అమరావతి రైల్వేలైన్‌ కోసం భూసేకరణ - రైతులకు నోటీసులు - NOTICES TO KOPPURAVURU FARMERS

Officials Issue Notices To Farmers in Guntur District ( ETV Bharat )

Published : July 19, 2025 at 8:44 PM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Officials Issue Notices To Farmers For Railway Line Land Acquisition in Guntur District: అమరావతి రైల్వేలైన్ భూ సేకరణకు సంబంధించి ముందడుగు పడింది. గుంటూరు జిల్లా పెదకాకాని మండలం కొప్పురావూరు రైతులకు అధికారులు నోటీసులు జారీ చేశారు. భూ సేకరణపై అభ్యంతరాలుంటే తెలపాలని అధికారులు నోటీసుల్లో పేర్కొన్నారు.

భూసేకరణకు సంబంధించి అభ్యంతరాలు ఏమైనా ఉన్నట్లయితే జూలై 22వ తేదీ మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు ధ్రువపత్రాలతో రావాలంటూ గుంటూరు జిల్లా సంయుక్త కలెక్టర్ భార్గవ్ తేజ నోటీసులు జారీ చేశారు. తెలంగాణాలోని ఎర్రుపాలెం నుంచి రాజధాని ప్రాంతం మీదుగా నంబూరు వరకూ 56 కిలోమీటర్ల మేర నూతన రైల్వేలైన్ నిర్మాణానికి కేంద్రం ఆమోదం తెలిపింది. అందుకుగాను రూ. 2,545 కోట్లు ఖర్చు చేయనున్నారు.

అమరావతి రైల్వేలైన్‌ కోసం భూసేకరణ (ETV Bharat)

ఖమ్మం జిల్లాలో 25 ఎకరాలు, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, పల్నాడు జిల్లాల్లో మెుత్తం 864 ఎకరాల భూమి రైల్వేలైన్‌కు అవసరం. రాజధాని రెండో విడతలో భాగంగా భూ సమీకరణ జరిగే అమరావతి, తుళ్లూరు, తాడికొండ మండలాల మీదుగా రైల్వేలైన్ వెళ్తుంది. ఈ ప్రాంతాల్లో భూ సమీకరణకు సంబంధించి గ్రామసభలు నిర్వహిస్తున్నారు. రైల్వేలైన్ భూ సేకరణకు 2024వ సంవత్సరంలో అభ్యంతరాలు తెలిపిన రైతులు, భూ యజమానులకు ప్రస్తుతం వ్యక్తిగతంగా నోటీసులను పంపించారు.