన్​, ఐరన్​ను పలు రకాలుగా ఉపయోగించుకోవచ్చు.

Iron separated from Waste tyres
టైర్ల నుంచి వేరుచేసిన ఇనుము (Eenadu)

ఆదాయంతో పాటు పర్యావరణ హితం: లీటర్‌ ఆయిల్‌ నాణ్యత, డిమాండ్‌ను బట్టి 65 రూపాయల వరకు విక్రయిస్తారు. 3,000 లీటర్లకు 1.95 లక్షల రూపాయల వరకు ఆదాయం వస్తుంది. ఆయిల్ 3000 లీటర్లు రాగా, ఇక ఇనుము కేజీ 16 రూపాయల చొప్పున రూ.12,000, కార్బన్‌ కేజీ రూ.6 చొప్పున రూ.17,850 ఆదాయం వస్తుంది. మొత్తంగా 2.25 లక్షల రూపాయల వరకు ఆదాయం సమకూరుతుంది.

ఈ పరిశ్రమలు విజయవాడలోని ఆటోనగర్‌లో నాలుగు ఉన్నాయి. ఇక ఇబ్రహీంపట్నం మండలంలో రెండు పరిశ్రమలు ఉన్నాయి. విశాఖపట్నంలోనూ ఒకట్రెండు చోట్ల టైర్ల రీసైకిల్ పరిశ్రమలు ఉన్నాయి. ఈ మొత్తం ప్రక్రియలో ఏదీ వృథా కాదు, అదే విధంగా పర్యావరణానికి సైతం ఎటువంటి కీడు జరగడం లేదని నిర్వాహకులు చెప్తున్నారు. పాతటైర్ల వల్ల కలిగే కాలుష్యాన్ని సైతం ఈ విధంగా నివారించవచ్చు.

Oil extracted from Old tyres
టైర్ల నుంచి తీసిన ఆయిల్‌ (Eenadu)

వీటిని ఏం చేస్తారు?: ఇలా వేరు చేసిన ఆయిల్​ను, ఇనుమును, కార్బన్​ను ఎలా ఉపయోగిస్తారు అనే ప్రశ్న రావొచ్చు. ముందుగా టైర్‌ ఆయిల్‌ను తారు తయారీలో డీజిల్‌కి ప్రత్యామ్నాయంగా వినియోగిస్తున్నారు. డీజిల్‌ లీటర్‌ 100 రూపాయలకి పైగా ఉండటంతో, ఈ తారు నుంచి తీసిన ఆయిల్​ అయితే కేవలం రూ.65కే వస్తుంది. దీంతో పెట్టుబడి భారీగా తగ్గుతుంది. ఇంకా, అల్యూమినియం పాత్రలు, బెల్లం తయారీకి బాయిలర్స్‌లోనూ దీనిని వాడతారు. అదే విధంగా ఇనుమును రాయపూర్‌, ఛత్తీస్‌గఢ్​లోని పరిశ్రమలకు ఎగుమతి చేస్తారు. ఇక కార్బన్‌ను సిమెంట్‌ ఫ్యాక్టరీలకు పంపిస్తారు. సిమెంట్‌ తయారీలో సున్నపురాయి, లేటరైట్‌ను వేడి చేసేందుకు బొగ్గుతో పాటు కార్బన్‌ను సైతం వేస్తారు. ఇలా చేయడం వలన పెట్టుబడి భారం తగ్గుతుంది.

పాత టైర్లతో డైనోసర్లు, డ్రాగన్లు.. 'పంక్చర్​ మ్యాన్'​ క్రియేటివిటీ సూపర్ గురూ!

