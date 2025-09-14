ETV Bharat / state

తురకపాలెం జలాల్లో యురేనియం అవశేషాలు! - చెన్నై ప్రయోగశాల ఫలితాల్లో వెల్లడి

తురకపాలెం పరిసర జలాల్లో యురేనియం అవశేషాలున్నట్లు సమాచారం - చెన్నై ప్రయోగశాలలో చేసిన నీటి పరీక్షల్లో గుర్తించిన అధికారులు - స్ట్రాన్షియం, ఈకొలి బ్యాక్టీరియా సైతం ఉన్నట్లు నిర్ధారణ

Uranium Residues in Turakapalem Water
Uranium Residues in Turakapalem Water (EENADU)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 14, 2025 at 1:50 PM IST

Uranium Residues in Turakapalem Water : గుంటూరు జిల్లా తురకపాలెంలో తీవ్ర అనారోగ్య సమస్యలకు యురేనియం అవశేషాలు కలిసిన జలాలే కారణమని అధికారుల సమగ్ర అధ్యయనంలో వెల్లడైనట్లు తెలుస్తోంది. ఈ గ్రామంలోని నీరు, మట్టి, స్థానికుల రక్త నమూనాలను సేకరించి చెన్నై సహా ఎయిమ్స్, గుంటూరు జీజీహెచ్‌ ప్రయోగశాలలకు పంపించి అధ్యయనం చేయిస్తున్నారు. చెన్నై ప్రయోగశాలకు పంపిన నీటి నమూనాల ఫలితాలు శనివారం వెల్లడైనట్లు తెలిసింది.

అందులో తురకపాలెం పరిసరాల్లోని నీటిలో యురేనియం అవశేషాలు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. చుట్టూ రాళ్ల క్వారీలు ఉండడం, వాటిలోనే ఈ పరిసర ప్రాంతవాసులు పనిచేస్తుండటం ఇక్కడ క్వారీ గుంతల్లోని నీటిని పలు సందర్భాల్లో వాడడంతో సమస్య ఉత్పన్నమైనట్లు తెలుస్తోంది. స్ట్రాన్షియం అనే మూలకంతో పాటు ఈకొలి బ్యాక్టీరియా కూడా ఇక్కడి నీటిలో ఉన్నట్లు గుర్తించారు. మరోవైపు, తొలుత గ్రామంలో సేకరించిన నీటి నమూనాల పరీక్ష ఫలితాల్లో ఒక్కచోట మినహా ఎక్కడా బ్యాక్టీరియా ఆనవాళ్లు లేవని అధికారులు ప్రకటించారు. చెన్నై నివేదికలో మాత్రం అందుకు భిన్నంగా ఫలితాలు వచ్చాయి.

తురకపాలెంలో హెల్త్‌ ఎమర్జెన్సీ - మరో మెలియాయిడోసిస్‌ కేసు గుర్తింపు

యురేనియం శరీరానికి చాలా హానికరమని వైద్యులు చెబుతున్నారు. తాగునీరు, ఆహారం ద్వారా ఈ అవశేషాలు మానవ దేహంలోకి చేరితే ముందుగా మూత్రపిండాలకు నష్టం కలుగుతుంది. చర్మ సంబంధ సమస్యలు తలెత్తుతాయి. కాలేయం, ఊపిరితిత్తులు, మెదడు, ఎముకలను దెబ్బతీయడం ద్వారా ప్రాణాంతకంగా పరిణమించవచ్చు.

అయితే జ్వరం, కీళ్ల నొప్పులు, ఇతర సమస్యలతో ఆసుపత్రిలో చేరుతున్న తురకపాలెం ప్రజలు చనిపోతుండటం రాష్ట్రంలో తీవ్ర కలకలం రేపిన విషయం తెలిసిందే. ఇలా గత నాలుగైదు నెలల్లోనే గ్రామంలో 28 మంది చనిపోవటం ఆందోళన కలిగిస్తుంది. దీంతో అప్రమత్తమైన అధికారులు తురకపాలెం గ్రామంలో మరణాల వెనుక మిస్టరీని తేల్చే పనిలో నిమగ్నమయ్యారు.

గత రెండు నెలలుగా గుంటూరు జిల్లా తురకపాలెంలో అంతుచిక్కని వ్యాధితో సంభవిస్తున్న వరుస మరణాలపైనా, ఆ గ్రామంలో ప్రస్తుతం నెలకొన్న పరిస్థితులపైనా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వైద్యారోగ్య శాఖాధికారులతో కొద్దిరోజులు క్రితం అత్యవసర సమీక్ష నిర్వహించారు. తన క్యాంపు కార్యాలయంలో దీనిపై చర్చించిన ముఖ్యమంత్రి అధికారులకు పలు మార్గదర్శకాలు జారీ చేసిన విషయం తెలిసిందే. అన్నికోణాల్లోనూ పరిశీలించి, తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్నారు. ఎయిమ్స్ సహా కేంద్ర వైద్య బృందాలు రప్పించాలని, అవసరమైతే అంతర్జాతీయ వైద్యుల సాయం తీసుకోవాలని చంద్రబాబు సూచించారు.

కొత్తరెడ్డిపాలెంలోనూ మెలియాయిడోసిస్ లక్షణాలు - అప్రమత్తమైన వైద్యులు

దీంతో ప్రత్యేక వైద్య బృందాలు తురకపాలెం వెళ్లి అందరికీ నిర్దేశిత 42 వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించారు. అలాగే గ్రామ ప్రజల హెల్త్ ప్రొఫైల్ రూపొందించాలని చంద్రబాబు ఆదేశించారు. అదేవిధంగా ప్రజల్లో నమ్మకాన్ని పెంచాల్సిన బాధ్యత వైద్యాధికారులదేనని స్పష్టం చేశారు. దీనిని హెల్త్ ఎమర్జెన్సీగా పరిగణించి అనారోగ్య తీవ్రత ఎక్కువుగా ఉన్నవారిని ఆస్పత్రుల్లో చేర్పించి అత్యవసర చికిత్స అందించాలని ఆదేశించారు.

పీల్చే గాలి, తాగే నీరు, తినే తిండి, భూమి ద్వారా బ్యాక్టీరియా వ్యాపించే అవకాశం ఉందని అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలన్నారు. తురకపాలెంలో అందరికీ సురక్షిత తాగునీరు అందించాలన్నారు. పరిశుభ్రమైన వాతావరణం, ఆహారంపై అవగాహన కల్పించాలని ఆదేశించారు. ప్రతీ రోగిని వైద్య పర్యవేక్షణలో ఉంచి, హెల్త్ ప్రొఫైల్ నిరంతరం పర్యవేక్షించాలన్నారు. కొత్త కేసులు ఏమాత్రం నమోదు కాకూడదని తెలిపారు.

హెల్త్ ఎమర్జెన్సీగా పరిగణించండి - తురకపాలెం మరణాలపై సీఎం అత్యవసర సమీక్ష

పరిస్థితులు నియంత్రణలోకి రావాలని, స్థానికుల్లో నమ్మకాన్ని పెంచాలన్నారు. జ్వరంతో బాధపడుతున్నవారి విషయంలో మరింత జాగ్రత్తగా ఉండాలని సీఎం సూచించారు. సీఎం చంద్రబాబు సూచనల మేరకు అప్రమత్తమైన అధికారులు తురకపాలెం గ్రామంలోని నీరు, మట్టి, స్థానికుల రక్త నమూనాలను సేకరించి చెన్నై సహా ఎయిమ్స్, గుంటూరు జీజీహెచ్‌ ప్రయోగశాలలకు పంపించి అధ్యయనం చేయిస్తున్నారు. తాజాగా తురకపాలెంలో తీవ్ర అనారోగ్య సమస్యలకు యురేనియం అవశేషాలు కలిసిన జలాలే కారణమని అధికారుల సమగ్ర అధ్యయనంలో వెల్లడైనట్లు తెలుస్తోంది.

తుర‌క‌పాలెంలో వైద్య బృందం అధ్యయనం - అధికారులు ఏం చేస్తున్నారన్న మంత్రి సత్యకుమార్‌

