ETV Bharat / state

'ఇన్​స్పైర్'​ పోటీల​ రిజిస్ట్రేషన్లకు డెడ్​లైన్​ సమీపిస్తోంది? - దరఖాస్తు చేసుకున్నారా?

పాలమూరు జిల్లాలో ఇన్​స్పైర్ మనక్ అవార్డులకు రిజిస్ట్రేషన్లు అంతంతే! - దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు సమీపిస్తున్న చివరి తేదీ - హెచ్​ఎంలతో మాట్లాడి నమోదు దిశగా ప్రోత్సహిస్తున్నామన్న జిల్లా సైన్స్ అధికారి

Inspire Manak Awards Registrations
Inspire Manak Awards Registrations (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 10, 2025 at 2:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Inspire Manak Awards Registrations : ప్రస్తుత పోటీ ప్రపంచంలో ముందంజలో ఉండాలంటే విద్యార్థులు నూతన ఆవిష్కరణల వైపు అడుగులు వేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. పాఠశాల స్థాయిలో విద్యార్థుల్లో సైన్స్​ పట్ల ఆసక్తిని పెంపొందించి, భావి శాస్త్రవేత్తలను ప్రోత్సహించేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతి ఏటా ఇన్‌స్పైర్‌ అవార్డులు అందజేస్తోంది. కేంద్ర మానవ వనరుల మంత్రిత్వశాఖ ఆధ్వర్యంలో డిపార్ట్‌మెంట్‌ ఆఫ్‌ సైన్స్‌ అండ్‌ టెక్నాలజీ(డీఎస్​టీ), నేషనల్‌ ఇన్నోవేషన్‌ ఫౌండేషన్‌(ఎన్ఐఎఫ్)లు సంయుక్తంగా 2025-26 విద్యాసంవత్సరానికి సంబంధించి విద్యార్థుల నుంచి దరఖాస్తులను ఆహ్వానిస్తోంది.

గడువు తేదీ సమీపిస్తున్నప్పటికీ : ప్రభుత్వ, ప్రయివేట్, కేజీబీవీ, గురుకుల, మోడల్ స్కూల్స్, గిరిజన ఆశ్రమ పాఠశాలల్లో 6-12వ తరగతి వరకు చదువుతున్న విద్యార్థులు ఈ పోటీల్లో పాల్గొనేందుకు అవకాశం కల్పించారు. ఉమ్మడి పాలమూరు జిల్లాలోని ఇన్‌స్పైర్‌ మనక్‌ దరఖాస్తుల గడువు తేదీ సమీపిస్తున్నప్పటికీ స్పందన కొరవడింది. విద్యార్థులను ప్రోత్సహించి నామినేషన్లు నమోదు చేసేవిధంగా ప్రోత్సహించడంలో విఫలం అవుతున్నారు. ఇప్పటి వరకు ఉమ్మడి జిల్లాలోని 1,103 ఉన్నత పాఠశాలల నుంచి 5,515 నామినేషన్లు రావాల్సి ఉండగా కేవలం 953 మాత్రమే నమోదు అవ్వడమనేది పరిస్థితికి అద్దం పడుతోంది. గడువు మరో 5 రోజులు మాత్రమే ఉండగా ఇప్పటి వరకు 17.28 శాతం విద్యార్థులు మాత్రమే ఇన్​స్పైర్ మనక్​ కోసం రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకున్నారు.

స్పందనేది ? : ఇన్‌స్పైర్‌ మనక్‌ అవార్డుల కోసం రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకునేందుకు విద్యార్థులు అంతగా ఆసక్తి చూపడం లేదు. కొంతవరకు ప్రభుత్వ యాజమాన్య పాఠశాలలు చొరవ చూపుతున్నప్పటికీ, ప్రైవేటు పాఠశాలలు పట్టించుకోవడం లేదు. గడువు మరో ఐదు రోజులు మాత్రమే ఉండగా ఇప్పటివరకు మహబూబ్‌నగర్‌ జిల్లాలో అత్యల్పంగా కేవలం 3.3 శాతం, జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలో 5.5 శాతం మాత్రమే నమోదు చేశారు. నారాయణపేట జిల్లాలో 18 శాతం, నాగర్‌కర్నూలు జిల్లాలో 30.1 శాతం, వనపర్తి జిల్లాలో 31.9 శాతం ఇన్​స్పైర్​ మనక్ కోసం నమోదు చేసుకున్నారు. ఒక్కో పాఠశాలకు ఐదు వంతున ఉమ్మడి జిల్లా నుంచి 5,515 నామినేషన్లు నమోదు కావాల్సి ఉండగా ఇప్పటి వరకు కేవలం 953 మాత్రమే నమోదవ్వడమనేది గమనార్హం.

ప్రోత్సాహకాలు ఇలా : విద్యార్థులు తయారు చేసినటువంటి ప్రాజెక్టు వివరాలను నమోదు చేస్తే జాతీయ నవకల్పన సంస్థ(ఎన్​ఐఎఫ్) పరిశీలించి ఉత్తమ ప్రాజెక్టులను సెలక్ట్ చేస్తుంది. ఎంపికైన విద్యార్థుల బ్యాంకు అకౌంట్లో రూ. 10 వేలు జమ చేస్తారు. ఆ తరువాత జిల్లా, రాష్ట్ర స్థాయిలో వారు తయారు చేసిన ప్రాజెక్టును ప్రదర్శించేందుకు అవకాశం లభిస్తుంది. రాష్ట్రస్థాయికి ఎంపికైన ప్రాజెక్టుకు రూ. 20 వేల ప్రోత్సాహకాన్ని అందజేస్తారు. ఉమ్మడి జిల్లాలో 2022-23లో జిల్లా స్థాయికి 265 ప్రాజెక్టులు, రాష్ట్ర స్థాయికి 18, నేషనల్​ లెవల్​కు నాలుగు ఎంపికయ్యాయి. 2023-24లో జిల్లా స్థాయికి 258, రాష్ట్ర స్థాయికి 25 ఎంపికయ్యాయి. 2024-25లో జిల్లా స్థాయికి 394 ప్రాజెక్టులు ఎన్నికయ్యాయి.

"ఇన్‌స్పైర్‌ మనక్‌ నామినేషన్ల నమోదుపై ప్రయివేటు స్కూళ్లు ఆసక్తి చూపడం లేదు. జిల్లాలోని 268 పాఠశాలల నుంచి 1,340 నామినేషన్లు రావాల్సి ఉండగా ఇప్పటి వరకు 403 మాత్రమే నమోదు అయ్యాయి. జిల్లా నుంచి నాలుగు ప్రయివేట్‌ పాఠశాలలు మాత్రమే నమోదు చేసుకున్నాయి. ప్రతి రోజు హెచ్‌ఎంలు, సైన్స్‌ ఉపాధ్యాయులతో మాట్లాడుతున్నాం. జిల్ల్లాలోని అన్ని పాఠశాలలు ఈ నెల 15 వరకు విధిగా నమోదు చేసుకునేలా ప్రోత్సహిస్తున్నాం"-రాజశేఖర్‌రావు, జిల్లా సైన్స్‌ అధికారి, నాగర్‌కర్నూలు

చిట్టి బుర్రలను ప్రోత్సహిస్తే అద్భుతాలే - ఇన్‌స్పైర్‌మనక్‌ పురస్కారాలకు అప్లికేషన్లు ప్రారంభం

పిల్లలూ - శాస్త్రవేత్తలుగా ఎదగాలనుందా? - ఈ 'ఇన్​స్పైర్​ మనక్'​ అవార్డుల పోటీలు మీ కోసమే

For All Latest Updates

TAGGED:

INSPIRE MANAK AWARD REGISTRATIONINSPIRE MANAK AWARD LAST DATEఇన్​స్పైర్​ మనక్​ పోటీలు 2025LOW REGISTRATION FOR INSPIRE AWARDSINSPIRE MANAK AWARD REGISTRATIONS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

దేశంలోనే అత్యంత ఎత్తైన గాజు టవర్- అక్కడి నుంచి భూటాన్​ను చూసేయొచ్చు!

నిరుద్యోగులకు ప్రభుత్వం సూపర్ ఛాన్స్ - వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ జాబ్!

'నిమ్స్'​లో లంగ్స్​ వాషింగ్ టెక్నాలజీ - ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే ఉచిత చికిత్స

పాతబస్తీకి మెట్రో రైలు - కీలక దశకు చేరుకున్న 'రైట్‌ ఆఫ్‌ వే' పనులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.