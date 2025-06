ETV Bharat / state

ఇల్లు కావాలి కానీ 90 ఏళ్ల తల్లి వద్దట - విషయం తెలిసి రంగంలోకి దిగిన అధికారులు - SONS NEGLIGENCE ON MOTHER

Officials Seize House Because of Sons Negligence On Mother in Malakpet : తల్లిని ఇంటినుంచి గెంటేసిన కుమారుల పట్ల అధికారులు తీవ్రంగా పరిగణించారు. రెండు రోజుల్లో ఇంటిని ఖాళీ చేయాలని నోటీసులు జారీ చేసినా స్పందించకపోవడంతో రెవెన్యూ అధికారులు ఆ ఇంటిని సీజ్‌ చేశారు. ఈ ఘటన హైదరాబాద్​లో జరిగింది.

ఆర్డీవోను ఆశ్రయించిన తల్లి : మలక్​పేట పరిధిలోని మూసారాం బాగ్​కు చెందిన శంకుతాల భాయి (90)కి ఇద్దరు కుమారులు, నలుగురు కుమార్తెలు. భర్త చాలా ఏళ్ల క్రితమే మృతి చెందారు. అప్పటి నుంచి తన నివాసంలో కుమారులతోనే ఉండేది. కానీ తల్లి ఆలనాపాలనా చూడాల్సిన ఇద్దరు కుమారులు నిర్లక్ష్యం చేస్తూ బలవంతంగా బయటకు వెళ్లగొట్టారు. దిక్కుతోచని ఆ వృద్దురాలు సైదాబాద్​లోని చిన్న కూతురు వద్ద ఉంటుంది. బాగోగులు చూడని కుమారులు ఇంట్లో ఉండవద్దని తన ఇల్లు స్వాధీనం చేయాలని సీనియర్ సిటిజన్స్ అసోసియేషన్ ప్రతినిధులతో కలిసి 2024 ఫిబ్రవరిలో హైదరాబాద్ జిల్లా ఆర్డీవోను ఆశ్రయించింది. ఆర్డీవో ఇద్దరు కుమారులను పిలిచి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చారు. ఆ తరువాత ఇద్దరు కుమారులు ఇంటిని తల్లికి అప్పగిస్తామని అంగీకరించారు. కానీ నెలల గడుస్తున్నా ఇంటిని కొడుకులు ఖాళీ చేయడం లేదు.