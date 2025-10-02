ETV Bharat / state

రేషన్​ బియ్యం సంచుల్లో ఇద్దామంటే కోడ్ అడ్డం పడింది

రేషన్ బియ్యం లబ్ధిదారులకు చేతి సంచులు ఇవ్వాలని నిర్ణయించిన ప్రభుత్వం - రాష్ట్ర స్థాయి నుంచి మండలాల స్టాక్ పాయింట్​లకు చేరుకున్న సంచులు - స్థానిక ఎన్నికల నేపథ్యంలో పంపిణీ నిలిపి వేసిన అధికారులు

Election Code In Telagana
Election Code In Telagana (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 2, 2025 at 6:24 PM IST

Election Code In Telagana : రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన ఏడాది తరువాత రేషన్ దుకాణాల్లో సన్నబియ్యం పంపిణీ ప్రారంభించింది. గత 5 నెలలుగా లబ్ధిదారులకు సన్నబియ్యం అందిస్తున్నారు. ఇప్పుడు కొత్తగా సన్న బియ్యాన్ని ప్రభుత్వమే సంచుల్లో ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది. ప్రస్తుతం కార్డులో పేరు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి నెలకు 6కిలోలు అందిస్తున్నారు. ఇక నుంచి బియ్యంతో పాటు చేతి సంచులను కూడా ఇవ్వాలని రేవంత్ సర్కార్ నిర్ణయించింది.

స్థానిక ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడదలతో : ఈ మేరకు కార్డుల సంఖ్యకు అనుగుణంగా సంచులను ఆయా జిల్లా కేంద్రాలకు వీటిని పంపిణీ చేసింది. దీనికోసం అక్టోబరు నెల బియ్యం పంపిణీ నుంచి ఈ సంచులు కార్డుదారులకు అందజేయాల్సి ఉంది. అయితే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడదల కావడంతో అధికారులు ఈ సంచి పంపిణీని వాయిదా వేశారు.

ఆరు కిలోల బియ్యం పట్టే విధంగా : రేషన్ దుకాణాల ద్వారా అందించే ఈ సంచిలో ఆరు కిలోల బియ్యం పట్టే విధంగా తయారు చేశారు. ఈ సంచులు ఇప్పటికే రాష్ట్ర స్థాయి నుంచి జిల్లా కేంద్రానికి చేరుకున్నాయి. ఈ సంచులను సివిల్ సప్లయ్ అధికారులు ఆయా మండలాల స్టాక్ పాయింట్​లకు పంపించారు. కానీ ఈ 4 రోజుల క్రితమే రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల షెడ్యూల్ ప్రకటించింది. ఈ ప్రకటనతో రాష్ట్రంలో ఎన్నికల కోడ్ అమల్లోకి వచ్చింది. కోడ్ నిబంధనలు తప్పని సరిగా పాటించాల్సి ఉన్నందున రేషన్ దుకాణాల్లో చేతి సంచుల పంపిణీ మళ్లీ అటకెక్కింది.

ఇంట్లో ఇతర అవసరాలకు ఉపయోగపడేలా : ఈ చేతి సంచిని ప్రజలు ఇంట్లో ఇతర అవసరాలకు కూడా ఉపయోగించుకునేలా రూపొందించారు. దీనిని పర్యావరణ హితంగా, ఎక్కువరోజులు ఉపయోగించుకునే మన్నికతో తయారు చేశారు. రోజు వారీ కూరగాయలు, నిత్యావసర సరుకులు ఇతర వినియోగ వస్తువులు కొని తెచ్చుకునేందుకు ఈ సంచి ఉపయోగపడుతుంది. ఈ సంచి వాడకంతో వాడకంతో ప్లాస్టిక్ వినియోగం కొంత మేర తగ్గే అవకాశం ఉంది.

కొత్త రేషన్​ కార్డులకు పదేళ్ల సమయం : కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చాక కొత్తగా రేషన్ కార్డుల మంజూరు కూడా ప్రారంభించింది. గత పదేళ్లగా అర్హులైన చాలామందికి రేషన్​కార్డులు అందలేదు. చాలా కుటుంబాల్లో సభ్యులు పెరిగనా, వారి పేర్లు అనుసంధానం మాత్రం కాలేదు. పెళ్లిళ్లు అయి అత్తవారింటికి వచ్చినా వారి పేరు మాత్రం కార్డుల్లో నమోదు కాలేదు. ఇలాంటి సమస్యలు దాదాపుగా ఇప్పుడు తొలగిపోయాయి. ఇప్పుడు వారందరికీ బియ్యం పంపిణీ చేస్తుండటంతో లబ్ధిదారులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ సంవత్సరం మొదటి నుంచి దరఖాస్తు చేసుకున్న అర్హులైన వారందరికీ కొత్త కార్డులను విడతల వారీగా ఇస్తూ వస్తోంది. దీంతో పాటు అప్పటికే ఉన్న కార్డుల్లో కుటుంబ సభ్యుల పేర్లనూ చేర్చుతోంది. అంతా బాగున్నా ఇప్పుడు ఎన్నికల కోడ్ రావడంతో రేషన్ సంచుల పంపిణీ ఆగిపోయింది. ఎన్నికలు ముగిసిన తరువాత తిరిగి ప్రారంభిస్తామని అధికారులు భావిస్తున్నారు.

