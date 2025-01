ETV Bharat / state

సాధారణ మరణమే అనుకున్నారు, కానీ అసలు విషయం తెలిసి షాక్​! - OLD MAN MURDER FOR MONEY

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Old Man Murder For Money in YSR District : వైఎస్సార్​ జిల్లా మైదుకూరు పట్టణంలోని శెట్టివారిపల్లెలో ఓ వృద్ధుడి అనుమానాస్పద మరణం హత్య కేసుగా మారింది. నిర్మాణలో ఉన్న ఇంటి వసారాలో నిద్రిస్తున్న వృద్ధుడిని ఇద్దరు గుండెలపై నొక్కి హత్య చేసినట్లు అక్కడ ఉన్న సీసీ కెమెరాలో రికార్డైంది. తాజాగా ఈ దృశ్యాలు వెలుగులోకి రావడంతో అప్పటి వరకు సాధారణ మరణంగా భావించిన పోలీసులు హత్య కేసుగా ద్రువీకరించారు. గత ఏడాది డిసెంబరు 6వ తేదీన జరిగిన ఈ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ విషయం ఎమ్మెల్యే పుట్టా సుధాకర్​యాదవ్​కు తెలియడంతో పోలీసుల దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ఎవరు ఫిర్యాదు చేయకపోయినా మానవతా ధృక్పథంతో పరిశీలించి అసలు విషయం నిగ్గుతేల్చాలని వారికి సూచించారు. ఈ మిస్టరీని తేల్చాలని డీఐజీ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. దీంతో పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు.

