బాల్యం కాకూడదు బడికి దూరం - స్కూల్​కు రాని బాలల కోసం అన్వేషణ - OFFICIALS TO ENROLL SCHOOL CHILDREN

Officials Working to Enroll out of School Childrens into Schools: బాల్యం బడికి దూరం కాకూడదు. చిన్నారులు ఎవరైనా చదువు మానేస్తే అన్ని కోణాల్లో విశ్లేషించి తిరిగి బడికి పంపించడమే లక్ష్యంగా కసరత్తు జరుగుతోంది. నూతన విద్యా సంవత్సరం ఆరంభమయ్యే తరుణంలో బడికి రాని బాలల కోసం అన్వేషణ సాగుతోంది. సమగ్ర శిక్షా ప్రాజెక్టు సెక్టోరల్‌ అధికారులు, సిబ్బంది క్షేత్రస్థాయిలో తిరుగుతూ చిన్నారుల వివరాలను నమోదు చేస్తున్నారు.

ప్రభుత్వం ఇచ్చిన మార్గదర్శకాల ప్రకారం గతేడాది 'డ్రాప్‌బాక్సు'లోని వివరాల సేకరణలో నిమగ్నమయ్యారు. తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో 2024-25వ సంవత్సరంలోని డ్రాపౌట్స్‌ జాబితా ప్రకారం యుడైస్‌ ద్వారా 21,328 మంది ఉన్నారని నమోదైనా వాస్తవంలో 6,296 మంది బడి మానేసిన వారున్నారని నిర్ధారించారు. వీరందరినీ ఈ ఏడాది ఖచ్చితంగా పాఠశాలల్లో చేర్పించే కసరత్తు నడుస్తోంది.

అన్ని ఆధారాలతో సేకరణ: చదువుకోవడానికి ఆర్థిక ఇబ్బందులు, అనుకూలమైన రవాణా సౌకర్యం లేక, వేరే జిల్లా, రాష్ట్రం, దేశంలో జీవించడం, వలస వెళ్లిపోవడం, రెండుసార్లు నమోదు కావడం, అనాధలు, దూర విద్య అభ్యాసం, వివరాల నమోదులో తప్పిదాలు వంటి 9 రకాల అంశాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని బడి బయట ఉన్న వారి కోసం అధికారులు వెతుకుతున్నారు. దొరికిన వివరాలను ప్రధానోపాధ్యాయుల లాగిన్​లో పెడుతున్నారు. అక్కడి నుంచి ఎంఈవో, డీఈవో లాగిన్​లకు వెళ్తాయి. ఆ వివరాల ప్రకారం క్షేత్ర స్థాయిలో సమగ్ర శిక్షా సెక్టోరల్‌ అధికారులు పరిశీలిస్తున్నారు.

మీ పిల్లల అల్లరి భరించలేకపోతున్నాం - విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకు HM లేఖ

ప్రవేశాలకు శిబిరాలు: ఈ విద్యా సంవత్సరంలో ప్రవేశాల కోసం త్వరలో శిబిరాలు నిర్వహించనున్నారు. 6 నుంచి 18 ఏళ్ల లోపు బాలలందరినీ ఏదొక బడిలో చేర్పించాల్సి ఉంది. గతేడాది ప్రాథమిక పాఠశాలలో 5వ తరగతి చదివిన వారిని 6వ తరగతిలో, ప్రాథమికోన్నతలో 7వ తరగతి చదివిన వారిని ఉన్నత పాఠశాలలో 8వ తరగతిలో తప్పనిసరిగా చేర్పించాలి. యూడైస్‌ కోడ్, ఆధార్‌ సంఖ్య ఆధారంగా విద్యార్ధుల సమగ్ర సమాచారాన్ని సేకరిస్తున్నారు.