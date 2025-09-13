న్యూరాజరాజేశ్వరిపేటలో డయేరియాతో ఎవరూ చనిపోలేదు - వదంతులు నమ్మొద్దు: మంత్రులు
డయేరియా నిర్ధారణకు నీటి, మల నమూనాల సేకరణ - బ్యాక్టీరియాలజీ నివేదిక వస్తేనే స్పష్టత
Published : September 13, 2025 at 1:07 PM IST
Vijayawada Diarrhea Cases update: విజయవాడ న్యూరాజరాజేశ్వరిపేట (న్యూఆర్ఆర్ పేట)లో వెలుగు చూసిన అతిసారం (డయేరియా) కేసుల వ్యాప్తికి మూలం ఏంటనే దానిపై అధికారులు దృష్టి సారించారు. నీళ్లు, ఆహారం ఆ రెండింటిలో ఏదో ఒక కారణం వల్లే ఒకేసారి, ఒకే చోట అన్ని కేసులు వచ్చాయనేది ఓ నిర్ధారణకు అయితే వచ్చారు. వాటి నమూనాలు పరీక్షలకు పంపించారు. స్థానిక కేర్ అండ్ షేర్ ఎదురు సందులో వాటర్ ట్యాంక్ ప్రాంతంలోనే ఈ కేసులన్నీ రావడంతో ఆ చుట్టుపక్కల పరిసరాల్లో 485 నీటి నమూనాలు సేకరించారు. వాటిలో క్లోరిన్ స్థాయి సాధారణంగానే ఉంది. ఆ నమూనాలను ప్రస్తుతం బ్యాక్టీరియాలజీ, బయాలాజికల్ పరీక్షల కోసం నమూనాలను హైదరాబాద్, గుంటూరు పంపించారు. నివేదిక రెండు మూడు రోజుల్లో రానుంది. ఈ వ్యాధికి గల కారణం తేలనుంది.
డయేరియా కేసుల సంఖ్య, తీవ్రత శుక్రవారానికి తగ్గింది. మొదటి రోజే 20 నుంచి 50 విరేచనాలతో బాధ పడుతున్న కేసులు నమోదయ్యాయి. శుక్రవారం 5 నుంచి 10 వరకు బాధితులు వచ్చారు. ఇప్పటివరకు మొత్తం 194 కేసులు తేలాయి. వారిలో 88 మంది కోలుకుని ఇళ్లకు వెళ్లారు. మిగతా 106 మంది ప్రస్తుతం విజయవాడ కొత్తాసుపత్రి, న్యూఆర్ఆర్ పేటలోని కేర్ అండ్ షేర్ పాఠశాల వైద్య శిబిరంలో చికిత్స పొందుతున్నారు.
మొత్తం 35 మంది నుంచి: న్యూఆర్ఆర్ పేటలోని మెడికల్ క్యాంప్లో రక్త పరీక్షలతో పాటు, బీపీ, షుగర్, జ్వరంతో వచ్చే వారికి టైఫాయిడ్, మలేరియా, డెంగీ నిర్ధారణ పరీక్షలూ చేస్తున్నారు. ఇంటింటి సర్వే నిర్వహించారు. ఏదైనా చిన్న అనారోగ్య సమస్య వచ్చినా వెంటనే శిబిరానికి తీసుకొచ్చి పరీక్షలు చేసి తీవ్రతను బట్టి ఆసుపత్రికి తరలిస్తున్నారు. వారి ఇళ్ల వద్దకే వెళ్లి మందులు, నీటి క్యాన్లు, ఓఆర్ఎస్ ప్యాకెట్లు అందజేస్తున్నారు.
తీవ్రమైన డయేరియా బారిన పడి విజయవాడ కొత్తాసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న 35 మంది మలం నమూనాలను అధికారులు కల్చర్ పరీక్షల కోసం పంపించారు. నివేదిక రావడానికి రెండు రోజులు సమయం పడుతుంది. అది వచ్చాకే వారి శరీరంలోకి ఏ బ్యాక్టీరియా ప్రవేశించిందనేది స్పష్టంగా తెలుస్తుందని జిల్లా వైద్యాధికారిణి డాక్టర్ ఎం. సుహాసిని తెలిపారు. కొత్త కేసుల నమోదు, వచ్చే వారిలో అనారోగ్యం తీవ్రత తగ్గినట్లు చెప్పారు.
తక్షణమే వైద్యం అందిస్తున్నాం: ఇప్పటికే న్యూరాజరాజేశ్వరి పేటలో డయేరియా సమస్యకు గల ప్రధాన కారణాన్ని గుర్తించేందుకు దృష్టి సారించామని రాష్ట్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి సత్యకుమార్యాదవ్ తెలిపారు. వైద్య శిబిరంలో చికిత్స పొందుతున్న రోగులను ఆయన మంత్రి నారాయణ, ఎంపీ శివనాథ్తో కలిసి పరామర్శించి వారి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ అన్ని ప్రాంతాల్లో నీటి నమూనాలు సేకరించామని, వాటిని పరీక్షలకు పంపామని అన్నారు. మొదటి, రెండు విడతల నమూనాల్లో ఎటువంటి సమస్య లేదని నివేదికలు వచ్చాయన్నారు. ప్రస్తుత పరీక్షల నివేదికలు వచ్చాక దేనివల్ల సమస్య వచ్చిందనేది నిర్ధారణ అవుతుందని స్పష్టం చేశారు. అంతవరకు రోగులకు ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా తక్షణమే వైద్యం అందిస్తున్నామని వెల్లడించారు. ఇప్పటివరకు డయేరియాతో ఎలాంటి మరణాలు సంభవించలేదన్నారు. అందరూ సురక్షితంగానే ఉన్నారని వివరించారు.
స్పష్టత రావాలి: న్యూరాజరాజేశ్వరిపేటలో డయేరియా మూలాలు ఎక్కడున్నాయో కనుక్కొనేందుకు దృష్టి పెట్టామని మంత్రి నారాయణ తెలిపారు. ఆర్ఆర్ పేటలో శనివారం ఆయన పర్యటించారు. స్థానిక పాఠశాలలో ఏర్పాటు చేసిన డయేరియా మెడికల్ క్యాంప్ను పరిశీలించారు. నూతన ప్రభుత్వాసుపత్రిలో బాధితులను పరామర్శించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి నారాయణ మాట్లాడుతూ ఈ సాయంత్రం లేదా రేపు ఉదయానికి నీటి పరీక్షల నివేదికలు వస్తాయన్నారు. రిపోర్టులు వచ్చాక అవసరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని చెప్పారు. డయేరియాకు కారణం తాగునీరా లేదా ఫుడ్ పాయిజన్ అన్నది స్పష్టత రావాల్సి ఉందని పేర్కొన్నారు. ఇప్పటికే 15 వేల వాటర్ క్యాన్ల ద్వారా తాగు నీరు సరఫరా చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. ఇప్పటివరకు 150 మంది చికిత్స తీసుకుని ఇంటికెళ్లారని వివరించారు. డయేరియా వల్ల ఎలాంటి మరణాలు సంభవించలేదని పేర్కొన్నారు. ప్రజలెవరూ వదంతులు నమ్మవద్దని సూచించారు.
