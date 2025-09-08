దసరా ఉత్సవాలకు సాంకేతిక దన్ను - క్యూలైన్ల అనుసంధానంలో ఏఐ
చిన్నారులకు ఆర్ఎఫ్ఐడీ ట్యాగ్లు, డ్రోన్లతో పహరా - ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేయనున్న దుర్గ గుడి అధికారులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 8, 2025 at 12:27 PM IST
Dussehra Arrangements At Indrakeeladri : ఇంద్రకీలాద్రిలో దసరా ఉత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించేందుకు అధికారులు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. దసరా సందర్భంగా విజయవాడ కనక దుర్గమ్మ ఆలయంలో నిర్వహించే శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో ఈసారి ఆధునిక సాంకేతికతను పెద్దఎత్తున వినియోగించేలా అధికారులు సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. అలాగే మరోవైపు కట్టుదిట్టమైన భద్రతా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. తాజాగా ఆలయంలో జరిగిన ఉత్సవ నిర్వహణ కమిటీ సమావేశంలోనూ మంత్రి ఆనం రామనారాయణరెడ్డి, దేవాదాయశాఖ కమిషనర్ కె.రామచంద్రమోహన్ వీటిపై అధికారులకు ఆదేశాలు ఇచ్చారు.
దసరా ఉత్సవాల్లో కీలక ఘట్టం క్యూలైన్లలో భక్తుల నియంత్రణే. భక్తులు వినాయక ఆలయం వద్ద క్యూలైన్లలోకి ప్రవేశించే మార్గం, ఘాట్రోడ్డు వద్ద ప్రత్యేక మెటల్ డిటెక్టర్ల మాదిరిగా ఏఐతో అనుసంధానించిన పరికరాలను అమర్చనున్నారు. క్యూలైన్లలో రద్దీ ఎలా ఉందో ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించనున్నారు. కొండ దిగువ నుంచి పైకి వచ్చే భక్తులకు దర్శించుకునేందుకు ఎంత సమయం పడుతుందో ఏఐతో లెక్కించనున్నారు. ఆ సమాచారాన్ని పక్కాగా ఏఐతో మైక్లలో ప్రకటిస్తారు. ఎలక్ట్రానిక్ డిస్ప్లే బోర్డుల్లోను కూడా ప్రదర్శిస్తారు. ఈసారి ఎలాంటి లోటుపాట్లు లేకుండా సమర్థవంతంగా వేడుకలను నిర్వహిస్తామని అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
హెడ్కౌంట్ కెమెరాలు, డేటా ఎనాలసిస్: ప్రతి రోజు ఉదయం నుంచి రాత్రిలోగా ఎందరు భక్తులు వచ్చి దర్శించుకున్నారనేది ప్రతి సంవత్సరం అంచనావేసి చెబుతుంటారు. ఈ సారి డేటా ఎనాలసిస్తో పక్కాగా ఎందరు భక్తులు దర్శించుకున్నారనేది లెక్కించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. అధునాతన హెడ్కౌంట్ కెమెరాలను సైతం ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఈ సాంకేతికి టెక్నాలజీ పరికరాలు ద్వారా నేరుగా క్యూలైన్లలోకి వచ్చే ప్రతి భక్తుడి లెక్క ఎప్పటికప్పుడు డ్యాష్బోర్డ్కు చేరుతుంది.
- అన్నప్రసాదం ఎందరు తిన్నారు? ఏ టిక్కెట్లు ఎన్ని అమ్ముడయ్యాయి? ఎందరు భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు? ఈ లెక్కలు కూడా ఎప్పటికప్పుడు డ్యాష్బోర్డ్లోకి వెళతాయి. కలెక్టర్, పోలీసు కమిషనర్, దుర్గ గుడి ఈవో, ఏఈవోలు నేరుగా డ్యాష్బోర్డ్ ద్వారా వీటిని పర్యవేక్షిస్తారు.
- చిన్నారులకు రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఐడెంటిఫికేషన్ (ఆర్ఎఫ్ఐడీ) చేతి బ్యాండ్లను వేస్తారు. ఒకవేళ వాళ్లు తప్పిపోయినా వాటి ద్వారా తేలికగా కనిపెట్టేయవచ్చు.
- ఇంద్రకీలాద్రి పరిసర ప్రాంతాలు, పార్కింగ్ ప్రదేశాలు , స్నాన ఘాట్లు, సహా భక్తుల రద్దీ అధికంగా ఉండే ప్రాంతాలన్నింటినీ అధికారులు డ్రోన్ కెమెరాలతో పర్యవేక్షిస్తారు. ఇవన్నీ కమాండ్ కంట్రోల్ రూంలో ఉన్న వాటితో అనుసంధానమై ఉంటాయి.
భక్తుల అభిప్రాయాల సేకరణ: దసరా ఉత్సవాల ఏర్పాట్లు, నిర్వహణకు సంబంధించి భక్తుల నుంచి ఎప్పటికప్పుడు ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్లో అభిప్రాయాలను సేకరిస్తారు. ఐవీఆర్ఎస్ ద్వారానూ తెలుసుకుంటారు. భక్తుల ఫిర్యాదులపై ఎప్పటికప్పుడు అవసరమైన చర్యలు చేపడతారు. దసరా ఉత్సావాలను ఈ నెల 22న నుంచి ప్రారంభించనున్నారు. దానికి సంబంధించిన షెడ్యూల్ వివరాలు.
దసరా ఉత్సవాల షెడ్యూల్:
సెప్టెంబర్ 22న బాలా త్రిపురసుందరీ దేవి అలంకరణ
సెప్టెంబర్ 23న గాయత్రీ దేవి అలంకరణ
సెప్టెంబర్ 24న అన్నపూర్ణా దేవి అలంకరణ
సెప్టెంబర్ 25న కాత్యాయని దేవి అలంకరణ
సెప్టెంబర్ 26న మహాలక్ష్మీ దేవి అలంకరణ
సెప్టెంబర్ 27న లలితా త్రిపుర సుందరీ దేవి అలంకరణ
సెప్టెంబర్ 28న మహాచండీ దేవీ అలంకరణ
సెప్టెంబర్ 29న మూలా నక్షత్రం రోజున సరస్వతీ దేవి అలంకరణ
సెప్టెంబర్ 30న దుర్గాదేవి అలంకరణ
అక్టోబర్ 1న మహిషాసురమర్ధిని అలంకరణ
అక్టోబర్ 2న రాజరాజేశ్వరీ దేవి అలంకరణలో అమ్మవారు దర్శనమివ్వనున్నారు. సాయంత్రం తెప్పోత్సవం నిర్వహించనున్నారు.
