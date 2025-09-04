ETV Bharat / state

ఈ దసరాకి అంతరాలయ దర్శనం లేనట్టే - కీలక నిర్ణయం తీసుకోనున్న అధికారులు - VIJAYAWADA DASARA UTSAVALU 2025

గతంలో రూ.500 టికెట్​పై ముఖమండపం వరకే - రూ.300లకు ముఖమండప దర్శనం మాత్రమే - మూలా నక్షత్రం రోజున రెండున్నర లక్షల మంది భక్తులు దర్శించుకునే అవకాశం

Vijayawada Dasara Utsavalu 2025
Vijayawada Dasara Utsavalu 2025 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 4, 2025 at 9:52 AM IST

Vijayawada Dasara Utsavalu 2025: ఏటా దసరా పండక్కి అంతరాలయ దర్శనం పేరుతో రూ.500 టికెట్​లు విక్రయించే వారు. తర్వాత రద్దీగా ఉందంటూ ముఖమండపం వరకే అనుమతించే వారు. దీంతో భక్తుల నుంచి తీవ్ర విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఈసారి అలాంటి పొరపాటు జరగకుండా పూర్తిగా అంతరాలయ దర్శనం రద్దు చేసేందుకు అధికారులు నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. ప్రస్తుతం ఈ దసరాకు రూ.300 ముఖమండప దర్శనం మాత్రమే ఉంటుంది. గతంలో దసరా సమయంలోనే రూ.500 టికెట్‌ను అప్పటి అధికారులు అంతరాలయ దర్శనాల కోసం ప్రవేశపెట్టారు. కానీ ఆ తర్వాత అదే టికెట్‌ను సాధారణ రోజుల్లోనూ కొనసాగించేశారు.

ప్రస్తుతం మళ్లీ దసరా సమయంలోనే ఆ టికెట్లను ఆపేయాలని నిర్ణయం తీసుకోవడం శుభపరిణామం. దసరా ఉత్సవాల తర్వాత మళ్లీ అంతరాలయ దర్శనాలను పునరుద్ధరించి రూ.500, రూ.300, రూ.100, ఉచిత టికెట్ల క్యూలైన్లను కొనసాగించనున్నట్లు సమాచారం. వేడుకలకు 11 రోజుల్లో ప్రతీ సంవత్సరం 12 నుంచి 15 లక్షల మంది భక్తులు దేశవిదేశాల నుంచి తరలి వస్తారు. మొదటి నాలుగు రోజులు నిత్యం 70వేల నుంచి లక్ష మంది, ఆ తర్వాత 6 రోజులు లక్ష నుంచి రెండు లక్షల మంది వరకూ భక్తులు వస్తుంటారు.

మూలా నక్షత్రం రోజున మాత్రం రెండున్నర లక్షల మంది వరకూ భక్తులు ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకూ దర్శించుకుంటారు. ఇంత పెద్ద ఎత్తున భక్తులు వచ్చే సమయంలో అంతరాలయం టికెట్లను విచ్చలవిడిగా విక్రయించి ఆ తర్వాత వారిని ఇబ్బందులకు గురిచేయడంపై ప్రతీ సంవత్సరం తీవ్ర విమర్శలు వస్తున్నాయి.

11 రోజుల్లో రూ.2 కోట్లు:

గతేడాది దసరా 11 రోజుల్లో రూ.500 టికెట్లను రూ.2కోట్ల వరకూ విక్రయించారు. వీటిలో సాధారణ భక్తులకు 34,112 టికెట్లను అమ్మారు. వీటి ద్వారా ఆలయానికి రూ.1.70కోట్ల ఆదాయం వచ్చింది. రూ.500 టికెట్‌ అనగానే భక్తులు అంతరాలయ దర్శనమనే అనుకుంటారు. కానీ రూ.500కు ప్రస్తుతం ఆలయంలో ఉన్న రూ.300 ముఖమండప దర్శనం వరకే అనుమతించడంతో ప్రతీ సంవత్సరం వివాదాలు తలెత్తుతున్నాయి. అందుకే ఈసారి కేవలం రూ.300కే పరిమితం చేయబోతున్నారు. ఆలయానికి దర్శనాలకు వచ్చిన వీఐపీలకు గత ఏడాది మరో 3,915 టికెట్లు విక్రయించగా, రూ.19.57లక్షలు వచ్చాయి. ఈ సంవత్సరం వీళ్లకు సైతం రూ.500 టికెట్లను ఆపేస్తారా? లేదా? అనేది ఇంకా స్పష్టత లేదు. ఈ రోజు ఆలయంలో దసరా వేడుకల నిర్వహణకు సంబంధించి జరగబోయే సమావేశంలో దీనిపై నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశముంది.

దసరా ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహిస్తాం - ఏఐ టెక్నాలజీ ఉపయోగిస్తాం: కలెక్టర్ లక్ష్మీశ

దసరా ఉత్సవాల షెడ్యూల్ :

సెప్టెంబర్ 22న బాలా త్రిపురసుందరీ దేవి అలంకరణ

సెప్టెంబర్ 23న గాయత్రీ దేవి అలంకరణ

సెప్టెంబర్ 24న అన్నపూర్ణా దేవి అలంకరణ

సెప్టెంబర్ 25న కాత్యాయని దేవి అలంకరణ

సెప్టెంబర్ 26న మహాలక్ష్మీ దేవి అలంకరణ

సెప్టెంబర్ 27న లలితా త్రిపుర సుందరీ దేవి అలంకరణ

సెప్టెంబర్ 28న మహాచండీ దేవీ అలంకరణ

సెప్టెంబర్ 29న మూలా నక్షత్రం రోజున సరస్వతీ దేవి అలంకరణ

సెప్టెంబర్ 30న దుర్గాదేవి అలంకరణ

అక్టోబర్ 1న మహిషాసురమర్ధిని అలంకరణ

అక్టోబర్ 2న రాజరాజేశ్వరీ దేవి అలంకరణలో అమ్మవారు దర్శనమివ్వనున్నారు. సాయంత్రం తెప్పోత్సవం నిర్వహించనున్నారు.

మరో 2 నెలల్లో దసరా వేడుకలు - ప్రణాళికతో ఏర్పాట్లు చేయాలంటున్న భక్తులు

