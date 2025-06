ETV Bharat / state

'నేను బతికే ఉన్నాను' - రేషన్​ కార్డు కోసం మహిళ పాట్లు - WOMAN RATION CARD REFUSED

Officials Refused Ration Card Due to She Died in Records : ఆమె బతికే ఉంది. ఊరిలో అందరికీ ఆ విషయం తెలుసు. పైగా రేషన్‌ కార్డు మంజూరు చేయమంటూ పదేపదే ప్రభుత్వ కార్యాలయాల చుట్టూ తిరుగుతూనే ఉంది. కానీ అధికారులు మాత్రం వారి దస్త్రాల్లోని వివరాల మేరకు చనిపోయిందని చెబుతూ, ఆమె ఏ అర్జీ పెట్టుకున్నా తిరస్కరిస్తూనే ఉన్నారు. ఈ విచిత్ర ఉదంతం కృష్ణా జిల్లా బాపులపాడు మండలం బిళ్లనపల్లిలో వెలుగుచూసింది.

'నేను బతికే ఉన్నాను' అని ఆమె చెప్పుకోవాల్సిన పరిస్థితులు రావడమే గండంగా ఉందని బాధితురాలు వాపోతున్నారు. మరో వైపు అధికారుల వద్దకు వెళ్తే 'అదేంటీ మీరు చనిపోయారు కదా ' అని తననే ప్రశ్నిస్తున్నారని ఆవిడ అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నాకు. దీనంతటికీ గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంలో వాలంటీర్లు, రెవెన్యూ అధికారులు చేసిన తప్పిదం కారణంగా గ్రామానికి చెందిన కొండపావులూరి రామతులశమ్మ ప్రాణాలతోనే ఉన్నా మరణించినట్లుగా పరిగణిస్తున్నారు.

నాలుగేళ్ల కిందట ఆమె భర్త శేషగిరిరావు చనిపోయినప్పుడు, దస్త్రాల్లో ఆ వివరాలు నమోదు చేసిన అధికారులు, రేషన్‌కార్డులో ఆయన పేరు తొలగించిన సమయంలో రామతులశమ్మ పేరు ఎదురుగా కూడా చనిపోయినట్లుగా నమోదు చేశారు. అప్పట్నుంచి రేషన్‌తో సహా అన్ని పథకాలకు ఆమె దూరమయ్యారు. తాజాగా శుక్రవారం అన్నదాత సుఖీభవ పథకం లబ్ధి పొందేందుకు వీలుగా ఈకేవైసీ వేసేందుకు రైతు సేవా కేంద్రానికి వెళ్లగా 'మీరు మరణించారు కదా' అని సిబ్బంది చెప్పడంతో అవాక్కయ్యారు.

వెంటనే విషయాన్ని స్థానిక టీడీపీ నాయకుడు మాదల శ్రీనుకు తెలపగా ఆయన ఎమ్మెల్యే యార్లగడ్డ వెంకట్రావు, అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. దీనిపై వీఆర్వో శ్రీకాంత్‌ను సంప్రదించగా రామతులశమ్మ బతికి ఉండగానే చనిపోయినట్లు నమోదు చేసిన విషయం నిజమేనని, ఇది గతంలో జరిగిన తప్పిదమని పేర్కొన్నారు. ఆమెకు రేషన్‌ కార్డు మంజూరు చేసేందుకు వీలుగా చర్యలు చేపడుతున్నామని చెప్పారు.